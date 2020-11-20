Экспорт и импорт в Грузии продолжают падать

Грузинскую продукцию с января по октябрь 2020 года вывезли на сумму 2,7 миллиарда долларов – на 11,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии коронавируса – внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 15% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил около 9,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы.

Грузинскую продукцию с января по октябрь 2020 года вывезли на сумму более 2,7 миллиарда долларов – на 11,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2020 года

Импорт с начала 2020 года составил более 6,4 миллиарда долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем-октябрем 2019 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с января по октябрь составил более 3,7 миллиарда долларов, что представляет собой 40,7% от всего внешнеторгового оборота.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2020 года

Экспорт с начала 2020 года вырос на медные руды и концентраты (17,4%), спиртные напитки (4,8%), золото (31,1%), лесные и другие орехи (49,6%), руды цветных металлов и концентраты (8 716,4%).

В то же время, в январе-октябре 2020 года экспорт легковых машин упал на 39,8%, ферросплавов – на 21,4%, натуральных виноградных вин – на 8%, лекарственных средств – на 47,2%, минеральных и пресных вод – на 16,2% и так далее.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

С начала 2020 года вырос только импорт пшеницы на 5,3%.

В то же время, импорт легковых автомобилей упал на 32,9%, нефти и нефтепродуктов – на 33,1%, лекарственных средств – на 13%, медных руд и концентратов – на 9,5%, нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 9,3%, телефонных аппаратов – на 18,4%, сигар, сигарил и сигарет – на 20,6% и так далее.

С кем торгует Грузии

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с начала 2020 года являются Турция, Россия и Китай. В целом оборот с этими странами в январе-октябре составил более 3,3 миллиарда долларов, что составляет 36,5% от общего торгового оборота.

Турция на первом месте – внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2020 года составил около 1,3 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,6% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2020 года

В Турцию с начала 2020 года вывезли более 29,3 тысячи тонн ферросплавов, около 1042 тонны трикотажных изделий, более 5,6 тысячи тонн жиров рыб, морских млекопитающих и их фракции, и другие товары.

За этот период из Турции завезли около 58,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 413,7 тонны лекарственных препаратов, около 19,9 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.

Россия на втором

С начала 2020 года оборот между Грузией и Россией сократился на 10,4% по сравнению с январем-октябрем 2019 года и составил около 1,1 миллиарда долларов – 11,6% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

Из Грузии в РФ с начала года вывезли около 91,9 тысячи тонн ферросплавов, более 32,7 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 60 тысяч тонн минеральной и пресной воды, около 5,4 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.

Россия остается самым крупным поставщиком горючего в Грузию. Из РФ с начала года завезли нефть и нефтепродукты общим весом более 292,6 тысячи тонн.

Из России также завезли более 407,6 тысячи тонн пшеницы, более 102,1 тысячи тонн нефтяных газов, около 30,5 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.

Китай на третьем

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем составил около 991,8 миллиона долларов, что составляет 10,8% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 14%.

С начала года в Китай вывезли около 237,8 тысячи тонн медных руд и концентратов, около 12,1 тысячи тонн руд драгоценных металлов, более 2,8 тысячи тонн натуральных виноградных вин и так далее.

Из Китая импортировали более 30,9 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, около 7 тысячи тонн покрышек, 261,6 тонны счетные машинки и их блоки, 517,1 тонны аппаратуры для получения телевизионной связи и так далее.

С кем еще торгует Грузия

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан – около 746,3 миллиона долларов, Армения – более 515,2 миллиона долларов, США – около 509,7 миллиона долларов, Украина – более 476,7 миллиона долларов, Германия – около 356,8 миллиона долларов, Болгария – около 347,9 миллиона долларов, Италия – около 175 миллионов долларов.

Когда улучшится ситуация в торговле?

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия думает, что ситуация во внешней торговле не улучшится до конца мая-июня 2021 года.

"Единственное, что повлияло положительно на экспорт – это вывоз фруктов за рубеж, но, если мы говорим о том, какое влияние окажут эти данные в связи с тем же курсом лари, я бы сказал, что все это все-таки действует негативно, потому что сальдо отрицательное и это длится годы. И с точки зрения подсчета экспорта мы пока не видим какую-либо положительную динамику, что экспорт значительно вырастет до лета 2021 года", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, чтобы содействовать росту экспорта, правительство Грузии должно развивать экономику, по трем направлениям быстро и революционным путем.

"Первое направление – это внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия, отметив, что всем перечисленным направлениям нужны дешевые кредиты.

При этом добавил, что с этим в Грузии существует проблема, которую создал Национальный банк своей денежно-кредитной политикой.

"Сегодня процентная ставка составляет 8%. Это означает из коммерческих банков кредиты не будут выданы меньше 11-12%. А в условиях таких процентов ни одно из этих направлений не сможет развиваться", – сказал Шенгелия.

Экономист считает, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужен хороший стратегический план развития экономики, которому будут следовать попунктно.

"В Грузии пока не было такого экономического плана развития со своей стратегией. И сейчас не видим. Поэтому до тех пор, пока не будет урегулирована проблема денежно-кредитной политики, не завершится непотизм в стране. Я не думаю, что у нашей страны будет положительное будущее с точки зрения экономики", – сказал Шенгелия.

Безрадостные прогнозы

Экономика Грузии на фоне пандемии и глобального кризиса оказалась в тяжелом положении. Экономический спад в 2020 году, согласно официальному прогнозу Грузии, отраженному в государственном бюджете, составит 4%. Однако Нацбанк Грузии прогнозирует снижение ВВП страны на 5%.

Международный валютный фонд ожидает, что в 2020 году экономика Грузии сократится на 5%, а рост экономики Грузии в 2021 году составит 4,3% по мере ослабления последствий пандемии, но со значительными рисками ухудшения перспектив.

"Снижение прогноза роста на 2021 год с 5% связано с неопределенностью, связанной с региональным конфликтом и увеличением числа случаев COVID-19 в Грузии. Прогнозируется, что среднесрочный рост останется неизменным на уровне 5,25%, поддерживаемый расходами на инфраструктуру и устойчивыми структурными реформами, направленными на повышение производительности и ускорение экономического роста за счет частного сектора", – говорится в отчете МВФ.