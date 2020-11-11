О чем пишут грузинские газеты: великое отступление или стратегический ход оппозиции?

Почему "Национальное движение" изменило позицию и решило перенести политический процесс в парламент, должна ли оппозиция использовать уличный протест параллельно с парламентской трибуной и что изменила для Грузии война в Карабахе – главные темы в грузинской прессе

Почему "Нацдвижение" изменило позицию?

Объединенная оппозиция ставила под сомнение легитимность парламентских выборов 31 октября и заявила, что отказывается от депутатских мандатов. Однако во вторник лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе распространил обращение, в котором призвал политические партии как можно быстрее перенести политический процесс за стол переговоров и заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней, пишет газета "Резонанси".

По мнению аналитика Арчила Гамзардия, основными причинами того, что "Нацдвижение" изменило позицию, являются, с одной стороны, ошибки самой оппозиции, а с другой – отсутствие поддержки со стороны западных партнеров и значительной части общества.

"Несмотря на то, что оппозиция во многом права, у нее нет ни внутренней поддержки, ни поддержки международных организаций. Оппозиция допустила много ошибок, в том числе и в плане непоследовательности, хотя замечания получила и от международных партнеров", – сказал Гамзардия газете "Резонанси".

По словам эксперта, международные организации пытались превратить процессы, которые в Грузии постоянно проходят на улице, в политический процесс.

"Они не проявили достаточной поддержки оппозиции и заняли существенно более нейтральную позицию. Работу правительства оценили критически, но признали приемлемой. В целом приняли наиболее разумное решение", – сказал Гамзардия, добавив, что поэтому процессу лучше переместиться в парламентское пространство.

Аналитик отметил, что невозможно говорить о создании государства, если политические группы не могут преодолеть ненависть друг к другу и вражду.

"Международные организации и общественность также считают, что диалог лучше. Для государства лучше, чтобы обе стороны научились отношениям. Никогда не поздно вернуть процессы на тот уровень, который есть сегодня. А диалог – лучшее решение. Государству больше нужен политический процесс, чем уличный", – сказал Гамзардия.

Как оппозиция сможет повлиять на власть?

Оппозиция должна использовать оба механизма – уличный протест и парламентскую трибуну, так прокомментировал аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси" заявление председателя партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.

"Я думаю, что это правильный шаг. Конечно, лучше сесть за стол переговоров, использовать парламент для налаживания ситуации в стране, использовать все те механизмы, которые есть в нем, и получить желаемый результат – даже назначить досрочные выборы. Кроме того, нужно активно сотрудничать с нашими партнерами, западными странами, чтобы они были в курсе политической ситуации и того, что будет в будущем", – сказал Дзабирадзе.

Аналитик отметил, что единство этих трех компонентов позволит оппозиции оказать серьезное влияние на власть.

"В противном случае, если оппозиция просто войдет в парламент без улицы или останется на улице без парламента, она не получит поддержки со стороны наших стран-партнеров. Оппозиция как политический субъект потеряет доверие населения. И это только усугубит ситуацию в стране", – сказал он, добавив, что оппозиция потихоньку успокоилась и начала реально оценивать ситуацию в стране.

Что изменила для Грузии война в Карабахе?

Эксперт по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе считает, что Грузия серьезно должна призадуматься из-за Карабахского конфликта.

"Усиление позиций России в регионе – это еще один знак, что мы должны приложить больше усилий к взаимоотношениям со стратегическим партнерами, больше усилий для получения гарантий международной защиты и для интеграции Грузии в НАТО", – сказал Пхаладзе газете "Резонанси".

Эксперт считает, что Россия выбрала наилучший момент для усиления своего влияния в регионе.

"Россия выбрала фантастическое время, когда ни у кого не было времени на Карабах, когда в Америке проходят выборы, Германия готовится к выборам, когда внимание всего мира перенесено на пандемию. Поэтому очень важна активность нашей дипломатии, чтобы мы были максимально активно представлены в повестке мира и новой администрации США", – заявил Пхаладзе.

Политолог Вахтанг Маисая пояснил, что, исходя из итогов армяно-азербайджанской войны, значительно возрастает влияние как Турции, так и России на Южном Кавказе. При этом политолог считает, что для Грузии в результате завершения конфликта ничего не меняется.

"У Грузии никаких возможностей не появилось. На данном этапе у нас нулевые возможности – такова печальная реальность. Создается новый геополитический, геостратегический фон, который многие пока не осознают", – сказал Маисая.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"