О чем пишут грузинские газеты: когда Грузию захлестнет третья волна коронавируса?

Какая политическая зима ждет Грузию, как будет работать законодательный орган страны, если оппозиция не войдет в парламент, и когда ожидается третья волна коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Какая политическая зима ждет Грузию?

Эпидемиологи считают, что и политический процесс в Грузии должен подчиниться управлению пандемией, потому что страна находится перед серьезной угрозой, и для регулирования ситуации все должны соблюдать установленные регуляции, пишет газета "Резонанси".

Политолог Рамаз Сакварелидзе не исключает, что политическая активность в Грузии на фоне пандемии стихнет.

"На фоне пандемии я думаю, что политический процесс будет более или менее сокращен, так как во время таких собраний риск инфицирования высок и все понимают, что волна заражения усилится. Хотя, даже если не будет пандемии, акции протеста, затянувшиеся во времени – гаснут", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси"

Аналитик Арчил Гамзардия считает, что политический процесс, будь то пандемия или кризис, зависит от активности общества.

"На днях мы уже видели эту активность общества в Аджарии и Рустави, поэтому трудно сказать, темп политического процесса упадет или увеличиваться, это зависит от активности людей. Социальный пакет, предлагаемый государством народу, практически ничто, поэтому не исключено, что политический процесс перейдет в активный режим в суровых зимних условиях, несмотря на то, что в Грузии мало проводится акций протеста на социальной почве", - сказал Гамзардия газете "Резонанси".

Как будет работать парламент Грузии?

Оппозиционные партии, прошедшие в парламент Грузии, еще раз подтвердили решение бойкотировать работу законодательного органа. Как будет работать парламент десятого созыва, и кто пострадает, если оппозиция не изменит своего решения, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что это решение оппозиции ничего не изменит для правящей команды - у нее уже есть 90 депутатов и парламент правомочен начать функционирование.

"На первом же заседании будут признаны полномочия всех 150 депутатов. Следующие заседания проведут также, как это происходило, когда оппозиция объявляла бойкот. Будет поддержка большинства - примут закон, не будет – не примут, то есть с правовой точки зрения ничего не меняется", – сказал Дзабирадзе газета "Резонанси".

При этом отметил, что с политической точки зрения плохо, что в парламенте будет одна политическая сила.

"После того, как оппозиция объявила, что не входит в парламент, спрашиваю, что они этим выигрывают, но ответа нет. Наверное, надеются, что будет кризис и власть объявит внеочередные выборы. В случае кризиса, у них больше шансов было получить власть без выборов, находясь в парламенте", - заявил Дзабирадзе.

Политолог Ника Читадзе считает, что у оппозиции больше шансов отправить правительство в отставку находясь в парламенте.

"В том случае, если оппозиция не войдет в парламент, правящая партия сможет без проблем сформировать правительство, для это нужна поддержка 76 депутатов, которые у "Мечты" уже есть. Также сможет без оппозиции пронести на комитетских слушаниях законопроекты, сможет утвердить бюджет… Если до 31 декабря не успеют принять бюджет, тогда переходит бюджет предыдущего года. Это те положительные моменты для власти, если оппозиция не войдет в парламент. Негативным является то, что у страны будет однопартийный парламент", - сказал Читадзе газета "Резонанси".

В тоже время политолог отметил, что парламент не сможет внести изменения в конституцию, объявить импичмент президенту страны, создать следственную комиссию, половину состава которой составляют представители оппозиции, а также ратифицировать международные соглашения.

"К этому добавляется то, что возникнет проблема легитимации парламента, кроме того тяжелый экономический кризис, возникший в стране, полностью ляжет на правительство. От этого страдает вся страна, а ни власть и оппозиция", - сказал Читадзе.

Что касается оппозиции, политолог отметил, что она не сможет использовать парламентскую трибуну.

Третья волна коронавируса ожидается в апреле

Регуляции, введенные правительством Грузии с 28 ноября по 31 января включительно, для приостановления распространения коронавирусной инфекции, ничего не изменят. Об этом советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе заявил в интервью газете "Алиа".

"Я об этом заявлял намного раньше. Когда ты контролируешь эпидемию, можно что-то переместить на право, или на лево, но, когда не контролируешь, тогда у тебя нет возможности и должен принять жесткие меры, какие были введены вначале и не через два-три дня, а выйти и заявить, что через два часа страна закрывается", - сказал Пхакадзе.

Советник генсекретаря ООН по вопросам здравоохранения сказал, что по заявлению госчиновников число инфицированных в стране в трое больше, чем официально подтверждено, соответственно и смертность может быть в трое больше, и правительство хорошо об этом знает.

"Эти регуляции не помогут - у меня очень плохие прогнозы… Все страны, которые не отнеслись к этой проблеме серьезно, очень пострадали… О второй волне я первым начал говорить, за что меня обругали. Сейчас говорю, что в апреле идет третья волна – готовы ли мы? На мой взгляд мы приняли решение пойти стадным иммунитетом, ввели какие-то ограничения, которые не будут эффективными… Нужно закрыть или открыть - средние закрытия стране не помогут", - сказал он.

При этом Пхакадзе отметил, что такое определение стадного иммунитета в стране является преступлением.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Алиа"