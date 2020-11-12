Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 12 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено свыше 490 тысяч новых случаев заражения, скончались 8 570 человек

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 12 ноября составило 51 251 715 человек, скончались 1 270 930, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 22 006 044 случая заражения, в Европе – 13 890 009, в Азии – 9 797 966.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 490 478, скончались 8 570 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 52 048 827 выявленных случаях инфицирования и 1 282 796 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки выявили 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1 448 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Всего в США зарегистрировали 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 242 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели около четырех миллионов.

Также стало известно, что с августа более 15 тысяч норок погибли от коронавируса в американских штатах Юта, Висконсин и Мичиган. Десятки ферм, где есть заболевшие норки, находятся на карантине. Власти штатов не планируют убивать животных.

По информации министерства сельского хозяйства США, норки в штатах Юта и Висконсин контактировали с заболевшими COVID-19 людьми. На данный момент неизвестно, заразились ли норки в Мичигане от людей. Эксперты полагают, что норки являются наиболее восприимчивыми к инфекции среди всех животных.

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) обновил рекомендацию, согласно которой ношение масок защищает не только окружающих от зараженного коронавирусом, но и самого человека в маске. По его данным, семь различных исследований показали, что повсеместное ношение масок помогает сократить число новых заражений, два из них – что ношение масок сокращает уровень смертности.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия продолжает оставаться на втором месте в мире по числу инфицированных. В стране уже выявлено 8,64 миллиона зараженных COVID-19. Погибло в стране уже 128 тысяч человек.

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 10 917 и достигло 5,75 миллиона. Общее число летальных исходов в стране составило 163 тысячи.

Ситуация в мире

Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 32 961 и достигло 1,03 миллиона случаев. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 623 человека, следует из сводки министерства здравоохранения страны. Ранее центральной темой итальянских СМИ стало обсуждение возможности введения общенационального карантина с 15 ноября. С соответствующим обращением выступила Национальная федерация медиков Италии Fnomceo.

В Испании число умерших за сутки увеличилось на 349, общее число жертв достигает 40 тысяч. Число выявленных случаев коронавируса приближается к 1,4 миллиона.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 950, скончались 595 человек, следует из данных минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1,26 миллиона человек, скончались 50 365.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за последние сутки на 251, до 321 тысячи. Общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 699, сообщает министерство здравоохранения.

По данным минздрава Польши, лабораторные исследования выявили 25 221 новый случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 619 тысяч. За сутки от коронавируса скончались 430 человек, общее число летальных случаев составило 8 805.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 18 487, скончался 261 пациент, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 716 тысяч заражений коронавирусом, умерли от инфекции 11 781 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 12 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 66 561 человека. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 48 811 пациентов выздоровели, 566 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 656 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

При этом запрет не затрагивает международные автомобильные перевозки, а также тех лиц и транспортных средств, которые перемещаются для выполнения функций стратегических объектов, а также для предоставления медицинских услуг, фармацевтических объектов, служб доставки и СМИ.

Кроме того, с понедельника в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ