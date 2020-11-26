О чем пишут грузинские газеты: в Грузии молодеет смертность от коронавируса?

Почему откладывается третий раунд переговоров между оппозицией и властью, будет ли прекращено финансирование оппозиционным партиям, которые не войдут в парламент, и почему выросла смертность от коронавируса среди молодого возраста - главные темы в грузинской прессе

Почему переговоры между властью и оппозицией откладываются?

Назначение третьего раунда переговоров между оппозицией и властью Грузии затягивается, так как стороны ищут компромиссные варианты, чтобы достигнуть определенного соглашения, сказал аналитик Вахтанг Дзабирадзе газете "Резонанси".

"Угадать причину не так уж и сложно – встреча для встречи не нужна ни одной из сторон. Возможно, ищут компромиссные варианты, так как простой встречей вопросы не решить, и сейчас идет именно этот процесс, чтобы разработать вопросы, которые обсудят оппозиция и власть, и достигнут определенного соглашения. Именно по этой причине откладывается встреча", - сказал Дзабирадзе.

Аналитик полагает, что третья встреча будет назначена только после того, как будут найдены те темы и точки соприкосновения, где компромисс возможен.

"Пока обе стороны сохраняют принципиальность. Оппозиция хочет внеочередных выборов, а власть отказывается даже обсуждать этот вопрос. Думаю, этот процесс затянется надолго. Несмотря на то, что встреча якобы назначена на этой неделе, не думаю, что она состоится", - сказал он.

При этом добавил, что если встреча оппозиции с властью состоится, сомневается, что она будет иметь реальные результаты.

"Этот процесс достаточно долгосрочный. Пока обе стороны надеются, что найдут поддержку, особенно в лице западных партнеров, но как долго продлится эта поддержка и в целом этот процесс, сказать сложно", - сказал Дзабирадзе.

Будет ли прекращено финансирование партиям?

Вопрос прекратить финансирование оппозиционных партий или нет, в случае если они не войдут в парламент, решать парламенту, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, пишет газета "Резонанси".

"Когда не пользуешься депутатским мандатом и отказываешь избирателю в том, чтобы войти в парламент, с правовой точки зрения логично, чтобы такая партия не получала государственного финансирования", - сказал Кобахидзе.

При этом исполнительный секретарь "Грузинской мечты" отметил, что обсуждение вопроса обязательно состоится в парламенте.

"Бюджетное финансирование партий предназначено для определенной деятельности. Получение финансирования связано с парламентскими выборами и результатами выборов потому, чтобы партии в первую очередь с использованием этих ресурсов вели парламентскую и политическую деятельность", - сказал Кобахидзе.

Растет ли смертность от COVID среди молодых?

Динамика смертности от коронавируса в Грузии постепенно ухудшается, на сегодняшний день их число составляет 1124 человека, среди которых молодые люди и пациенты, у которых не было сопутствующих заболеваний, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава связывает этот факт в основном со скачкообразным ростом числа инфицированных.

"На данном этапе меньше всего можно говорить об агрессивности вируса. Возможно, на данном этапе это просто связано с увеличением количества, в день три-четыре тысячи подтвержденных случаев, что означает, что, вероятно, столько же будет случаев инфицирования, которые невозможно подтвердить, потому что, скажем, не могут провести лабораторное исследование. То есть в день около семи тысяч новых случаев, из-них минимум 10-15% тяжело протекают, и, следовательно, с увеличением тяжелых случаев увеличилась и смертность, поэтому мы не имеем дело с изменчивостью природы вируса", - сказал Гогинава.

Что касается возрастного распределения, по словам врача, в основном умирают пожилые люди, страдающие фоновыми заболеваниями, хотя, безусловно, будут единичные случаи и есть, когда возможно нет фонового заболевания, но инфекция протекает в тяжелой форме.

"Такое бывает при любом другом заболевании тоже, а не только в случае с коронавирусом, объяснить это до конца невозможно, течение болезни иногда бывает тяжелым и у здоровых людей", - сказал Гогинава.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"