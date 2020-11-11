Политический кризис в Грузии: сядут ли оппозиция и власть за стол переговоров

Продолжающийся вторую неделю уличный протест оппозиции и ее отказ от участия в работе парламента и во втором туре выборов привел страну к политическому кризису, и теперь стороны пытаются найти выход из него уже проверенным путем – путем переговоров

Оппозиция вывела своих сторонников на улицы уже ночью после выборов в парламент Грузии, которые состоялись 31 октября, утверждая, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы и с тех пор периодически устраивает акции протеста в Тбилиси и регионах.

Уже к третьему ноября все оппозиционные партии Грузии, преодолевшие барьер и прошедшие в парламент, заявили о своем отказе входить в парламент и участвовать в агитации ко второму туру выборов.

Таким образом, правящая партия столкнулась с новой возможной реальностью, когда она будет одна в парламенте с 76 депутатами, набрав 48,23%.

Этот расклад не устраивает международных партнеров Грузии, которые в один голос отмечают, что несмотря на определенные проблемы, парламентские выборы были свободными и конкурентными. Они призвали стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Инициатива Запада и проверенный метод

Переговоры между властью и оппозицией при посредничестве международных партнеров – метод проверенный. В конце 2019 года, когда протест оппозиции вышел на улицы из-за провала поправок в Конституцию Грузии о пропорциональных выборах в парламент в 2020 году, благодаря подобным переговорам удалось прекратить уличный протест.

В их итоге страна получила новый формат выборов, сокращение числа мажоритариев и новую систему распределения голосов в парламенте страны.

Теперь международные партнеры снова призывают стороны к переговорам. Изначально свой призыв обнародовали Посольство США и Делегация ЕС в Грузии.

"Для исправления обоснованных избирательных нарушений необходим заслуживающий доверия и инклюзивный правовой процесс... чтобы общественность смогла признать легитимными результаты выборов. Мы готовы внести свой вклад в достижение этих целей в случае необходимости", – сказано в их совместном заявлении.

Позже подобное заявление сделали и представители ОБСЕ.

"Я настоятельно призываю всех участников вступить в конструктивный диалог, преодолеть нынешнюю поляризацию и работать вместе для обеспечения стабильной политической основы, обращая внимание на послания, недавно полученные международными заинтересованными сторонами", – сказала руководитель делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

Будут ли переговоры

И правящей партии и оппозиции к переговорам готовы, но видение диалога у них абсолютно разное.

"Мы хотим объединения нашего общества и для объединения нашего общества, для мирного развития страны, мы готовы говорить с любой политической силой, которая хочет обеспечения нормального процесса в этой стране… Внутри оппозиции, без исключения в каждой партии, есть люди, которые прагматично смотрят на этот процесс и чувствуют что недемократично игнорировать решение и мнение сторонников, к этому их и призывают партнеры – войти в парламент, работать и использовать мандат", – сказал представитель правящей партии Арчил Талаквадзе после встречи с миссией наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ .

В правящей партии заявили, что не пойдут на уступки оппозиции, которая требует начать переговоры после отставки главы ЦИК Грузии Тамар Жвания и назначения новых парламентских выборов.

"Заявление оппозиции, что должны пройти внеочередные выборы и после этого они сядут за стол переговоров, неправильный разговор. Оппозиция должна изменить подход и мы работаем, чтобы наставить их на истинный путь", – сказал исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кобахидзе.

Между тем в оппозиции

А пока правящая партия обсуждала вопросы диалога и ситуацию с представителями БДИПЧ, в оппозиции наметился раскол.

Причиной раскола стало заявление председателя бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, распространенное одним из информационных агентств.

"Если политический спектр не осознает глубину существующей опасности, то, куда катится наше государство, не учтет заказ абсолютного большинства граждан, не обратит внимание на советы неправительственного сектора, и на то, что предлагают наши союзники через дипломатических представителей, то есть на обеспечение обязательных изменений для мирного развития демократических процессов, мы потеряем возможность вывести страну на путь стабильного и безопасного развития", – говорилось в заявлении.

В заявлении также звучал призыв сесть за стол переговоров и войти в парламент.

"Обращаюсь ко всем политическим партиям, как можно быстрее перенести процесс за стол переговоров, заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней и приложить все усилия для вывода страны из кризиса", – указывалось в распространенном от имени Вашадзе заявлении.

Это заявление, даже без подтверждения аутентичности, вызвало негодование как членов партии, так и других представителей оппозиции.

В ответ на это заявление партии "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Гирчи" приняли совместное заявление, в котором еще раз заявили, что не войдут в парламент и продолжат протест.

"Мы еще раз повторяем нашу твердую позицию: мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во втором туре и входить в нелегитимный парламент. Мы продолжаем мирный протест против сфальсифицированных выборов. Наши требования неизменны: проведение заново выборов, смена администрации ЦИК и освобождение политзаключенных. Как раз по этим вопросам должен пройти диалог с режимом Иванишвили при посредничестве международных партнеров", – говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечено, что партии проведут две акции протеста в ближайшее время – 14 ноября у здания парламента, и 21 ноября в день второго тура выборов – живую цепь.

А пока партии возмущались Вашадзе уже на своей странице в соцсети Facebook обнародовал новое заявление с пояснениями.

"Протест граждан должен продолжиться. К этому протесту как можно скорее должен добавится политический компонент в виде переговоров при посредничестве международных партнеров об осуществлении принципа справедливых выборов. Пока/если переговоры успешно не завершаться, мы не участвуем во-вторых турах и не входим в парламент. Мы должны раз и навсегда напрячься, чтобы в будущем уличный протест из-за фальсификации выборов не заменил нормальный процесс", – написал Вашадзе.

Между тем от самой партии "Единое национальное движение" до сих пор нет заявления о позиции партии и будет ли она участвовать во вторых турах, где у нее 10 кандидатов из 17.

Что же дальше

Уже 21 ноября в Грузии пройдут вторые туры в мажоритарных округах и уже к началу декабря у страны будет новый парламент. А вот как будут развиваться события и удастся ли к этому времени посадить стороны за стол переговоров Sputnik Грузия спросил экспертов.

"Нарушения были на выборах, но эти нарушения не сильно влияют в целом на выборы. Это доказывают те исследования, которые проводили сами оппозиционные партии, где они получали примерно такое же количество голосов. То, что в рядах оппозиции есть раскол – это чувствуется и об этом говорят и ранние заявления "Гирчи" и сегодняшнее заявление Григола Вашадзе. Люди понимают, что акциями ничего не добиться, тем более на фоне вызовов, стоящих перед страной", – сказал эксперт Мамука Арешидзе.

По его словам, мелкие партии понимают, что при новых выборах у них нет никаких шансов, потому что те кто дали свои голоса другой силе, а не "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению", на повторных выборах поддержат эти две силы.

"В целом, если оппозиция сможет собрать в субботу 50 тысяч, это ничего не решит. Сейчас будут переговоры, которые займут определенное время. И в итоге будет определенный компромисс, но сейчас намного выгоднее для оппозиции пойти в парламент, чем стоять на улице. Особенно для таких партий как "Граждане", "Гирчи", "Лейбористов" и "Европейской Грузии", – сказал Арешидзе.

А вот эксперт Вахтанг Дзабирадзе считает, что сейчас выход в переговорах.

"От переговоров никто сейчас не откажется – ни эта сторона, ни та. А вот позиция, сначала удовлетвори требования, потом я сяду за стол переговоров не пройдет", – сказал Дзабирадзе.

В тоже время он отметил, что оппозиционные политические партии может и не зайдут в парламент, но их отдельных представителей возможно будет там увидеть.

"Отдельные представители партии могут остаться в парламенте и не отказаться от мандатов. Это более реальный сценарий, чем вход всей оппозиции в парламент, но если мы посмотрим на динамику развития событий, сейчас остается еще много времени, чтобы оппозиция до конца сформировала свою позицию. Сегодня было заявление Вашадзе с объяснениями, что показывает, что оппозиция не полностью едина на сегодняшний момент и не сформировала свою позицию", – сказал Дзабирадзе.

Он как и Арешидзе считает, что повторные выборы не выгодны малым партиям.

"Если будут внеочередные выборы, малым партиям придется думать, как пойти на выборы, в противном случае голоса распределятся между двумя главными силами "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", – сказал Дзабирадзе.