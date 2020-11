Политический кризис в Грузии: сядут ли оппозиция и власть за стол переговоров

Оппозиция вывела своих сторонников на улицы уже ночью после выборов в парламент Грузии, которые состоялись 31 октября, утверждая, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы и с тех пор периодически устраивает акции протеста в Тбилиси и регионах.

Уже к третьему ноября все оппозиционные партии Грузии, преодолевшие барьер и прошедшие в парламент, заявили о своем отказе входить в парламент и участвовать в агитации ко второму туру выборов.

Таким образом, правящая партия столкнулась с новой возможной реальностью, когда она будет одна в парламенте с 76 депутатами, набрав 48,23%.

Этот расклад не устраивает международных партнеров Грузии, которые в один голос отмечают, что несмотря на определенные проблемы, парламентские выборы были свободными и конкурентными. Они призвали стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Переговоры между властью и оппозицией при посредничестве международных партнеров – метод проверенный. В конце 2019 года, когда протест оппозиции вышел на улицы из-за провала поправок в Конституцию Грузии о пропорциональных выборах в парламент в 2020 году, благодаря подобным переговорам удалось прекратить уличный протест.