О чем пишут грузинские газеты: отменят ли техосмотр в Грузии?

Смогут ли оппозиция и власть в Грузии прийти к соглашению по определенным вопросам, что изменилось на Кавказе с завершением Нагорно-Карабахского конфликта и отменят ли обязательный технический осмотр на время частичного локдауна - главные темы в грузинской прессе

Договорятся ли власть с оппозицией?

Насколько возможно достижение соглашения между оппозицией и властью по определенным вопросам и какие партии согласятся пройти в парламент? Эти ожидания возникли после того, как лидеры некоторых партий начали открыто говорить, что готовы пойти на компромисс. Правительство тоже готово к некоторым уступкам, и послы обсудили это с лидерами оппозиции в ходе индивидуальной встречи, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что оппозиция с помощью послов может получить от правительства обещание, что предложения будут реализованы, и параллельно войти в парламент и продолжить борьбу изнутри.

"Оппозиция должна объяснить своим избирателям, что исходя из сложившейся в стране ситуации она мыслит по государственному и вынуждена войти в парламент... Если состоится третий раунд переговоров и у обеих сторон будут конкретные предложения, они подпишут определенный договор, соглашение, вместе с послами. Оппозиция скажет, что войдет в парламент с тем или иным условием. Правительство, в свою очередь, тоже даст обещание. Другого решения просто не существует", - сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, если власть проведет первое заседание парламента десятого созыва, а оппозиция демонстративно откажется от мандатов, политический процесс в Грузии вообще зайдет в тупик.

"Страна находится в очень тяжелом положении. Это и проблемы, вызванные пандемией, а также социально-экономические и политические трудности. Поэтому оппозиция обязана найти выход из этого тупика. Оставаться на улице нет смысла. Если эти маленькие партии примут такое решение, то в 2024 году их просто не будет, и у нас снова будет двухпартийный парламент", – сказал Дзабирадзе.

Усилится ли влияние России в регионе?

Усилит ли присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе влияние России на Кавказском регионе – мнения грузинских экспертов по этому поводу разделились, пишет газета "Резонанси".

Политолог Вахтанг Маисая считает, что Россия укрепила свои позиции на Южном Кавказе по всем направлениям.

"Конечно, [влияние] усилилось, и достаточно серьезно… Россия усилена в военном отношении, будет усилена и с геоэкономической точки зрения, и, как я вижу, не исключено, что даже поднимет вопрос абхазской железной дороги", – сказал Маисая газете "Резонанси".

Политолог Паата Закареишвили считает, что на лицо только "количественный рост", а это означает, что отныне у России на Южном Кавказе будет на несколько тысяч солдат больше, чем до войны 2008 года, а по всем другим направлениям влияние ослабевает.

"Россия усилилась количественно – если раньше у нее было несколько тысяч солдат, то их число увеличилось на две тысячи. А по сути, Россия очень ослабла в регионе, потеряла своего союзника Армению, армянский народ больше не доверяет России… Россия существенно проиграла Кавказ, а Турция стала сильнее. Она вторглась на Кавказ не армией, а цивилизованно - религией, культурой и союзным Азербайджаном… Россия не смогла поддержать своего союзника Армению, а Турция, напротив, усилила своего союзника. России впервые пришлось играть по чужим правилам, и эти правила для нее установила Турция", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

Отменят ли техосмотр на время локдауна?

Несмотря на второй локдаун, периодические технические осмотры для транспортных средств, зарегистрированных в Грузии, по-прежнему обязательны. Во время весенних ограничений техосмотр отложили на два месяца, и это действительно дало льготы населению. Сейчас, когда ситуация в стране почти такая же – остановлен общественный транспорт, закрыты рынки автозапчастей и экзаменационный центр по выдаче водительских прав – интересно, почему техосмотр автомобилей не отложен, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по вопросам автотранспортной безопасности Мевлуд Меладзе считает, что в условиях локдауна владельцам автомобилей будет сложно пройти техосмотр, и этот процесс необходимо отложить.

"На время локдауна процесс автоматически должен быть отложен, потому что в этот период пройти техосмотр физически невозможно. Поэтому логично отложить техосмотр", - сказал Меладзе газете "Резонанси".

Эксперт отметил, что в настоящее время техосмотр официально не отложен, но по имеющейся у него информации, на данном этапе пока никто не оштрафован.

Директор Общества "Партнерство по безопасности дорожного движения" Ираклий Изория также считает, что в условиях, когда сервис-центры не работают, а рынки закрыты, необходимо отложить прохождение технических осмотров.

"По логике вещей, если в стране все закрывается, обязательно нужно отложить и техосмотр. Людям и так трудно, и нужно их хотя бы освободить от дополнительных расходов, чтобы они смогли пережить этот трудный период", - сказал Изория газете "Резонанси".

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"