Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 3 декабря

Число зараженных COVID-19 в мире стабильно продолжает расти – оно уже превысило 64 миллиона, сообщает Университет Джонса Хопкинса

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 1 декабря составило 63 360 234 человек, скончались 1 475 825, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 26 875 671, в Европе – 19 053 245, в Азии – 10 878 115.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 491 420, скончались 10 028 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 64 507 063 выявленных случаях инфицирования и 1 492 029 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

Более 184 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 610 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса.

На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – 205 557 человек.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 273 тысяч человек. Выздоровели более пяти миллионов инфицированных.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии зафиксировано 9,53 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в Индии погибло уже около 1,4 миллиона человека. Полностью вылечили от вируса свыше девяти миллионов человек. Индия занимает второе место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии составляет 6,44 миллиона человека, погибли – 175 тысяч пациентов, выздоровели – 5,7 миллиона. Бразилия – на третьей строчке в рейтинге по ковид-заболеваемости.

Ситуация в мире

Количество зафиксированных случаев COVID в Турции за сутки составило 31 923, умерли 193 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Общее число зараженных в стране превышает 700 тысяч, скончались с начала пандемии более 14 тысяч пациентов с коронавирусом.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 151 тысячу: за сутки COVID-19 подтвердили у 1 692 человек, скончались 33.

В Греции за минувшие сутки выявили 2 185 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 110 тысяч. За минувшие сутки 89 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 2 606 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 3 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 143 376 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 121 621 пациентов выздоровели, 4 061 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 980 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 397, в ковид-гостиницах – 3 798.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ