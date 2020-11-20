Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 20 ноября

Число зараженных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения, количество умерших же почти составило 10 тысяч

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 20 ноября составило 55 928 327 человек, скончались 1 344 003, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 594 542, скончались 9 989 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 56 822 606 выявленных случаях инфицирования и 1 359 120 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончалась еще 1 848 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 170 161 новый случай заражения. На прошлой неделе был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 184 514 заражений за сутки.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США зафиксировали более 11,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 250 тысяч человек. Выздоровели более 4,3 миллиона инфицированных.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 22 915, скончался 501 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 19 609 человек, скончались 529. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 453 256 человек, умерли 53 775.

Чуть более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Швейцарии за сутки. В стране зарегистрированы 5 007 новых случаев COVID-19, 79 человек скончались. За сутки были проведены 26 982 теста на коронавирус. С начала пандемии в Швейцарии заболели 285 655 человек.

Второй день подряд число новых случаев COVID-19 в Японии за сутки превышает две тысячи, накануне зарегистрировано 2208 инфицированных, передает телеканал NHK. Рекордное за время эпидемии число новых случаев коронавируса - 534 - выявили в четверг только в японской столице.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 4542, умерли 123 человека, это наибольшие показатели за семь месяцев, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 849, до 327 049, за последние 24 часа скончались четыре пациента с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2742, сообщает министерство здравоохранения. По данным ведомства, сейчас в Израиле болеют 8 377 человек. В тяжелом состоянии находятся 315 пациентов, из них 127 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси за минувшие сутки выросло на рекордные 1382, до 119 390, сообщила пресс-служба минздрава республики. В стране были зарегистрированы 118 008 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1067 пациентов, умерших за весь период распространения инфекции.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 20 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 93 092 человек, 73 877 пациентов выздоровели, 853 скончались. В карантине к этому времени находятся 2 186 человек.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превосходит три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ