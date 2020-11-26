Полный список новых ограничений в Грузии: что можно и чего нельзя

Власти Грузии приняли решение расширить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений.

Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно. Sputnik Грузия представляет полный список ограничений, которые будут действовать в стране в этот период.

С 28 ноября по 31 января

По всей Грузии:

Запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени. Исключение составят новогодняя и рождественская ночи;

Запрещены регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей;

Запрещена работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания;

Запрещена работа спортзалов и бассейнов;

Запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;

Запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави:

Запрещено движение городского транспорта;

Запрещена работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;

Запрещена работа всех рынков, кроме аграрных;

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим;

Прекращают работу частные и государственные детские сады.

Горнолыжные курорты

Отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений;

Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

24 декабря - 2 января

По всей Грузии:

Будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки;

Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

3 января - 15 января

По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения;

Все ограничения восстановлены.

16 января - 31 января

Восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: