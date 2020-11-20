Бойкот и тонкости Конституции: будет ли парламент Грузии однопартийным?

В правящей партии уверяют, что могут удержать оппозиционных депутатов в парламенте, но последние так не считают

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что правящая партия не останется одна в парламенте.

Все "за" и "против": у грузинской оппозиции появились новые разногласия>>

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В эфире передачи "Ночной курьер" на телеканале Rustavi 2 Кобахидзе рассказал о механизмах, которые позволят правящей партии контролировать ситуацию.

"В любой стране оппозиция может проиграть выборы, сказать, что не заходят в парламент и потребовать проведения внеочередных выборов и так далее. Конституция написана умными людьми и она содержит механизм против шантажа. А это значит, что в руках парламента и его большинства – оставлять парламент однопартийным или нет. Соответственно, парламент может просто сделать так, что откроет пространство для переговоров даже на последующие четыре года", – заявил Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, процедуры расписаны таким образом, что без воли парламента никто не может осуществить шантаж.

"Изначально признаются полномочия 150 депутатов, то есть вне зависимости от того, какую позицию имеет соответствующий депутат. Все 150 депутатов считаются депутатами, после того, как на первом заседании 76 депутатов, то есть большинство, подтвердит их полномочия. После этого, безусловно, каждый из них может написать заявление о выходе из парламента, но покинут они парламент или нет – решать парламенту. Это механизм против шантажа. Парламент может не проголосовать за их выход из парламента", – заявил Кобахидзе.

Реакция оппозиции

За заявлением Кобахидзе последовала реакция представителей оппозиции, которые не намерены войти в парламент до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

"Этим ничего не меняется. То, что нас могут формально оставить депутатами парламента, не значит, что мы будем принимать участие в парламентской жизни. Мы не собираемся войти в парламент, не собираемся принимать участие в том фарсе, какими цифрами Бидзина Иванишвили укомплектовал парламент… Абсолютно все депутаты напишут заявление о прекращении полномочий, а после пусть сами будут решать – поддержать или нет", – заявил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

В оппозиционной партии "Лело для Грузии" обвинили экс-спикера парламента в неправильной интерпретации законодательства.

"Это уже не первый случай, когда Кобахидзе занят конституционной алхимией, неправильной интерпретацией Конституции и тем самым углублением политического кризиса", – заявил один из лидеров партии "Лело" Саба Буадзе.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, пока нет такого механизма, который заставит человека быть членом парламента против собственного желания.

"Они находятся в такой сложной ситуации, что уже говорят такую ерунду, которую не скажет даже первокурсник юридического факультета. Никакого подобного механизма не может существовать ни в Конституции, ни в природе, чтобы вынудить человека быть членом парламента. Это значит, что они очень встревожены перспективой однопартийного парламента. Они получат однопартийный парламент, если не предпримут серьезные шаги", – заявила Бурджанадзе.

В свою очередь, один из лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов", вице-спикер парламента Ирма Инашвили обвинила Кобахидзе в некомпетентности.

"Что касается механизма, что большинство против нашей воли заведет нас в парламент, это ложь чистой воды. Это демонстрация некомпетентности со стороны Кобахидзе. Никто не имеет права против нашей воли вводить нас или не вводить в парламент. Тем более на это нет права у Кобахидзе и у большинства", – заявила Кобахидзе.

Что говорит закон

Согласно регламенту парламента, законодательный орган обязан незамедлительно рассмотреть и принять решение в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий. Недопустимо голосование по другим вопросом, предусмотренным повесткой дня пленарного заседания, до принятия решения в связи с досрочной приостановкой полномочий члена парламента.

С учетом Конституции Грузии и регламента, вопрос признания полномочий или досрочного прекращения, парламент решает постановлением.

Полномочия члена парламента будут досрочно прекращены, если он обратится к парламенту с личным заявлением о прекращении полномочий.

Вопрос досрочного прекращения полномочий члена парламента рассматривает парламентский комитет по процедурным вопросам и регламенту, и представляет бюро. В свою очередь, бюро вносит рассмотрение вопроса в повестку дня ближайшего пленарного заседания.