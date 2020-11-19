Насколько выросла безработица в Грузии - опубликована новая статистика

С начала пандемии коронавируса многие люди остались без работы и доходов, для преодоления последствий правительство Грузии в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2020 года повысился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 11,9%, говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Эксперты полагают, что уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

Безработица в цифрах

По данным Сакстата, уровень безработицы в сельском поселении намного ниже по сравнению с городским – в третьем квартале 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, безработица в городских поселениях увеличилась на 2,2%, в то время как в сельских снизилась на 0,8%.

Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин – в третьем квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель среди мужчин увеличился на 2%, а среди женщин снизился – на 0,8%.

В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.

Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом, безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.

Активность населения

По данным Сакстата, показатель трудоспособного, экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в третьем квартале 2020 года составил 60,8%.

"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился как в городских (0,8%), так и в сельских поселениях (3%). Уровень занятости по всей стране снизился на 1,9%, в городских поселениях - на 1,8%, а в сельских поселениях - на 2,3%", - говорится в материалах Сакстата.

Доля нанятых лиц, от общего числа трудоустроенных, в третьем квартале этого года составила 49,5%, что на 1,1% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 50,9%, а у мужчин - 72,2%. При этом уровень активности женщин снизился на 3,3%, а мужчин вырос на 0,3%.

Помощь потерявшим работу

С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.

Потерявшим постоянную работу в период пандемии государство выплачивало 200 лари (около 61 доллара) в месяц. Программа была рассчитана на шесть месяцев - с мая по октябрь.

А самозанятым власти выплатили по 300 лари (около 91 доллара) в одноразовом порядке.

В случае самозанятых граждан единовременные пособия в 300 лари получить могут индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса, лица со статусом предпринимателей малого бизнеса, у которых в первом квартале текущего года фиксируется экономическая активность или доход от экономической деятельности, а также лица со статусом микробизнеса, которые получили статус до 1 апреля 2020 года и не получают финансирования из бюджета.

По данным на октябрь, единовременная помощь в 300 лари выплачена 248 823 гражданам общей суммой 74 646 800 лари (22,6 миллиона долларов).

А на выплату пособия в 200 лари 161 905 бенефициарам, государством перечислено уже 106 288 400 лари (32,2 миллиона долларов).

Безработица будет расти

Эксперт по вопросам труда Михаил Кордзахия считает, что ситуация на рынке труда в будущем ухудшится и уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет еще больше.

"Сейчас у нас критическая ситуация на рынке труда, и, наверное, она еще сильнее ухудшится в ближайшие месяцы... Такая ситуация не только в Грузии. В мире сейчас полная катастрофа для бизнеса, а чтобы сохранить рабочих, сначала надо выжить самому бизнесу", – заявил Кордзахия Sputnik Грузия.

Власти, для решения проблемы трудоустройства граждан, предпринимают разные шаги, способствуя развитию бизнеса.

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.