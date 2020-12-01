Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 1 декабря

Число зараженных COVID-19 в мире стабильно продолжает расти – оно уже превысило 63 миллиона, сообщает Университет Джонса Хопкинса

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 1 декабря составило 62 363 527 человек, скончались 1 456 687, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 26 452 055, в Европе – 18 660 854, в Азии – 10 788 704.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 496 892, скончались 7 697 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 63 192 543 выявленных случаях инфицирования и 1 467 164 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 826 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 138 903 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии зафиксировано 9 431 691 случай заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в Индии погибло уже 1 464 232 человека. Полностью вылечили от вируса 8 847 600 человек. Индия занимает второе место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии составляет 6 314 740 человека, погибли – 172 833 пациентов, выздоровели – 5 581 436. Бразилия – на третьей строчке в рейтинге по ковид-заболеваемости.

Ситуация в мире

Количество зафиксированных случаев COVID в Турции за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии приблизилось к 150 тысячам: за сутки COVID-19 подтвердили у 1 439 человек, скончались 26, передает телеканал NHK. Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 149 714 человек.

В Греции за минувшие сутки выявили 1 044 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у девяти человек при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 105 271. За минувшие сутки 85 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 2 406 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 1 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 135 584 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 113 986 пациентов выздоровели, 1 267 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 104 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 383, в ковид-гостиницах – 3 857.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ