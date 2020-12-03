О чем пишут грузинские газеты: ожидается очередной антирекорд лари?

Пойдет ли грузинская оппозиция на уступки и примет ли участие в работе парламента, расширит ли НАТО партнерство с Грузией, и что ждет национальную валюту в ближайшем будущем - главные темы в грузинской прессе

Уступить должна власть

Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает, что уступить должна власть, у которой намного больше для этого пространства, пишет газете "Резонанси".

"Что мы можем уступить? Не закроем же партии или стукнем молотком себя по лбу? Уступить должна власть. Власть должна сделать конкретный шаг. Зайдем мы в парламент или нет – это наше максимальное пространство для уступок. У них огромное пространство для уступок, соответственно они должны сделать первые шаги", - сказал Элисашвили.

По словам лидера оппозиционной партии, в настоящее время в оппозиции идет дискуссия и обмен мнениями о том, что конкретно и сфокусировано они могут потребовать, на чем сделать более сильный акцент.

"Нашу общую позицию ожидают послы, а затем состоится встреча", - отметил Элисашвили.

При этом он подчеркнул, что в искреннем бойкоте находятся только две партии - "Граждане" и "Гирчи", поскольку остальные партии наполовину вошли в парламент.

"Когда объявляешь бойкот и при этом берешь деньги и кладешь в карман – это не совсем бойкот – наполовину ты уже вошел в парламент. Это для нас это непонятно и неприемлемо… "Граждане" объявили декларированный бойкот… мы денег не взяли. Если говоришь, что ты бойкотируешь, в этом случае не должен брать и деньги", - сказал Элисашвили.

Расширит ли НАТО партнерство с Грузией

Политика открытых дверей НАТО должна быть защищена и усилена - Альянс должен расширить и усилить партнерство с Грузией и Украиной. Это цитата из документа, подготовленного группой экспертов, назначенной генсекретарем НАТО, пишет газета "Резонанси".

Эксперт по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе считает, что этот экспертный документ является рекомендацией для НАТО с тем, чтобы еще более усилить работу в этом направлении.

"Это очень важная и нужная экспертная оценка, которая подчеркивает роль Грузии и Черноморского региона в трансатлантической системе безопасности… Хорошее и положительное в этом то, что этот регион и Грузию в том числе эксперты рассматривают как составляющую часть этого пространства, забота о безопасности которого должно быть приоритетным для Альянса. Наша задача, чтобы экспертное мнение, которые подчеркиваю бесспорно важно, отразилось в решениях Альянса", - сказал Пхаладзе газете "Резонанси".

По словам эксперта, в настоящее время проходит министериал, и грузинская сторона ожидает расширение существенного пакета.

"Хотя огромное значение имеет, максимальные усилия использовать для того, что называется политическим решением. То политическое решение, которое принесет Грузии больше защищенности, безопасности, гарантии развития, подразумеваю членство в Альянсе", - сказал Пхаладзе.

Политолог Вахтанг Маисая считает, что значение этого документа станет ясным в ближайшее время и надеется, что это означает присвоение МАР или повышение уровня интеграции.

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"Это актуально и если это предусмотрено документом, то это супер идеально… Насколько наши отношения углубятся – покажет будущее. Главное, чтобы нам утвердили план и дали статус кандидата в члены, что является последним шагом для вступления и хорошим знаком того, что у НАТО есть принципиальная воля для того, чтобы мы стали членом НАТО", - сказал Маисая газете "Резонанси".

Когда ожидается очередное падение лари?

Прогноз курса лари в среднесрочной перспективе неблагоприятный. По мнению финансистов, в декабре курс лари может укрепиться до отметки 3,2, но с февраля ожидается очередное обесценивание лари, пишет газета "Резонанси".

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что в краткосрочной перспективе национальная валюта укрепиться, но сохранит эту тенденцию ненадолго.

"Даже если до 15 декабря ситуация пойдет к обесцениванию, курс не должен превышать отметки 3,4, хотя до конца года есть признаки укрепления - курс может быть скорректирован до 3,2. Импорт сократился, следовательно, снизилось и потребление, у населения нет денег, чтобы покупать даже импортную продукцию в тех объемах, как до сих пор. Исходя из этого, скажется и снижение деловой активности - население в основном было потребителями импортной продукции", - сказал Шенгелия газете "Резонанси".

По словам эксперта, в экономике негативные процессы, но это не влияет на курс лари, хотя с февраля ожидается очередная волна девальвации.

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"Многие организации-нерезиденты, которые вошли в феврале прошлого года, закупили государственные ценные бумаги. Эти средства должны быть возвращены назад, что произойдет в декабре, в лари они получат проценты, которые в виде дивидендов начисляются на эти ценные бумаги. Затем, скорее всего, конвертируют их в доллары, чтобы вывезти эту сумму, что отрицательно скажется на обменном курсе. Ожидаю показатель в 3,5, хотя не исключаю, к сожалению, даже 3,6", - сказала Шенгелия.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"