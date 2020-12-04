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Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - женщины и мужчина в масках

О чем пишут грузинские газеты: будет ли в стране альтернативный парламент?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (71)
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Насколько реальны предложения грузинской оппозиции, должна ли оппозиция, сохранив единство, готовиться к выборам в местное самоуправление и кто ответственен за коллапс в системе здравоохранения Грузии - главные темы в грузинской прессе

Реальны ли предложения оппозиции?

Оппозиция заявляет, что о своих дальнейших планах объявит в ближайшие дни, когда будет согласован итоговый документ. До тех пор требования неизменны и они собираются создать альтернативный парламент, пишет газеты "Резонанси".

Акция оппозиции в масках у здания парламента Грузии. Стычка с полицией
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"Предложения оппозиции настолько абсурдны, что больше похожи на желания. И в этом случае я считаю, что это больше версия, чем реальное решение", - так аналитик Рамаз Сакварелидзе прокомментировал газете "Резонанси" заявление оппозиции о создании альтернативного парламента.

По словам аналитика, подобные события в грузинской политике уже были, но похоже, сегодняшняя оппозиция об этом не помнит и считает, что делает новый шаг.

"Подобное событие произошло во времена Звиада Гамсахурдиа, когда был сформирован Конгресс и произошедшее там раздуло противоречие между политиками и внесло свою лепту в создание климата гражданской войны. Второй раз в 2008 году, когда оппозиция не вошла в парламент, "Новые правые" сформировали альтернативный парламент и арендовали зал, но этот парламент не оставил большого следа в грузинской политике", - сказал Сакварелидзе.

Политолог Игорь Квеселава думает, что оппозиция, несмотря на сложную ситуацию, все равно войдет в парламент, так как "деньги и благосостояние хотят все".

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"Что касается альтернативного парламента, о нем говорят уже 30 лет, но он еще не создан. Так будет и сейчас, и никакого альтернативного парламента не будет. Власть не пойдет на досрочные выборы, этот парламент будет до 2024 года. Главный козырь власти в том, что ее поддерживают международные организации, они уже заявили, что выборы прошли демократично. Козырь руководства еще и в том, что оппозиция слаба. Поэтому она не пойдет на уступки, может предложить оппозиции портфели нескольких замминистра", - сказал Квеселава газете "Резонанси".

Оппозиция должна готовиться к следующим выборам

Политолог Паата Закареишвили, считает, что если оппозиция не войдет в парламент, она должна, сохранив единство, подготовиться к выборам в местное самоуправление, чтобы нанести удар по власти, пишет газета "Резонанси".

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"Власть мечтала, чтобы в парламенте не было оппозиции, и Дед Мороз выполнил это желание. Сейчас правящая партия осталась одна, у нее 90 депутатов, и пусть занимается парламентом… и продолжает править страной. Из-за фальсификации выборов в Грузии страна никогда не останавливалась, жизнь продолжается. Саакашвили также сфальсифицировал выборы в 2008 году, оппозиция не вошла в парламент, он сказал, не заходите и не надо, и продолжил править… У оппозиции свои проблемы, руководство должно заниматься своими проблемами. Пусть займется бедностью, безработицей, здравоохранением, эпидемией", - сказал Закареишвили газете "Резонанси".

По словам политолога, все, что происходит сейчас в стране, на совести власти, так как она должна была ввести ограничения еще в августе, но не сделала этого, так как хотела провести выборы и победить.

დავით ზალკალიანი
photo: MFA of Georgia / FB
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"Я был за то, чтобы оппозиция вошла в парламент, но поскольку оба проявляют такую принципиальность, оппозиция требует досрочных выборов и не входит в парламент, а правительство не идет на досрочные выборы. Я думаю, выход в этой ситуации в том, чтобы оппозиция, сохранив единство, подготовилась к выборам в местное самоуправление и атаковала власть. Шеварднадзе потерпел поражение именно на местных выборах, тогда Саакашвили стал председателем сакребуло, и отсюда началась "революция роз". Почему-то сегодня об этом все забыли", - сказал Закареишвили.

Система здравоохранения вышла из строя?

Вышла ли система здравоохранения Грузии из строя в борьбе с коронавирусом и почему коллапс в клиниках - ни в одной из больниц в Тбилиси нет места, тяжелая ситуация и в регионах. На фоне этой сложной ситуации звучат обвинения в адрес министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, а также руководителя клинической группы и главного инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, пишет газета "Резонаси".

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photo: Government of Georgia / FB
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Врач-инфекционист Майя Буцашвили заявила, что то, что происходит сейчас в больницах, прямая ответственность руководства клинической бригады, которое должно нести ответственность вместе с министерством здравоохранения.

"То, что происходит вокруг этой болезни в нашей стране, - это ответственность не только министерства здравоохранения. Здесь вопрос ответственности клинической группы и ее руководителя. От них министерство должно было получить четкий протокол о том, кого следует помещать в больницы, а кого нет. В больницах коллапс, потому что четких рекомендаций нет", - сказала Буцашвили газете "Резонанси".

Врач-инфекционист напомнила, что весной, когда началась пандемия, в Грузии госпитализировали всех, у кого подтверждался коронавирус, что, по ее словам, было бессмысленной тратой государственных ресурсов, тем более, что все страны лечили тогда легких больных на дому.

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"У нас это было категорически неприемлемо. Поэтому клиническая группа должна дать четкие рекомендации министерству здравоохранения, что в больницу следует размещать не всех, а тех, кому это было нужно. Этим соображением мы говорим, что клиническая группа и ее руководитель должны взять на себя ответственность", - сказала Буцашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (71)
Теги:
Парламентские выборы, Парламент Грузии, Грузия


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