Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 19 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 536 тысяч новых случаев заражения, скончались 9 220 человек

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 ноября составило 55 326 907 человек, скончались 1 333 742, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 536 224, скончались 9 220 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 56 187 563 выявленных случаях инфицирования и 1 348 600 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки выявили более 166 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1 583 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 11,6 миллиона случая заражения коронавирусом, скончались более четверти миллиона человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.

Коронавирус в Индии и Бразилии

За минувшие сутки в Индии выявлено 38 617 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса и сопутствующих заболеваний превысило 132 тысячи, за сутки от болезни скончались 474 человека.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом, заболевание выявлено у 8,96 миллиона человек.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 34 091, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии скончались 756 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом нового типа заразились 5,95 миллиона человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 167 тысяч пациентов с COVID-19. Всего излечились 5,39 миллиона человек.

Ситуация в мире

В Италии за сутки коронавирусом заразились 34 280 человек, скончались 753, подобная динамика смертности в стране наблюдалась в начале апреля, говорится в ежедневной сводке министерства здравоохранения страны. Число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 с начала эпидемии на Апеннинах достигло 47 217, в общей сложности в стране зафиксированы 1,27 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Общее число случаев выздоровления в стране превысило 482 тысячи.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 609, скончались 529 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1,43 миллиона человек, умерли 53 274.

Число заболевших коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 миллиона человек, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) Франции Жером Саломон. По его словам, в стране от коронавируса скончались 46 698 человек. За прошедшие сутки умерли 425 человек. На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 555, до 326 тысяч, с вечера вторника скончались три пациента с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 739, сообщает министерство здравоохранения.

В Польше, по данным минздрава, распространенным во вторник, лабораторные исследования выявили 19 883 случая коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 773 тысяч. За сутки от коронавируса скончались 603 человека, общее число летальных случаев составило 11 451.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 19 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 89 395 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 71 468 пациентов выздоровели, 815 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 370 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превосходит три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ