О чем пишут грузинские газеты: когда будет восстановлено авиасообщение?

Как аналитики оценивают советы запада, сможет ли грузинская оппозиция войти в парламент, сохранив при этом лицо, и когда удастся оживить авиацию и восстановить авиасообщение - главные темы в грузинской прессе

Как грузинские аналитики оценивают советы Запада?

Оппозиция, получила сильный удар и находится в трудном положении - поддержка народа постепенно ослабевает, а после визита в Грузию госсекретаря США, стало ясно, что оппозиционные силы больше не пользуются поддержкой и международных партнеров. А без этих факторов, по мнению большинства аналитиков, оппозиции будет крайне сложно оказать давление на правительство, чтобы оно согласилось на досрочные парламентские выборы, пишет газета "Резонанси".

Политолог Паата Закареишвили считает, что отказ Майкла Помпео встретиться с оппозицией и сообщение, которое они получили от его заместителя о том, что они должны войти в парламент, являются явной демонстрацией того, что США поддерживают внутреннюю стабильность в Грузии.

Политолог считает, что Помпео целенаправленно не встретился с оппозицией, поскольку это было бы косвенной поддержкой оппозиции и вызвала бы их дальнейший радикализм. Поэтому он избрал такую тактику, согласно которой единственный способ стабилизировать ситуацию в стране - войти в парламент.

"Сейчас Грузия для них единственное светлое пятно в регионе. Следовательно, они не хотят внутренних колебаний и поэтому призвали оппозицию войти в парламент. Это очень правильное решение с его стороны... Они посчитали бы это поддержкой Америки, и ситуация в стране обострилась бы. А теперь без поддержки запада и без большой поддержки народа оппозиция просто вынуждена будет войти в парламент", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает, что оппозиция взлелеяла пустую надежду, что Америка "пригрозит пальцем" Иванишвили и скажет, что выборы сфальсифицированы.

"Оппозиция впала в очарование и иллюзию. Они думали, что, если не войдут в парламент и там будет только одна партия, Запад усилит давление на правительство, но они ошибались. ОБСЕ / БДИПЧ, Европейский Союз и другие организации-наблюдатели признали выборы, и признание-непризнание оппозиции ничего не изменит", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

При этом аналитик выразил надежду, что у лидеров маленьких партий хватит разума и смогут избежать шантажа "националов".

"Я ожидаю, что, многие опытные оппозиционные политики, как Григол Вашадзе, поймут, что другого пути нет, и войдут в парламент. В противном случае к 2024 году оппозиция будет разрозненной и фактически банкротом", - сказал Сакварелидзе "Резонанси".

Как войти оппозиции в парламент, не потеряв лицо?

Депутаты Европарламента призывают оппозицию принять участие во втором туре выборов. По мнению Госдепартамента США, оппозиция должна бороться за изменения в парламенте, а не бойкотировать, пишет газета "Резонанси".

"Оппозиция заявляет, что не будет участвовать во втором туре, и, вероятно, за два дня ничего не изменится. Но им все равно придется войти в новоизбранный парламент, чтобы пройти все процедуры, предусмотренные законом, связанные с признанием их полномочий, хотят они того или нет. Затем идут другие процедуры, которые растянутся во времени. Сможет ли оппозиция выдержать такую ситуацию, чтобы проводить митинги каждый день", - сказал конституционалист Автандил Деметрашвили газете "Резонанси".

Конституционалист считает, что никто не может указывать оппозиции, как поступать, потому что это им решать, но, если они соберутся войти в парламент, вероятно, у них будут твердые аргументы.

"Это может быть геополитическая ситуация в регионе, тяжелая экономическая ситуация в стране, эпидемия коронавируса или скажут, что правительство идет на какие-то уступки. В этой ситуации правительство тоже должно пойти на уступки. Например, могут предложить оппозиции несколько министерских постов в новом правительстве", - сказал Деметрашвили.

Авиасообщение может быть восстановлено летом 2021 года

Коронавирус нанес серьезный удар по авиа-индустрии, отбросив ее на несколько лет назад. По мнению экспертов, оживление сферы, на восстановление которой нужны время и ресурсы, может начаться с летнего сезона следующем году, пишет газета "Резонанси".

По словам основателя HUB Georgia Георгия Кодуа, вся индустрия в ожидании лета 2021 года и готовится к расписанию.

"Ущерб в мировой авиаиндустрии насчитывает уже миллиарды… Все авиакомпании готовятся к летнему расписанию 2021 года. Зимний сезон 2020 можно считать завершенным. Мы входим в расписание, но из-за пандемии планирование не произойдет… С лета мы должны ожидать серьезный подъем. Естественно мы не сможем достичь той отметки, которая была летом 2019 года. Два-три года нужно, чтобы мы сравнялись с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Кодуа газете "Резонанси".

Специалист в авиационной сфере Тамар Тандашвили заявляет, что коллапс в авиации привязан к эпидситуации, поэтому единственная надежда на исправление ситуации создание вакцины от коронавируса, после чего можно будет предпринять положительные шаги и запустить остановленную авиацию.

"Если будет вакцина, соответственно ждем улучшение ситуации, но, если вакцина не появится - другого обнадеживающего знака нет. Речь не идет об авиационных проблемах, речь идет о том, насколько люди захотят путешествовать. Авиационная индустрия будет зависеть от их желания", - сказала Тандашвили газете "Резонанси".

По ее словам, 80% авиа-индустрии остановлено, что означает, что к тому моменту, когда авиасообщение будет восстановлено, нужно будет проводить другие реформы и программы.

"Нужно будет модернизировать аэропорты, так как многие из них пока не руководствуются современными стандартами. Также изменится механизм приобретения авиабилетов, порядок регистрации в аэропортах. Изменения будут внесены и в сервисы. Больше акцентов будет сделано на безопасности", - сказала Тандашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"