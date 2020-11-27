Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 27 ноября

Количество зараженных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 27 ноября составило 60 074 174 человека, скончались 1 416 292, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 25 460 012, в Европе – 17 776 566, в Азии – 10 580 960.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 577 198, скончались 11 263 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 60 880 145 выявленных случаях инфицирования и 1 430 822 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Более 181 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в США за последние сутки, скончались еще почти 2,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие сутки в США выявили 181 490 случаев заражения, скончались 2 297 пациентов с COVID-19.

В субботу зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.

Общее число случаев заражения коронавирусом в США достигло 12 831 168, скончались более 262 тысяч человек.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 9,26 миллиона случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 8,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 135 тысяч человек.

© AP Photo / Aftab Alam Siddiqui Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Индии в масках соблюдают дистанцию под надзором военных

В Бразилии, которая идет вслед за Индией, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 6,17 миллиона. Вылечились в общей сложности более 5,5 миллиона человек. Общее число погибших достигло 170 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ситуация в мире

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 17 555 человек, умерли от коронавируса 498. Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 213 человек, скончались 696 пациентов. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 574 562 человека, умерли 57 031.

Число выявленных больных коронавирусом в Турции за сутки составило 6 876, умерли 174 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Число случаев COVID-19 с начала пандемии в Иране превысило 900 тысяч после того, как страна в третий день подряд обновила максимум по заразившимся. За прошедшие 24 часа удалось выявить 13 961 новый случай заражения коронавирусом (прежний максимум – 13 843), скончались 482 человека (максимум – 486). Общее число заразившихся достигло 908 346, жертв – 46 689.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Португалии превысило 280 тысяч. За последние 24 часа медики в Португалии выявили 6 383 случая инфицирования COVID-19.

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В общей сложности с начала эпидемии в Португалии были зафиксированы 280 394 подтвержденных случая COVID-19, из них активные – 82 241. За последние сутки скончались 82 пациента с коронавирусом, всего с начала эпидемии умерли 4 209 человек. Всего излечились 193 944 человека.

Число выявленных случаев COVID-19 в Латвии за минувшие сутки увеличилось на 898, до 15 171, четыре человека скончались, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 15 171 человека, 188 инфицированных скончались, 1 719 выздоровели.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 9 005, до 449 349. Всего в Румынии умерли 10 712 человек, зараженных коронавирусом. Минздрав Румынии сообщает, что выздоровели более 323,5 тысячи пациентов.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 118 690 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 98 781 пациент выздоровел, 1 124 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 037 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 165, в ковид-гостиницах – 3 920.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ