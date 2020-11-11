Чем мы хуже ресторанов, или Пандемийный кризис грузинских театров

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие – это пять стадий переживания болезни, которые испытали на себе театры Грузии во время пандемии коронавируса. Рассказываем, на какой стадии они находятся сейчас

Вторая волна коронавируса усугубила все - на неопределенное время закрылись детсады, учеба перешла на онлайн, а сроков открытия театров и подавно не видно на горизонте. Sputnik Грузия поговорил с руководителями столичных и региональных театров и выяснил, чем грозит для искусства такой пандеминый кризис.

"Театры безопаснее ресторанов"

Театры - если не безопасней, то точно уж не заразнее ресторанов, музеев и других публичных мест, которые продолжают работу в условиях пандемии, считает главный режиссер тбилисского Театра королевского квартала Дата Тавадзе.

"Возьмем хотя бы опыт Европы, которая открыла театры на некоторое время, - говорит Тавадзе. - Например, Германия, где театры работают с августа. И если бы мы открыли залы, то в них зрители сидели бы, соблюдая дистанцию, в масках, не более полутора часов. К тому же, люди не разговаривают во время спектаклей, что тоже очень важно.

При входе им бы проверяли температуру, помещение до и после каждого спектакля всегда бы дезинфицировалось. А у нас театры считаются заразнее ресторанов и кафе, которые заполнены до отвала и где люди сидят без масок".

Театр должен получить шанс адаптироваться к вирусу, ведь пандемия продлится еще долго, уверен режиссер. "Нам говорят, что мы должны научиться жить вместе с коронавирусом. Именно эту возможность нам должны дать", - утверждает Тавадзе.

При этом пандемия, по словам Даты Тавадзе, уже нанесла большой удар по искусству, смысл которого лежит в собрании, а не в дистанции людей. Естественно, все планы, которые были у театров, концертных залов, клубных пространств с марта по сей день резко перевернулись - в лучшем случае отсрочились, в худшем - совсем отменились.

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Единственная альтернатива, которую в условиях эпидемии предлагает правительство театрам, - это онлайн-показы. "Я ничего не имею против онлайн-спектаклей, раз уж это один выход из ситуации. Конечно, мы можем подстраиваться под обстоятельства на протяжении какого-то периода. Мы, в принципе, так и поступали и показали все спектакли из нашего репертуара в онлайн-формате. Но все это, разумеется, никогда не сможет заменить настоящий театр", - говорит Тавадзе.

photo : Data Tavadze / FB Грузинский режиссер Дата Тавадзе

Между тем, молодой режиссер не собирается отчаиваться и обещает в скором будущем порадовать поклонников творчества Театра королевского квартала новыми поставками, которые можно будет увидеть как онлайн, так и в открытых пространствах.

"Это большое преступление"

А вот режиссер Кети Долидзе встретила новость о переносе работы театров абсолютно нормально. "Как бы мое сердце не болело, - говорит режиссер, - это происходит во всем мире, поэтому, чем мы исключение?"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Грузинский режиссер Кети Долидзе

Ждать - единственное, что остается театральным деятелям Грузии, считает Долидзе. Ведь заражаемость COVID-19 только растет, а эксперты прогнозируют, что пандемия продолжится как минимум до весны 2021 года.

Вместе с тем к альтернативе перенести театральные представления под открытое небо Долидзе относится довольно скептически.

"Я не думаю, что правильно показывать на улицах спектакли, которые были созданы для театра. Представление, показанное на улице - это одно, а спектакль, поставленный для сцены, - совершенно другое. И вообще, чем меньше будет мероприятий, где скопления людей, тем лучше. Не говоря уже о том, что призывать людей ходить на акции - это большое преступление", - говорит Кети Долидзе.

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Что касается онлайн-спектаклей, то режиссер не видит в этом смысла, поскольку театр - это живое общение зрителя и артиста, уверена Долидзе.

"Онлайн можно посмотреть какой-то старый спектакль, который показывали лет сорок назад, а сегодня вам понадобилось его пересмотреть. Но как можно смотреть спектакль в YouTube? Лично для меня показанное по маленькому монитору - не театр. И в репетиции, проведенные в медицинских масках, я тоже не верю", - категорически отмечает Долидзе.

Одновременно с этим Кети Долидзе признается, что пандемийный кризис - это не единственный кризис грузинского театра за последнюю декаду.

"В грузинском театре уже примерно десять лет как кризис. И никто не хочет об этом говорить. Пусть режиссеры подумают, почему этот кризис наступил. Почему сегодня нельзя выделить какие-то постановки, которые произвели фурор? Есть спектакли, которые войдут в историю грузинского театра? Вы не сможете мне их назвать или вспомнить таковые, потому что их нет", - разводит руками Долидзе.

"Другого выхода нет"

"Я отношусь к этой ситуации только с пониманием, - говорит худрук Грибоедовского и руководитель Свободного театра Автандил Варсимашвили. - Потому что знаю: делается это не для того, чтобы нас заткнуть или остановить, а чтобы обезопасить от пандемии".

© photo: Sputnik / Dmitriy Dubinskiy Автандил Варсимашвили

Легкомысленно относиться к вирусу Автандил Эдуардович не советует, а в ограничениях правительства видит логику, ведь COVID-19 – это коварное заболевание, которое легче чем простуда, передается от человека к человеку и отличается высокой смертностью.

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"Это серьезный вирус, с которым надо быть осторожным. Так что я бы обругал правительство за решение отложить открытие театров, но никак не могу, ведь их действия логичны. Конечно, пандемия плохо отразилась на работе: актеры выпадают из формы, портится нервная система. Для восстановления может понадобиться время. Это все плохо и тяжело, но другого выхода нет", - считает Варсимашвили.

"Как долго это продлится?"

Руководитель Батумского драматического театра Андро Энукидзе уверен, что отрицать необходимость принятия подобного решения правительством Грузии сейчас глупо.

"Подобное сейчас происходит во всем мире. И пока у нас была возможность играть спектакли в открытых пространствах, мы это активно делали", - говорит Энукидзе.

И, действительно, батумский театр использовал все возможные пути и способы для встречи со своим зрителем. В сентябре труппа даже готовила премьерный спектакль, однако вскоре Аджария была объявлена "красной зоной", поэтому премьеру пришлось отложить.

Кроме того, театр сыграл телеспектакль в прямом эфире, договорившись о трансляции с аджарским телевидением.

"Увы, сегодня театр сам должен искать какие-то формы общения со зрителем. И это не чья-то вина, просто такое время, - говорит Энукидзе.

"Другое дело, конечно, что был определенный период, когда театрам можно было дать возможность работать. Порой даже возникали вопросы: почему могут работать поезда, рестораны, а театры нет. Хотя и здесь есть логика, ведь поезда людям необходимы для передвижения, а театр с этой точки зрения не так нужен. Вопрос в другом - как долго продлятся эти запреты? Как долго продлится пандемия?" - задается вопросом режиссер.

А пока состояние театров, мягко говоря, оставляет желать лучше, склонен думать Энукидзе, ведь коронавирусный кризис никого не щадит. Но даже в это время театр смог сам помочь государству в борьбе с COVID-19.

"Мы совершенно прозрачно, публично вернули часть денег от государства в фонд борьбы с коронавирусом. То есть из своего годового бюджета мы вернули государству те средства, что были выделены нам для гастролей труппы и уменьшили количество спектаклей, над которыми работали. Вместо девяти спектаклей, мы работали над пятью", - рассказывает Энукидзе.

Сегодня в Батумском театре не проходят даже репетиции - нельзя, потому что Аджария до сих пор остается "горячей точкой" ковид-заражения. Поэтому театр ежедневно ждет улучшения эпидситуации и возможности, наконец, вернуться к работе и зрителям.