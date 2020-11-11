Без оппозиции, но с протестующими: как прошли итоговые заседания окружных комиссий Грузии

Члены комиссии от "Нацдвижения" и "Европейской Грузии" покинули все заседания в знак протеста, не подписав итоговый протокол

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Окружным комиссиям по всей Грузии пришлось составлять итоговые протоколы парламентских выборов на фоне шумных акций, столкновений и противостояний с полицией, а представители оппозиционных партий покинули заседания.

Оппозиция считает результаты парламентских выборов в Грузии сфальсифицированными и указывает на множество несоответствий в протоколах. По их словам, жалобы, которые поступили в суд в связи с нарушениями, не рассматриваются должным образом или вообще не принимаются во внимание.

Чтобы лишний раз зафиксировать свою позицию, лидеры и активисты разных оппозиционных партий собираются перед зданиями окружных избирательных комиссий и протестуют шумом, криками и даже попытками ворваться в здание и сорвать заседания.

События в Телави

Окончательные результаты первого тура парламентских выборов по избирательному округу Ахмета-Телави-Кварели-Лагодехи были утверждены на заседании 17-й избирательной комиссии Телавского района.

Итоговый протокол не подписали члены комиссии от "Национального движения" и "Европейской Грузии", назвав их сфабрикованными. В знак протеста они покинули заседание.

Объективность протокола поставил под сомнение и представитель партии "Альянс патриотов", но, тем не менее, подписал его.

По словам председателя комиссии, протоколы составлены с учетом всех правил, а фальсификаций не было. По итоговому протоколу большинство голосов избирателей в этом округе и по мажоритарной, и по пропорциональной системе получила "Грузинская мечта".

Протест в Зугдиди

Большое количество людей собрала оппозиция у окружной комиссии в Зугдиди, где произошло противостояние с полицией. Участники акции пытались пронести в здание деревянные счеты и передать ее председателю округа. Полиция не позволила им сделать это, в итоге считалку повесили на дерево.

И это итоговое заседание прошло без участия представителей оппозиционных партий.

© Sputnik / STRINGER Зугдиди - акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии 11 ноября 2020 года

"В день голосования и в последующие дни было зарегистрировано 64 жалобы, 48 из них остались нерассмотренными. Прошло всего два заседания, и рассмотрели 11 жалоб. Одна из них удовлетворена, две – частично, а восемь не удовлетворены", – заявила председатель окружной комиссии Зугдиди Миранда Месхи в эфире Первого канала.

По ее словам, в итоговых протоколах нет никаких ошибок.

"Что касается акции протеста, это их право выразить свою волю. Состав районных избирательных комиссий подписывается на всех избирательных участках, ни у кого нет претензий к итоговым протоколам, к порядку подсчета голосов. То, что мы обсудили, это жалобы на процедурные нарушения при голосовании, которые не повлияли на результаты", – отметила Месхи.

Ситуация у окружной комиссии Гори и Каспи

Согласно итоговому протоколу в 15-ой окружной комиссии Гори и Каспи, кандидат в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" Георгий Ходжеванишвили одержал победу.

Подготовить документ членам комиссии пришлось также в неспокойной обстановке – на фоне акции протеста и обвинений в фальсификации результатов. Как и в других округах, члены комиссии от "Национального движения" и "Европейской Грузии" вновь не подписали протокол и в знак протеста покинули заседание.

"Их отличное от нашего мнение будет отражено в протоколе заседания. В день голосования мы ходили на избирательные участки с представителями оппозиции и присутствовали при подсчете голосов на нескольких избирательных участках. Если бы у кого-то были претензии, они бы сказали об этом прямо на месте. На жалобы был дан ответ, результаты на двух участках были пересчитаны", – заявил председатель комиссии Малхаз Мируашвили в эфире Первого канала.

Другие регионы

Такого рода протест представители оппозиции устроили практически у всех окружных комиссии, и везде члены комиссии от "Нацдвижения" и "Европейской Грузии" покинули заседания в знак протеста, не подписав итоговый протокол. Как отметили председатели этих комиссии, несмотря на такой протест, документ, который подписан большинством членов комиссии, уже является юридическим актом.

Не обошлось и без задержаний. У окружной комиссии Самгори полиция задержала члена политсовета "Национального движения" Бесо Газделиани. Он пытался приклеить стикер с изображением основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили у здания окружной комиссии, за что получил предупреждение. В результате его задержали за неподчинение требованию полиции.

Вторые туры пройдут во всех восьми округах Тбилиси и части регионов. В регионах на второе место вышли кандидаты "Единого национального движения", а в Тбилиси – единые кандидаты от оппозиции и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

На сегодняшний день вся оппозиция отказывается признавать итоги парламентских выборов от 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 48,32%, и отказываются входить в парламент. Они требуют аннулирования результатов и проведения досрочных парламентских выборов.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).