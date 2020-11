Помпео улетел, Миша не прилетел – что делать оппозиции?

По идее, особое внимание грузинская пресса должна была уделить неожиданному визиту в Тбилиси Майка Помпео. Впрочем, судя по публикациям, ожиданию госсекретаря США газеты отвели гораздо больше места, чем его итогам. Подтвердились предположения политологов о том, что целью приезда Помпео были проблемы не внутриполитические, а геополитические. Ведь именно в таких случаях детали, как правило, особо не афишируются.

В такую метафорическую и довольно аморфную форму облекла итоги состоявшихся встреч "Сакартвелос Республика" (19-20.11). Официальные оценки не пошли дальше стереотипных фраз премьера Георгия Гахария. Он заявил, что визит был продуктивным и касался вопросов региональной политики и черноморской безопасности.

Непосредственно перед приездом Помпео эксперты много гадали о том, что могло послужить толчком для столь неожиданного решения американской администрации. Высказывались не лишенные оснований предположения, что Белый дом озабочен резким изменением геополитического баланса сил на Кавказе. После карабахской войны здесь явно усилилось влияние России и Турции.