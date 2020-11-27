О чем пишут грузинские газеты: ограничения в Грузии могут продлить до лета?

Справедливо ли брать бюджетные деньги бойкотирующим парламент партиям, согласится ли власть Грузии на участие оппозиции в антикризисном совете, и могут ли продлить ограничения, введенные в стране с 28 ноября - главные темы в грузинской прессе

Поза или реальная позиция?

По результатам парламентских выборов 14 партий должны получить финансирование из бюджета. На выборах 31 октября девять избирательных субъектов преодолели барьер в 1%, два из них - избирательных блока, объединяющие семь партий. Для получения финансирования девять партий уже обратились в ЦИК с письменным согласием, в том числе "Национальное движение" и "Европейская Грузия". Пять партий - "Гирчи", "Лело", "Граждане", "Лейбористы" и "Альянс патриотов" заявки в ЦИК еще не подавали, хотя по закону для этого у них есть еще три дня, пишет газета "Резонанси".

Получение финансирования из бюджета, когда не признаешь результатов выборов, является косвенным признанием выборов, так как бойкот означает отказ от всего, считает Политолог Рамаз Сакваредзе.

"Когда одной рукой не признаешь, а второй просишь денег, когда весь мир призывает признай, тем более от той политической силы, которая самая непримиримая в противостоянии с властью, как минимум вызывает улыбку", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе придерживается другого мнения – он считает, что получение бюджетного финансирования не означает признание результатов выборов.

"Партии должны эти деньги использовать на развитие, а не положить в собственный карман. А у оппозиции очень много дел, поэтому понятна позиция тех партий, которые послали Центризбиркому заявку на согласие. А принципиальность тех, кто отказался от финансирования – больше поза, чем реальная позиция", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Согласится ли власть на участие оппозиции в антикризисном совете?

Руководство Грузии согласится создать новый антикризисный совет и включить оппозицию в ее работу. Так прокомментировал политолог Ника Читадзе газете "Резонанси", заявление одного из лидеров партии "Лело" о том, чтобы руководство должно создать новый антикризисный совет, где будет представлена оппозиция.

"Заявление оппозиции, что она не будет проводить масштабные акции исходя из пандемической ситуации, говорит о том, что оппозиция разделяет бремя ответственности в этом сложном положении. Что касается создания нового антикризисного совета с участием в нем оппозиции, власть согласится на это так как ищет возможность установить определенные контакты с оппозицией и как-нибудь уговорить ее войти в парламент", - сказал Читадзе.

Политолог полагает, что если новый антикризисный совет, где обсудят проблемы, связанные с пандемией, будет создан с новым составом, то представители и других оппозиционных партий не откажутся в него войти.

Как долго в Грузии будут действовать ограничения?

Из-за экономического кризиса в Грузии уже выросли цены как на импортные, так и на товары местного производства. А в условиях новых ограничений товары первичного потребления могут стать еще дороже, пишет газета "Резонанси".

По словам академика Пааты Когуашвили, рост цен на хлеб неизбежен, и население страны ждут "голодные месяцы".

"Хлеб реально уже подорожал на 20 тетри, но его стоимость вырастет еще больше. Правительству обязательно придется ввести хлебные карточки для социально незащищенных слоев населения. Другого пути и решения не будет. Это единственный продукт, который население потребляет больше всего - он составляет более 60% продовольственной корзины", - сказал Когуашвили газете "Резонанси".

По словам академика, если этот вопрос не решить, он может вызвать большое недовольство населения и выразил опасение, что в стране может развиться "тунисский сценарий".

"Если бы власть, с лета сделала бы все правильно, возможно проведение таких жестких мер не понадобилось бы. Новые ограничения будут очень тяжелыми для экономики и народа, как с точки зрения обеспечения продовольствием, так и трудоустройства, и доходов. Нас ждут тяжелые два месяца, но я не веру, что это не продлиться еще дольше. Страну ждут голодные месяцы включая май из-за чего народ будет в тяжелом положении",- сказал Когуашвили.

При этом отметил, что та помощь, которую правительство выдает населению не решит проблем в этих тяжелых условиях.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"