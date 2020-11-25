О чем пишут грузинские газеты: зимний туризм будет способствовать эпидвзрыву в Грузии?

Устраивает ли власть Грузии однопартийный парламент, как долго выдержит оппозиция давление Запада и вызовет ли зимний туризм новую волну инфицирования коронавирусом – главные темы в грузинской прессе

Вызовет ли зимний туризм новую волну инфицирования?

Приблизительно через две недели в Грузии откроется зимний туристический сезон. Пока популяризация внутреннего туризма не происходит, хотя, несмотря на точечные ограничения, часть гостиниц готовится к встрече с отдыхающими, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава отметил, что число инфицированных в Грузии очень возросло, а зимний туризм может поставить страну перед большими рисками.

"Теоретически мы знали, что популяризация туризма несет риски, а два-три месяца назад увидели это и на практике. Летом, когда мобильность выросла и в то же время не соблюдались правила, заболевание начало распространяться быстрее. То же можно сказать и про зимний сезон. В Грузии достаточно нестабильное положение, коронавирус широко распространяется, поэтому рост любой мобильности ставит нас перед большими рисками", – сказал Гогинава газете "Резонанси".

По словам врача, очень сложно не провалить зимний сезон и в то же время избежать опасности распространения инфекции.

"Исходя из сегодняшнего положения, может, действительно нужно дать обществу рекомендации, чтобы они воздержались от посещения курортных зон. Естественно, это нанесет ущерб туризму, но в соответствии с показателями, существующими на данный момент, можно сказать, что риск очень высок", – отметил Гогинава.

Устраивает ли власть однопартийный парламент?

Оппозиция остается до конца радикальной в своих требованиях – если на прошлой неделе оппозиционные силы заявляли, что они готовы пойти на рациональный компромисс, после встречи в офисе партии "Лело" их заявления снова стали резко радикальными, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что в конечном итоге обеим сторонам, как оппозиции, так и власти, придется пойти на уступки.

"Думаю, что взгляды, существующие сегодня в оппозиции, могут измениться. На мой взгляд, какие-то изменения обязательно произойдут, потому что если оппозиция проигнорирует любые предложения правительства или Запада, она может оказаться на улице", – сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

В то же время аналитик отметил, что параллельно и правительству придется пойти на уступки даже в связи с внеочередными выборами, потому что реально ни страну, ни власть однопартийный парламент не устраивает.

"Поэтому и власть должна сделать встречные шаги. Только с гарантией, что оппозиция войдет в парламент", – сказал он.

При этом аналитик отметил, что переговоры легкими не будут, потому что для сближения позиций потребуется определенное время, а значит оно потребуется и для принятия решения.

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"По сегодняшней ситуации, к сожалению, ни одна из сторон не готова идти на уступки. Однако переговоры продолжаются, и из этих переговоров обе стороны должны постараться принять максимально правильное решение не только для себя, а в пользу страны", – сказал Дзабирадзе.

Как долго выдержит оппозиция давление Запада?

После парламентских выборов 2020 года представители Европейского союза, Европарламента и США активно оценивают политический процесс внутри страны и считают, что оппозиция должна войти в парламент, чтобы ситуация в стране не осложнилась и социальные, экономические вопросы и вопросы сферы здравоохранения не стали неуправляемыми. В последние дни это уже приняло форму широкомасштабной кампании, пишет газета "Резонанси".

Политолог Ника Читадзе полагает, что оппозиция постарается не подчиниться такому давлению со стороны Запада.

"Может быть, существует в определенной степени давление со стороны западных партнеров, но я думаю, что оппозиция выдержит этот прямой штурм, потому что она считает себя обязанной, в первую очередь, перед избирателями и Грузией, а не западными партнерами. Что касается западных партнеров, они пытаются сыграть конструктивную роль, но реально этим заявлениям не хватает анализа", – сказал Читадзе газете "Резонанси".

Политолог полагает, что западные партнеры не изучили хорошо то, что происходило в Грузии в рамках избирательной кампании.

"Они, вероятно, думают, что оппозиция использует парламентскую трибуну и таким путем донесет голос до общества. Оппозиция в том случае должна учитывать призывы западных партнеров, если в этих призывах будут условия, на основании чего оппозиция должна войти в парламент. Я подразумеваю конкретные условия, которые будут реальными и приемлемыми для оппозиции. Я думаю, что на данном этапе оппозиция должна остаться при своем мнении, и никаких изменений не ожидаю в их решениях", – сказал Читадзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"