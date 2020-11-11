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Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года

Политический кризис в Грузии: сядут ли оппозиция и власть за стол переговоров

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Продолжающийся вторую неделю уличный протест оппозиции и ее отказ от участия в работе парламента и во втором туре выборов привел страну к политическому кризису, и теперь стороны пытаются найти выход из него уже проверенным путем – путем переговоров

Оппозиция вывела своих сторонников на улицы уже ночью после выборов в парламент Грузии, которые состоялись 31 октября, утверждая, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы и с тех пор периодически устраивает акции протеста в Тбилиси и регионах.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В поисках компромисса: кто в оппозиции Грузии готов к переговорам с властями?

Уже к третьему ноября все оппозиционные партии Грузии, преодолевшие барьер и прошедшие в парламент, заявили о своем отказе входить в парламент и участвовать в агитации ко второму туру выборов.

Таким образом, правящая партия столкнулась с новой возможной реальностью, когда она будет одна в парламенте с 76 депутатами, набрав 48,23%.

Этот расклад не устраивает международных партнеров Грузии, которые в один голос отмечают, что несмотря на определенные проблемы, парламентские выборы были свободными и конкурентными. Они призвали стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Инициатива Запада и проверенный метод

Переговоры между властью и оппозицией при посредничестве международных партнеров – метод проверенный. В конце 2019 года, когда протест оппозиции вышел на улицы из-за провала поправок в Конституцию Грузии о пропорциональных выборах в парламент в 2020 году, благодаря подобным переговорам удалось прекратить уличный протест.

Георгий Гахария
photo : press-service of the Government of Georgia
Премьер Грузии призвал оппозицию сесть за стол переговоров

В их итоге страна получила новый формат выборов, сокращение числа мажоритариев и новую систему распределения голосов в парламенте страны.

Теперь международные партнеры снова призывают стороны к переговорам. Изначально свой призыв обнародовали Посольство США и Делегация ЕС в Грузии.

"Для исправления обоснованных избирательных нарушений необходим заслуживающий доверия и инклюзивный правовой процесс... чтобы общественность смогла признать легитимными результаты выборов. Мы готовы внести свой вклад в достижение этих целей в случае необходимости", – сказано в их совместном заявлении.

Позже подобное заявление сделали и представители ОБСЕ.

"Я настоятельно призываю всех участников вступить в конструктивный диалог, преодолеть нынешнюю поляризацию и работать вместе для обеспечения стабильной политической основы, обращая внимание на послания, недавно полученные международными заинтересованными сторонами", – сказала руководитель делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

Будут ли переговоры

И правящей партии и оппозиции к переговорам готовы, но видение диалога у них абсолютно разное.

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Омбудсмен Грузии призывает власти и оппозицию немедленно начать переговоры

"Мы хотим объединения нашего общества и для объединения нашего общества, для мирного развития страны, мы готовы говорить с любой политической силой, которая хочет обеспечения нормального процесса в этой стране… Внутри оппозиции, без исключения в каждой партии, есть люди, которые прагматично смотрят на этот процесс и чувствуют что недемократично игнорировать решение и мнение сторонников, к этому их и призывают партнеры – войти в парламент, работать и использовать мандат", – сказал представитель правящей партии Арчил Талаквадзе после встречи с миссией наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ .

В правящей партии заявили, что не пойдут на уступки оппозиции, которая требует начать переговоры после отставки главы ЦИК Грузии Тамар Жвания и назначения новых парламентских выборов.

"Заявление оппозиции, что должны пройти внеочередные выборы и после этого они сядут за стол переговоров, неправильный разговор. Оппозиция должна изменить подход и мы работаем, чтобы наставить их на истинный путь", – сказал исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кобахидзе.

Между тем в оппозиции

А пока правящая партия обсуждала вопросы диалога и ситуацию с представителями БДИПЧ, в оппозиции наметился раскол.

Причиной раскола стало заявление председателя бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, распространенное одним из информационных агентств.

გიორგი ვაშაძე
photo: Giorgi Vashadze / FB
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"Если политический спектр не осознает глубину существующей опасности, то, куда катится наше государство, не учтет заказ абсолютного большинства граждан, не обратит внимание на советы неправительственного сектора, и на то, что предлагают наши союзники через дипломатических представителей, то есть на обеспечение обязательных изменений для мирного развития демократических процессов, мы потеряем возможность вывести страну на путь стабильного и безопасного развития", – говорилось в заявлении.

В заявлении также звучал призыв сесть за стол переговоров и войти в парламент.

"Обращаюсь ко всем политическим партиям, как можно быстрее перенести процесс за стол переговоров, заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней и приложить все усилия для вывода страны из кризиса", – указывалось в распространенном от имени Вашадзе заявлении.

Это заявление, даже без подтверждения аутентичности, вызвало негодование как членов партии, так и других представителей оппозиции.

В ответ на это заявление партии "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Гирчи" приняли совместное заявление, в котором еще раз заявили, что не войдут в парламент и продолжат протест.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Мы еще раз повторяем нашу твердую позицию: мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во втором туре и входить в нелегитимный парламент. Мы продолжаем мирный протест против сфальсифицированных выборов. Наши требования неизменны: проведение заново выборов, смена администрации ЦИК и освобождение политзаключенных. Как раз по этим вопросам должен пройти диалог с режимом Иванишвили при посредничестве международных партнеров", – говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечено, что партии проведут две акции протеста в ближайшее время – 14 ноября у здания парламента, и 21 ноября в день второго тура выборов – живую цепь.

А пока партии возмущались Вашадзе уже на своей странице в соцсети Facebook обнародовал новое заявление с пояснениями.

Ника Мелия. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Протест граждан должен продолжиться. К этому протесту как можно скорее должен добавится политический компонент в виде переговоров при посредничестве международных партнеров об осуществлении принципа справедливых выборов. Пока/если переговоры успешно не завершаться, мы не участвуем во-вторых турах и не входим в парламент. Мы должны раз и навсегда напрячься, чтобы в будущем уличный протест из-за фальсификации выборов не заменил нормальный процесс", – написал Вашадзе.

Между тем от самой партии "Единое национальное движение" до сих пор нет заявления о позиции партии и будет ли она участвовать во вторых турах, где у нее 10 кандидатов из 17.

Что же дальше

Уже 21 ноября в Грузии пройдут вторые туры в мажоритарных округах и уже к началу декабря у страны будет новый парламент. А вот как будут развиваться события и удастся ли к этому времени посадить стороны за стол переговоров Sputnik Грузия спросил экспертов.

Работа грузинской телекомпании Имеди
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Нарушения были на выборах, но эти нарушения не сильно влияют в целом на выборы. Это доказывают те исследования, которые проводили сами оппозиционные партии, где они получали примерно такое же количество голосов. То, что в рядах оппозиции есть раскол – это чувствуется и об этом говорят и ранние заявления "Гирчи" и сегодняшнее заявление Григола Вашадзе. Люди понимают, что акциями ничего не добиться, тем более на фоне вызовов, стоящих перед страной", – сказал эксперт Мамука Арешидзе.

По его словам, мелкие партии понимают, что при новых выборах у них нет никаких шансов, потому что те кто дали свои голоса другой силе, а не "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению", на повторных выборах поддержат эти две силы.

"В целом, если оппозиция сможет собрать в субботу 50 тысяч, это ничего не решит. Сейчас будут переговоры, которые займут определенное время. И в итоге будет определенный компромисс, но сейчас намного выгоднее для оппозиции пойти в парламент, чем стоять на улице. Особенно для таких партий как "Граждане", "Гирчи", "Лейбористов" и "Европейской Грузии", – сказал Арешидзе.

А вот эксперт Вахтанг Дзабирадзе считает, что сейчас выход в переговорах.

"От переговоров никто сейчас не откажется – ни эта сторона, ни та. А вот позиция, сначала удовлетвори требования, потом я сяду за стол переговоров не пройдет", – сказал Дзабирадзе.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В поисках компромисса: кто в оппозиции Грузии готов к переговорам с властями?

В тоже время он отметил, что оппозиционные политические партии может и не зайдут в парламент, но их отдельных представителей возможно будет там увидеть.

"Отдельные представители партии могут остаться в парламенте и не отказаться от мандатов. Это более реальный сценарий, чем вход всей оппозиции в парламент, но если мы посмотрим на динамику развития событий, сейчас остается еще много времени, чтобы оппозиция до конца сформировала свою позицию. Сегодня было заявление Вашадзе с объяснениями, что показывает, что оппозиция не полностью едина на сегодняшний момент и не сформировала свою позицию", – сказал Дзабирадзе.

Он как и Арешидзе считает, что повторные выборы не выгодны малым партиям.

"Если будут внеочередные выборы, малым партиям придется думать, как пойти на выборы, в противном случае голоса распределятся между двумя главными силами "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", – сказал Дзабирадзе.

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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (26)


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