О чем пишут грузинские газеты: почему коронавирус распространяется бесконтрольно?

Чем обусловлено бесконтрольное распространение коронавируса, куда пропал "Альянс патриотов" - не изменила ли партия решение о бойкоте парламента, и с чем связан визит в Грузию госсекретаря США Майка Помпео - главные темы в грузинской прессе

Что способствует бесконтрольному распространению вируса?

Коронавирус ежедневно устанавливает новый антирекорд в Грузии. Число умерших резко увеличивается. Тбилиси остается основным очагом вирусных вспышек. Стали ли парламентские выборы 31 октября одной из основных причин вспышки нового коронавируса, рассказал эпидемиолог Ираклий Хмаладзе газете "Резонанс".

Ираклий Хмаладзе считает, что "взрыв" коронавируса обусловлен бесконтрольными выступлениями, а также выборами 31 октября.

"С одной стороны, выборы, а с другой стороны, начались совершенно бесконтрольные выступления, в определенной степени это повлияло. По телевизору было видно, что многие люди были без защитной маски, а некоторые просто прикрывали ею рот. Люди стоят очень близко друг к другу, о какой социальной дистанции идет речь", - сказал Хмаладзе.

Эпидемиолог отметил, что трудно сказать, чем обусловлен "взрыв" коронавируса, но факт в том, что одна из причин места массового скопления людей - там не было возможности соблюдать правила.

"Не исключено, что, если там один был инфицирован, он заразил других в геометрической прогрессии. У одного человека заболевание может протекать полностью бессимптомно, и инфицированный может передать вирус другому, который будет переносить его в тяжелой форме", - сказал он.

Врач отметил, что на самом деле неудивительно, что в Грузии так много умерших.

"Когда происходит передача инфекции, вирус усиливается, и все люди заражаются в разной форме. Чем сильнее вирус у человека, тем тяжелее болезнь", - сказал он.

При этом эпидемиолог отметил, что от гриппа умирает намного больше людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

"Клиники переполнены… Хотя есть множество клиник, в которых подготовили отделения, и все пациенты, которым будет нужна медицинская помощь в связи с осложнениями, смогут пока ее получить", - сказал Хмаладзе.

Врач считает, что при сложившейся ситуации власти, при необходимости, должны вводить точечные ограничения.

"В стране уже свирепствует пандемия, унесшая жизни стольких людей. Требуется максимальная осторожность. Если точечные ограничения в чем-то помогут – их нужно вводить. Главное, не запрещать полностью транспорт", - сказал Хмаладзе.

Куда пропал "Альянс патриотов"?

После парламентских выборов 31 октября "Альянс патриотов" исчез с экранов телевизоров, ранее отказавшись войти в парламент. В свете последних событий, когда различные оппозиционные партии уже намекнули, что войдут в парламент, на вопрос газеты "Резонанси" - примет ли "Альянс патриотов" участие в переговорах между оппозицией и правящей партией и на каких условиях согласится войти в парламент, ответил генсек партии Гоча Тевдорадзе.

"Мы не рассматриваем вход в парламент. Мы не появляемся на экранах, потому что нас не показывают. Телевидения предвзяты - некоторые из них сторонники "Национального движения", а другие - "Грузинской мечты". Ни для кого мы неприемлемы", - сказал Тевдорадзе.

По его словам, заявление лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе, в котором он призвал политические партии как можно быстрее перенести политический процесс за стол переговоров и заменить улицу трибунами законодательных органов всех уровней, очень расплывчато и неопределенно.

При этом добавил, что "Альянс патриотов" не надеется на то, что "Национальное движение" сохранит эту позицию до конца.

"Мы будем участвовать только в переговорах, которые будут рассматривать вопрос об признании выборов недействительными и назначении новых выборов", - сказал Тевдорадзе.

Зачем Помпео едет в Грузию?

Двухдневный визит госсекретаря США Майка Помпео в Тбилиси, к которому Грузия готовится особенно, аналитики большей частью связывают с недавними геополитическими сдвигами в регионе, вызванными новой войной в Карабахе, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Корнелий Какачия считает, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию запоздавший, но крайне необходимый для внутренней и внешней политики страны.

"Запоздалый, исходя из того, что в последний период Южный Кавказ не получал особого внимания из-за недавних внешнеполитических приоритетов администрации Трампа, а грузино-американские отношения продолжались по инерции", - сказал Какачия.

Эксперт думает, что после недавних геополитических сдвигов и в Госдепартаменте осознали необходимость поддержки стратегического партнера и сигнала другим игрокам, в том числе России и Турции, а также другим игрокам, что Соединенные Штаты поддерживают Грузию и не оставят в трудное время.

"Этот визит также имеет внутриполитическое значение, чтобы каким-то образом перевести текущие события между оппозицией и властью в институциональные рамки… Самое главное, чтобы Грузия была включена в новую американскую внешнюю повестку дня, и после этого, вероятно, более или менее будут сформированы контуры этих новых отношений", - сказал Какачия.

Аналитик Гия Хухашвили связывает визит Помпео с нарушением баланса сил в регионе, который вызвал неожиданный финиш армяно-азербайджанского военного конфликта.

"С чем должен быть связан столь срочный, незапланированный визит Майкла Помпео в Грузию? Дело в том, что события в Карабахе радикально нарушили баланс сил в регионе, в рамках которого американская политика была осторожной и неторопливой", - сказал Хухашвили.

По словам аналитика, в этой данности все заинтересованные стороны должны действовать быстро и неординарно, для того чтобы расширить или в худшем случае сохранить свои позиции в регионе.

"На мой взгляд, США увидели опасность остаться вне игры и начали действовать в единственно возможном направлении – Грузия. По большой вероятности будет предложена наша ускоренная интеграция в евроатлантическую систему. Не исключаю, что начнется разговор о срочной фиксации в Грузии контингента вооруженных сил США в какой-то форме с анонсированием будущей базы", - сказал Хухашвили.

При этом аналитик отметил, что результаты станут хорошей проверкой для грузинского правительства - мы хотя бы поймем, чего они на самом деле хотят.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"