Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 30 ноября

Количество зараженных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 30 ноября составило 61 869 330 человек, скончались 1 448 896, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 26 216 515, в Европе – 18 498 145, в Азии – 10 738 733.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 564 813, скончались 8 985 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 62 677 879 выявленных случаях инфицирования и 1 458 587 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 155 596 новых случаев заражения. Накануне в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

Чтобы снизить заражаемость коронавирусом, нужно закрывать не школы, а бары и рестораны, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.

По его словам, лучший способ убедиться в безопасности детей в школе – держать уровень вируса в обществе низким. В этом смысле большую опасность представляют рестораны, в помещениях которых люди сидят без масок, и бары.

Фаучи повторил рекомендации, следование которым поможет не заразиться: носить маски, мыть руки, сохранять дистанцию, избегать массовых собраний.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии зафиксировано 9 432 075 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 14,95% от общего количества зараженных.

На сегодня в Индии погибло уже 137 177 человек, летальность составляет 1,45%. Полностью вылечили от вируса 8 847 600 человек, восстановление составляет 93,80%. Индия занимает 2 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние сутки увеличилось на 24 468, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие 24 часа в Бразилии скончались 272 пациента с COVID-19.

С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 6 314 740 человек, в общей сложности умерли 172 833 заболевших и почти 5,6 миллиона вылечились.

Ситуация в мире

Почти 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

За последние 24 часа зафиксировано 9 784 заражения, общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 миллиона 218 тысяч человек, скончались более 52,3 тысячи заразившихся. При этом за сутки в больницах умерли 198 человек.

В Испании зафиксировано 1 646 192 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,61% от общего количества зараженных.

На сегодня в Испании погибло уже 44 668 человек, летальность составляет 2,71%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 9,13%.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 871 человека, скончались 479 пациентов. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 617 327 человек, умерли 58 245.

В Италии зафиксировано 1 585 178 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,51% от общего количества зараженных.

На сегодня в Италии погибло уже 54 904 человека, летальность составляет 3,46%. Полностью вылечили от вируса 734 503 человека, восстановление составляет 46,34%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 29 281, умерли 185 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлен 29 281 новый случай COVID-19. Умерли 185 больных, с начала пандемии – 13 558. В тяжелом состоянии находятся 5 011 больных", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 30 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 132 368 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 110 049 пациентов выздоровели, 1 230 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 033 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 373, в ковид-гостиницах – 3 945.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ