О чем пишут грузинские газеты: зимний туристический сезон в Грузии отменяется?

Что будет, если второй тур выборов в одном из округов выиграет оппозиционер, в каком случае Михаил Саакашвили станет премьером, каковы возможные последствия очередного бойкота оппозиции и будет ли в этом году зимний туристический сезон – главные темы в грузинской прессе

Что будет, если кандидат от оппозиции выиграет второй тур?

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах. Оппозиция отказывается участвовать во втором туре, хотя в избирательных бюллетенях ее кандидаты указаны. Что будет, если кандидат от оппозиции победит во втором туре в одном из округов, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по конституционным вопросам Вахушти Менабде пояснил, что в этом случае победивший кандидат от оппозиции может официально отказаться от парламентского мандата, после чего ЦИК будет обязан назначить промежуточные выборы для выявления нового мажоритарного депутата в округе, которые, предположительно, пройдут параллельно с местными выборами в следующем году.

"Ничего не будет, войдет в парламент и потом откажется – юридически это так… Если Ника Мелия выиграет выборы, сначала войдет в парламент и затем откажется от мандата. Затем в избирательном округе Глдани будут назначены новые выборы", – сказал Менабде газете "Резонанси".

Станет ли Саакашвили премьером Грузии?

Оппозиционно настроенное население Грузии должно смириться с тем фактом, что не сможет победить основателя правящей партии Бидзину Иванишвили без экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и "Единого национального движения", так прокомментировал аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси" заявление одного из лидеров Республиканской партии Давида Бердзенишвили о том, что "оппозиция не может справиться с Иванишвили без Саакашвили, да и один Саакашвили не справляется с Иванишвили".

"Влияние Саакашвили на политику Грузии и особенно на "Единое национальное движение" очень велико. Вы видели результаты первого тура выборов. "Национальное движение" набрало 28% голосов, из коих абсолютное большинство проголосовало за Саакашвили, а не за "Национальное движение". Насколько понимаю, остальной оппозиции не удается в сумме набрать даже эти 28%", – сказал Дзабирадзе.

Аналитик сказал, что Саакашвили, как и Иванишвили, имеет большое влияние на политические процессы в стране, независимо от статуса. Также он с сожалением отметил, что эти выборы показали, как политические группы, пытающиеся создать третью силу, совершают слишком много ошибок для того, чтобы сформироваться как альтернативная третья сила.

"Очевидно, что у Саакашвили большая сила. Поэтому, если к власти придет оппозиция, Саакашвили станет премьер-министром страны. Мы должны смириться не только с тем, что не сможем победить Иванишвили без Саакашвили и "Единого национального движения", но и с тем, что исходя из сегодняшней ситуации поражение Иванишвили означает приход Саакашвили к власти", – сказал Дзабирадзе.

А между тем правящая партия планирует ввести новые правовые механизмы, чтобы дистанцировать Михаила Саакашвили от политики – исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что эта законодательная инициатива будет обсуждаться уже в новом парламенте.

Эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе считает, что конституция и законы определяют, кто имеет право участвовать в выборах в Грузии.

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"Конституция и законы определяют, кто имеет право участвовать в выборах, кто имеет право создавать партию. Права определены, и эти права имеют только граждане Грузии. Лица, не являющиеся гражданами Грузии, не имеют права участвовать ни в выборах, ни в избирательной кампании", – сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Сейчас экс-президент Михаил Саакашвили, который лишился грузинского гражданства из-за получения в 2015 году паспорта Украины, не имеет права заниматься партийной деятельностью в Грузии.

Каковы возможные последствия третьего в истории Грузии бойкота?

Политолог Арчил Гамзардия не исключает, что какая-либо оппозиционная сила в последний момент, нарушив всеобщий бойкот, войдет в парламент, как это не раз бывало в истории грузинского парламентаризма.

Схожий прецедент дважды имел место в грузинской политике, когда несмотря на коллективный бойкот оппозиции спасательным кругом для правящей партии стали "Новые правые" при втором президенте страны Эдуарде Шеварднадзе и Христианско-демократическое движение при Саакашвили.

"В обоих случаях, и "Новые правые", и христиан-демократы исчезли из политического пространства. Именно потому, что подобный опыт есть, я не думаю, что история повторится", - сказал Гамзардия газете "Резонанси".

Кроме того, политолог отметил, что "Мечта" помимо "Национального движения", не оставила другим партиям шансов сформировать независимую фракцию в парламенте.

"Я ничего не исключаю, когда дело касается грузинской политики и грузинских политиков, может появиться такая оппозиционная политическая сила, которая захочет спасти "Грузинскую мечту". Тогда Бидзина Иванишвили должен "купить" одну из партий, заплатить такую большую сумму, чтобы она отказалась от политической перспективы, что будет равносильно самоубийству", – сказал Гамзардия.

Зимнего туристического сезона в Грузии не будет?

В этом году туристический сезон на горнолыжных курортах уже находится на грани провала. Часть гостиниц с трудом покрывает расходы, а другая вообще не собирается открываться. На зимних курортах Грузии сезон откроется в середине декабря, однако пока совершенно не ясно, собираются ли отдыхать на курортах местные или иностранные туристы, пишет газета "Резонанси".

Эксперт в сфере туризма Манана Метревели полагает, что с 22 ноября города будут полностью закрыты, поэтому в этом году зимнего туристического сезона не будет, так как здоровье населения находится в опасности.

"Я думаю, что в этом году не будет зимнего сезона, у нас пока точечные ограничения, а с 22 ноября, по большой вероятности, города будут закрыты. Пусть никто не думает, что после закрытия городов будут проблемы только с передвижением в ночное время, людям и днем придется передвигаться по пропускам, потому что количество зараженных уже превысило три тысячи и десятки людей умирают каждый день. Надо на время забыть слово "туризм", – сказала Метревели газете "Резонанси".

Эксперт считает, что гостиницы, которые практически пустуют, продолжают работать только потому, что все еще есть надежда, и чтобы не потерять сотрудников.

"Я тоже была летом на море, когда темпы заражения были немного замедленными. Кто-нибудь тогда поверил бы, что у нас будет четыре тысячи инфицированных в день? Поэтому ездили на курорты и отдыхали, но теперь, этой зимой, когда вместе с пандемией наступает сезон гриппа и повышается опасность заболевания, невозможно представить, как в этом году могут открыться зимние курорты", – сказала Метревели.

В Компании по развитию горных курортов Минэкономики Грузии говорят, что открытие сезона на зимних курортах на данном этапе все еще зависит от климата и эпидемиологической ситуации в стране.

"Открытие сезона на зимних курортах зависит от климата и эпидемиологической ситуации в стране", – сказали в Компании.

По их данным, курорты давно готовятся к зимнему сезону, но как будут развиваться события, пока неизвестно.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"