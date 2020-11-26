Полный список новых ограничений в Грузии: что можно и чего нельзя

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений.
Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно. Sputnik Грузия представляет полный список ограничений, которые будут действовать в стране в этот период.
С 28 ноября по 31 января
По всей Грузии:
- Запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени. Исключение составят новогодняя и рождественская ночи;
- Запрещены регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей;
- Запрещена работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания;
- Запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- Запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- Запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий.
В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави:
- Запрещено движение городского транспорта;
- Запрещена работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков;
- Запрещена работа всех рынков, кроме аграрных;
- Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим;
- Прекращают работу частные и государственные детские сады.
Горнолыжные курорты
- Отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений;
- Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.
24 декабря - 2 января
По всей Грузии:
- Будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки;
- Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.
3 января - 15 января
- По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения;
- Все ограничения восстановлены.
16 января - 31 января
- Восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).
Ограничения не касаются:
- Государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
- Банковской и финансовой деятельности;
- Работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
- Услуг доставки;
- Салонов красоты и центров эстетической медицины;
- Автосервисов и услуг технического осмотра;
- Услуг по ремонту бытовой техники;
- Аграрных рынков.