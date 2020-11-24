Помпео улетел, Миша не прилетел – что делать оппозиции?

По идее, особое внимание грузинская пресса должна была уделить неожиданному визиту в Тбилиси Майка Помпео. Впрочем, судя по публикациям, ожиданию госсекретаря США газеты отвели гораздо больше места, чем его итогам. Подтвердились предположения политологов о том, что целью приезда Помпео были проблемы не внутриполитические, а геополитические. Ведь именно в таких случаях детали, как правило, особо не афишируются.

Визит Помпео прошел помпе(о)зно

В такую метафорическую и довольно аморфную форму облекла итоги состоявшихся встреч "Сакартвелос Республика" (19-20.11). Официальные оценки не пошли дальше стереотипных фраз премьера Георгия Гахария. Он заявил, что визит был продуктивным и касался вопросов региональной политики и черноморской безопасности.

Непосредственно перед приездом Помпео эксперты много гадали о том, что могло послужить толчком для столь неожиданного решения американской администрации. Высказывались не лишенные оснований предположения, что Белый дом озабочен резким изменением геополитического баланса сил на Кавказе. После карабахской войны здесь явно усилилось влияние России и Турции.

Маршрут госсекретаря показывает, что Америка не намерена поворачиваться спиной к Кавказу и, в частности, к Грузии, отмечает поэт и общественный деятель Давид Маградзе. С ним солидарен эксперт Гия Хухашвили: Америке, до сих пор проводившей в регионе осторожную и неторопливую политику, теперь придется пойти на неординарные шаги ("Квирис палитра", 16-22.11).

Исследователь Атлантического союза Ариэль Коэн не исключает, что в результате состоявшихся консультаций Грузия получит шанс стать обладателем специального статуса для НАТО ("Сакартвелос Республика" 19-20.11). Аналитики заговорили и о возможности временного размещения на территории страны американского военного контингента. Многим этот шаг представляется даже важнее членства в альянсе.

Тем не менее, коллективное обращение грузинских экспертов и НПО к Помпео с такого рода просьбой ряд обозревателей оценили скептически. Это лишь красивое пожелание, уверен Паата Закареишвили ("Резонанси", 18.11). Подобные вопросы так не решаются и связаны со многими геополитическими нюансами, согласны с ним политологи, придерживающиеся нейтральных оценок.

"Просим – просим!" – грузинскую оппозицию уговаривают войти в парламент все подряд >>

В целом же, все это убедительно объясняет сдержанность прессы. Такие подробности военно-политического характера, конечно же, не предназначены для уха широкого читателя и, тем более, могут всерьез насторожить других региональных игроков.

Расчет на поддержку уличных протестов не оправдался

Большинство аналитиков успело убедиться, что радикальное требование оппозиции о проведении повторных выборов не получило широкой поддержки у населения. После приезда Помпео стало очевидно, что и западные партнеры не заинтересованы в дестабилизации. Госдепартамент США открыто дал это понять, призвав оппозицию войти в парламент. Даже позволил фразу не из дипломатического лексикона: бойкот – это как заново смотреть уже виденное кино ("Резонанси", 19.11).

Кое-кто в оппозиционном стане уже не скрывает разочарований. Тамар Черголейшвили обозвала дураками всех, кто всерьез верил, будто Запад поддержит бойкот (19.11). Однако протестующие, похоже, не намерены идти на попятный. В этой ситуации политолог Вахтанг Дзабирадзе допускает как вариант проведение следующей осенью внеочередных выборов. Естественно, при условии, что партии уже сейчас согласятся войти в парламент (20.11).

Впрочем, эксперт Петре Мамрадзе доказывает, что пойти на уступки власть не имеет права. Причем, согласно закону. Это может оказать давление на результаты выборов и избирателей. А Гия Абашидзе вдобавок напоминает, что когда в 2008 году оппозиция пошла по такому пути, это привело лишь к ее фрагментация. Под крылом "Национального движения", считает аналитик, партии ждет аналогичное будущее.

Как пишет "Версия" (18-24.11), фрагментация уже налицо даже внутри главной оппозиционной силы. По сведениям источников газеты, "Нацдвижение" поделено на несколько кланов. Газета не исключает, что обнародованные в свое время компроматы, так называемые "тюремные кадры", всплыли именно в результате ожесточенной борьбы кланов друг с другом. Но в итоге они послужили одной из причин поражения партии на выборах 2012 года.

Но менее всего, по мнению академика Темура Нанеишвили, поддается объяснению позиция малых партий. Вместо того, чтобы радоваться, что одолели барьер, они присоединились к протесту. Возникает странное ощущение, будто они находятся в каком-то долгу у националов.

Оппозиция умудряется по-своему толковать даже очевидные рекомендации западных партнеров. Думаю, посылы госсекретаря Америки достаточно ясны, заявляет Саломе Самадашвили. Если захочет, власть их увидит, а нет – так не заметит ("Ахали таоба, 20.11). Хотя абсолютно сходный аргумент может привести в этом случае и "Грузинская мечта". Тем более, встреча с оппозицией так и не была включена в программу визита Помпео.

Но главное, как поясняет эксперт Рамаз Сакварелидзе, государственная машина вполне может продолжить работу и в условиях однопартийной системы (18.11). Возможно, настойчиво оставляя дверь в парламент открытой, партия власти заботится не об углублении демократических принципов, а лишь о том, чтобы прилично смотреться в глазах международной общественности.

Михаил Саакашвили: они отменяют рейсы, чтобы я не прилетел

Экс-президент и неформальный лидер радикальной оппозиции объяснил, почему не может выполнить обещания и появиться в стране. По словам Саакашвили, грузинские власти делают все для того, чтобы он не прилетел ("Резонанси", 20.11). Весьма символично, что он невольно ассоциирует собственную персону с коронавирусом – общеизвестно, что полеты в Грузию не возобновлены из-за резкой вспышки пандемии…

Миша столько кричит: приеду в Грузию, что окончательно развалит оппозицию, возмущается эксперт Тенгиз Пхаладзе ("Квирис палитра"). На митингах плакаты его сторонников с призывом "Миша, приезжай!" лишь отпугивают другие оппозиционные партии. Кто хочет избавить страну от опасности и победить режим Иванишвили, должен отмежеваться от персоны Саакашвили, предостерегает бывший соратник экс-президента Гига Бокерия ("Версия").

Саакашвили должен быть разделен с грузинской политикой, согласен другой оппозиционный лидер Георгий Вашадзе, так как он наносит ущерб процессам ("Ахали таоба", 16.11). Оппозиции не следует поддаваться на фокусы Саакашвили, без обиняков заявляет Паата Закареишвили ("Резонанси", 17.11).

А что же сам экс-президент? Как ни странно, теряя поддержку других авторитетных оппозиционных лидеров, он, тем не менее, выступает едва ли не как легитимный руководитель страны. К примеру, дает директивные установки по размещению в Грузии американской военной базы и тут же в обычной противоречивой манере предлагает начать переговоры с Россией ("Версия").

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Не менее странно и то, что, несмотря на объявление в международный розыск, газеты, включая официозные издания, почти ежедневно публикуют его портреты и высказывания. Власти никак не реагируют, что заставляет согласиться с подозрениями некоторых экспертов – присутствие Саакашвили на грузинском политическом поле выгодно правящей команде…

А особенно позорно, по мнению политолога Сосо Цинцадзе, что никто в стране так и не научился говорить друг с другом без посредников ("Ахали таоба", 16.11).

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