О чем пишут грузинские газеты: досрочные выборы - выход из политического тупика?

Являются ли досрочные парламентские выборы в 2021 году единственным выходом из тупиковой ситуации, какая политическая реальность ожидает Грузию, и должна ли оппозиция прекратить деструктивные действия и войти в парламент - главные темы в грузинской прессе

Досрочные выборы единственный выход из тупика

Единственной реальной темой переговоров между оппозицией и властью могут быть досрочные выборы в 2021 году, гарантированные послами-посредниками, если оппозиция войдет в парламент - это будет наиболее оптимальный вариант выхода из тупиковой ситуации, другой альтернативы нет, заявил аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

"Поскольку оппозиция говорит о будущих выборах, эта договоренность может быть достигнута, и за этим последуют изменения в Кодекс и в вопрос комплектации ЦИК. Если об этом договорятся, досрочные выборы, вероятно, должны пройти осенью будущего года. А до тех пор, все это они должны пройти серьезно и основательно, иначе не успеют", - сказал Дзабирадзе.

Аналитик считает, что оппозиция ошиблась, отказавшись от участия во втором туре, но сейчас уже поздно, даже если они изменят свое решение.

"Я с самого начала говорил, что оппозиция должна войти в парламент, и это было бы правильно. Я думаю, что оппозиция ошибается, но они сами так решили", - сказал Дзабирадзе.

Какая политическая реальность ждет Грузию?

Оппозиция отказывается участвовать во втором туре парламентских выборов 21 ноября и войти в парламент. Если соглашение не будет достигнуто и ничего не изменится, какая политическая реальность будет в Грузии, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Гия Абашидзе полагает, что, если договоренность не будет достигнута, события будут развиваться, как в 2008 году, когда оппозиция объявила бойкот и не вошла в парламент.

"Они не использовали эту важную трибуну и началась их фрагментация-раздробление, пока на политической арене в 2011 году не появился Бидзина Иванишвили. Вполне вероятно, что подобное будущее ждет и оппозицию, объединенную под "Нацдвижением", что начнется их фрагментация… Но не будем исключать и того, что, несмотря на заявления, отдельные оппозиционные партии могут войти в парламент", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

Аналитик думает, что оппозиционные партии последуют совету зарубежных партнеров и войдут в парламент сохранив лицо.

"Это нас не удивит, потому что им нужно партийное финансирование, чтобы быть квалифицированными партиями, а если они не будут квалифицированными партиями, у них не будет финансирования", - сказал он.

По словам аналитика, уже понятно, что "Грузинская мечта" примет такой закон, поэтому не исключено, что отдельные партии, если не всю объединенную оппозицию сможем лицезреть вернувшимися в парламент.

"Любая живая политическая партия пытается принять участие в выборах, очевидно, что они примут участие в выборах местного самоуправления, но для этого им нужно финансирование, а финансирование получат, если будут квалифицированными партиями. Если они не войдут в парламент, у них не будет финансирования, соответственно не примут участия в выборах. Это своего рода цепочка", - сказал Абашидзе.

Аналитик отметил, что оппозиция может войти в парламент, но бойкотировать определенные заседания, например, присутствовать на обсуждении бюджета, но не присутствовать на выступлении премьер-министра и так далее.

"Есть разные способы бойкота, поэтому лучше войти туда и иметь больше трибун и больше международной арены", - сказал Абашидзе.

Оппозиция должна прекратить деструктивные действия

Деструктивные действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и "Национального движения" направлены на дестабилизацию ситуации в стране, в которой и без того плачевное состояние, сказал бывший депутат парламента Грузии Георгий Цагареишвили газете "Ахали таоба".

Он с сожаление отметил, что Саакашвили и Нацдвижение втянули и остальные оппозиционные силы в деструкцию и враждебное отношение к собственной стране.

"Их ежедневную повестку дня определяют Саакашвили и Нацдвижение, которые ежедневно планируют провокации с тем, чтобы в стране не установился мир, чтобы парламент десятого созыва не смог начать работу. Сегодня Грузии тяжело, так как в стране свирепствует пандемия. Из-за пандемии и политической нестабильности наша ситуация плачевна. Когда в этой ситуации ты не хочешь признать легитимные выборы, так как не можешь вернуться во власть путем выборов - это враждебное отношение к собственной стране, а не к "Грузинской мечте", какому-либо лидеру или правительству", - сказал Цагареишвили.

Бывший депутат считает, что "Нацдвижение" и оппозиция не достигнут успеха на этом скользком пути, пренебрегая завтрашним днем.

"Они думают только о сегодняшнем дне, чтобы как-то пренебречь тем статус-кво, который есть после выборов, чтобы парламент Грузии не собрался, страна утонула в удивительном хаосе, и мы впали в гражданское противостояние", - сказал он.

По его словам, оппозиция должна прекратить абсолютно неразумные деструктивные действия и вместе с "Грузинской мечтой" и другими силами, кто войдет в парламент, приступить к осуществлению своих депутатских полномочий.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси" и "Ахали таоба"