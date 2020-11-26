17:16 26 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9424
  • 100 RUB4.3806
  • USD3.3138
Поиск
Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Полный список новых ограничений в Грузии: что можно и чего нельзя

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Обзоры
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
158384
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/17/249529309.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/reviews/20201126/250172487/Polnyy-spisok-novykh-ogranicheniy-v-Gruzii-chto-mozhno-i-chto-nelzya.html

Власти Грузии приняли решение расширить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений.

Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно. Sputnik Грузия представляет полный список ограничений, которые будут действовать в стране в этот период.

С 28 ноября по 31 января

По всей Грузии:

  • Запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени. Исключение составят новогодняя и рождественская ночи;
  • Запрещены регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей;
  • Запрещена работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания;
  • Запрещена работа спортзалов и бассейнов;
  • Запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
  • Запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави:

  • Запрещено движение городского транспорта;
  • Запрещена работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;
  • Запрещена работа всех рынков, кроме аграрных;
  • Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим;
  • Прекращают работу частные и государственные детские сады.

Горнолыжные курорты

  • Отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений;
  • Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

24 декабря - 2 января

По всей Грузии:

  • Будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки;
  • Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

3 января - 15 января

  • По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения;
  • Все ограничения восстановлены.

16 января - 31 января

  • Восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются:

  • Государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
  • Банковской и финансовой деятельности;
  • Работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
  • Услуг доставки;
  • Салонов красоты и центров эстетической медицины;
  • Автосервисов и услуг технического осмотра;
  • Услуг по ремонту бытовой техники;
  • Аграрных рынков.
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться