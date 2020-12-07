Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 7 декабря

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 605 211, скончались 10 264 человека. На первом месте по заражению США, на втором и третьем – Индия и Бразилия

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 7 декабря составило 65 870 030 человек, скончались 1 523 583, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 28 062 331, в Европе – 19 985 154, в Азии – 11 071 129.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 605 211, скончались 10 264 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 67 027 780 выявленных случаях инфицирования и 1 535 492 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 213 875 новых случаев заражения, число летальных исходов за последние сутки составило 2 254.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 281 тысячи человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс назвала нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 самым большим испытанием в американской истории.

"Это не просто наихудшее событие в общественном здравоохранении, это наихудшее событие, с которым столкнется страна", – заявила Беркс в эфире NBC.

В свою очередь, глава медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд заявил, что предстоящие месяцы будут "самым сложным временем в истории общественного здравоохранения страны".

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии зафиксировано 9 676 801 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 14,36% от общего количества зараженных в мире.

На сегодня в Индии погибло уже 140 590 человек, летальность составляет 1,45%. Полностью вылечили от вируса 9 138 171 человек, восстановление составляет 94,43%.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило отметку в 6,6 миллиона, за минувшие сутки заражение подтвердилось у 26 363 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно информации минздрава, с начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 6 603 540 человек.

За последние 24 часа медики зафиксировали в Бразилии 313 летальных исходов из-за коронавируса. В общей сложности умер 176 941 пациент и почти 5,8 миллиона заболевших вылечились.

Ситуация в мире

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 27 403, до 2 402 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 402 949 случаев заболевания.

Более 55 тысяч человек скончались из-за заражения новым коронавирусом во Франции, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

По данным специалистов, всего во Франции скончались 55 155 человек с COVID-19, при этом 175 из них – за последние сутки. В целом выявлено 2 292 497 случаев COVID-19, за минувшие 24 часа подтверждено 11 022 заражения.

Число погибших из-за коронавируса в Италии превысило отметку в 60 тысяч, за сутки скончались 564 пациента, сообщает министерство здравоохранения страны.

В общей сложности в Италии из-за коронавируса умерли 60 078 человек. С начала эпидемии в стране 1 728 878 человек заразились коронавирусом, излечились почти 913,5 тысячи пациентов.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 17 272, умерли 231 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 723 243 человека, умерли 61 245 заболевших.

В Испании зафиксировано 1 699 145 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 2,52% от общего количества зараженных в мире.

На сегодня в Испании погибло уже 46 252 человека, летальность составляет 2,72%. Полностью вылечили от вируса 150 376 человек, восстановление составляет 8,85%.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 402, умерли 195 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 30 402 новых случая COVID-19. Умерли 195 больных, с начала пандемии – 14 900. В тяжелом состоянии находятся 5 805 больных", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 7 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 162 475 случаев заражения, вылечились 133 511 пациентов, скончались – 1 504.

На сегодня в Грузии насчитывается 27 434 активных случая COVID-19. 6 897 человек проходят лечение в больницах, 1 282 находятся в зонах карантина, 51 296 – в самоизоляции, 16 568 человек проходят лечение на дому.

В карантине к этому времени находятся 1 974 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 561, в ковид-гостиницах – 3 867.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превышает три тысячи.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

В частности, по всей Грузии в этот период запрещено передвижение людей и транспорта с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени (исключение составят новогодняя и рождественская ночи); регулярные междугородние перевозки пассажиров, кроме такси и автомобилей; работа ресторанов, кроме как навынос посредством драйв-обслуживания; работа спортзалов и бассейнов; проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата.

В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави запрещено городского транспорта; работа торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков; работа всех рынков, кроме аграрных.

Школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме программ медицинского образования) полностью переходят на дистанционный режим; прекращают работу частные и государственные детские сады.

Что касается горнолыжных курортов, то отелям разрешается работать только для организации карантинных помещений. Остановлена работа горнолыжных трасс и подъемников.

В период 24 декабря–2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки; восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января–31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).

Ограничения не касаются: государственной и частной строительно-ремонтной деятельности; банковской и финансовой деятельности; работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы; услуг доставки; салонов красоты и центров эстетической медицины; автосервисов и услуг технического осмотра, услуг по ремонту бытовой техники, аграрных рынков.

По материалам мировых СМИ