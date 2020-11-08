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Движение машин по набережной в час пик. Трафик

За девять месяцев в Грузии в ДТП умерли 337 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Происшествия в Грузии (2251)
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Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. За девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет, сообщается на сайте МВД Грузии.

Вид на хевсурское село Шатили
© photo: Sputnik / Dadvadze
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Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 5 004 человека, среди них 453 – младше 16 лет.

При этом за указанный период в Грузии было совершено 802 наезда на пешеходов, погибли 77 человек, пострадавших в разы больше - 776.

Причины аварий

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 287 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев 2020 года, погиб 31 и пострадали 566 человек.

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На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, и 184 таких аварий унесли жизни 40 человек. Замыкает печальную тройку несоблюдение дистанции при движении. В 133 авариях по этой причине погибли семь человек.

Меры безопасности и реформы

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.

Траурная акция у правительственной канцелярии по жертвам аварии в Шатили
© Sputnik / Alex Shlamov
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Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 2 862 из которых общего наблюдения, а 1 605 – определители номеров, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.

Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.

В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Темы:
Происшествия в Грузии (2251)
Теги:
ДТП


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