"Откройте нам Грузию" - как Жванецкий мечтал приехать в Тбилиси

Невосполнимую утрату сегодня понес литературный мир и не только - из жизни ушел выдающийся писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Не стало Жванецкого - любимого многими писателя, почти философа, создателя самых глубоких, мудрых и простых жизненных формул счастья, трогательных рассказов и незабываемых о книг - о человеке, судьбе, смехе и грусти, о нас.

Так случилось, что Грузия обозначилась в судьбе знаменитого литератора золотыми буквами. Последняя встреча писателя с грузинской землей должна была произойти весной 2019 года, но увы. Фатальная неприятность - сатирик поломал руку, да еще дважды.

Великий артист мог бы просто махнуть рукой - гастролей полно, признания еще больше. Но Михаил Михайлович сильно переживал, что подвел своих грузинских читателей и записал извинительное видеообращение.

"Мне самому тяжело дается эта отмена концерта. Но все-таки упасть и поломать руку дважды на одном и том же месте… Пришлось перенести концерты. К сожалению, отменяются выступления и в Тбилиси", - говорил в обращении писатель и обещал в ближайшее время порадовать своих грузинских поклонников приездом.

Многие выражения Жванецкого, который прослужил литературе и сцене почти полвека, давно стали крылатыми. Горячо писателя любили и продолжают любить в Грузии, где его книги украшают прилавки чуть ли не каждого книжного магазина.

© photo: Sputnik / Владимир Вяткин Московский культурный форум 2017. Второй день

Жванецкий: "откройте" Грузию для россиян

В последний раз в столице Грузии Михаил Жванецкий выступал в 2016 году. Тогда знаменитость предстала перед грузинскими поклонниками с авторским вечером на сцене Государственного драматического театра им. Ш. Руставели. Был полный аншлаг. Двери зала ломились от зрителей.

С Грузией и ее народом Михаила Жванецкого связывала какая-то необычайно сильная привязанность. Горько переживал он конфликты и разногласия двух стран.

© photo: Sputnik / Антон Денисов Съемки программы "Дежурный по стране" с Михаилом Жванецким

В 2010 году известный сатирик в ток-шоу "Дежурный по стране" в эфире телеканала "Россия" обратился к российским властям России с просьбой снять запрет на информацию о Грузии, в надежде узнать больше о прогрессивных реформах, которые страна осуществила в тот период.

"У меня слезная просьба. Откройте нам Грузию, - сказал Жванецкий. - Это я говорю уже туда. Говорю в очко телекамеры, в дрожащее очко телекамеры. Говорят, что у них внутренняя политика умнее внешней. Все говорят, что они уничтожили коррупцию. Все говорят, я не знаю, прочесть об этом негде. Все говорят, что они там ГАИ ликвидировали, что у них в министерстве молодые люди министрами служат. По 27 лет.

Что нам мешает позаимствовать? Посмотреть в скважину, что там происходит. Сообщите нам, что там происходит. От того, что об этом не говорят, ощущение, что там рай".

В октябре Михаил Жванецкий заявил о том, что завершает активную сценическую и публичную деятельность. Причина - старость. Писателю шел 87 год. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. Стареть нужно дома", – говорила легенда.