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Падение экономики Грузии продолжается: новые данные статистики

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Экономика Грузии (1530)
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Sputnik Грузия
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Снижение в октябре продолжилось фиксироваться практически во всех сферах экономики, кроме финансовой и страховой деятельности

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванного пандемией коронавируса, снова ускорились – в октябре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 3,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: сентябрьский показатель падения составил 0,7%, августовский – 5,3%, июльский – 5,5%, июньский – 7,7%, майский – 13,5%, апрельский – 16,6%.

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photo: Government of Georgia / FB
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Тенденция к снижению в октябре продолжала фиксироваться практически во всех сферах экономики, кроме финансовой и страховой деятельности.

Спад экономики за десять месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,1%.

В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.

Как отразятся ограничения на экономике?

Эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась и для приостановления распространения коронавирусной инфекции, правительство ввело в стране новые ограничения с 28 ноября по 31 января включительно, в том числе на экономическую деятельность, в плане розничной торговли.

Согласно прогнозу Минфина, падение экономики в 2020 году составит 5%, а в 2021 рост ВВП будет на уровне 4,3%. Глава Минфина Грузии Иване Мачавариани считает, что новые ограничения отразятся на прогнозах экономического роста страны.

Тбилиси, Мейдан - площадь Вахтанга Горгасали. Пустые улицы, туристов нет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Минфин: ограничения отразятся на экономических показателях Грузии

"Когда мы говорили о падении экономики до 5% в год, то это было высчитано исходя из оптимистического периода, поэтому ноябрь и декабрь окажут на него влияние… Надо посчитать новый прогноз, исходя из того, какую картину нам дадут ограничения. Я все же думаю, что рост сохранится в 2021 году на уровне 4%, но это надо уточнить", – сказал глава Минфина журналистам.

Ухудшение экономических показателей прогнозирует и эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая.

"Можно твердо сказать, что экономический рост в ближайший месяц в Грузии ухудшится. Новые ограничения и закрытие частных предпринимателей малого и среднего бизнеса в Грузии скажутся на экономике, которую ждет спад", – сказал Цомая Sputnik Грузия.

Что станет причиной роста экономики в 2021 году

Основным фактором экономического роста в 2021 году будет местный спрос, сообщает Национальный банк Грузии.

Сосо Арчвадзе
photo: Soso Archvadze / FB
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"По предварительным данным, совокупный спрос в настоящее время по-прежнему слаб. Согласно текущим оценкам, экономическая активность в августе упала на 5,3% в годовом исчислении", – говорится в сообщении Нацбанка.

В документе отмечается, что улучшение этого показателя в основном связано с восстановлением местного спроса по сравнению с предыдущими месяцами, что связано с фискальным стимулом и хорошей динамикой кредитной активности и денежных переводов.

"Доходы от международных путешественников минимальны и, по предварительным данным, в сентябре упали на 95% процентов в годовом исчислении. В то же время спрос на экспортные товары продолжал улучшаться и впервые с января увеличился на 8,6% в годовом исчислении в сентябре. Продолжается высокий рост денежных переводов", – отмечают в Нацбанке.

Темы:
Экономика Грузии (1530)


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