О чем пишут грузинские газеты: когда завершится экономический кризис?

Согласится ли правящая партия на проведение плебисцита и каковы его возможные результаты, кому на руку в Грузии внеочередные выборы и когда завершится в стране экономический кризис - главные темы в грузинской прессе

Согласится ли власть на проведение плебисцита?

Оппозиция уже подтвердила, что плебисцит входит в число требований, которые передали послам в связи с выборами. Если "Грузинская мечта" согласится провести плебисцит, то наиболее реалистичный сценарий может развиваться так: в следующем году, вероятно, вместе выборами в местное самоуправление, пройдет плебисцит, и если большинство избирателей поддержит досрочные выборы, выборы могут провести весной 2022 года, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что "Грузинская мечта" провести плебисцит не согласится, потому что ничего взамен не получит.

"На данном этапе, когда выборы прошли, несмотря на то были они сфальсифицированы или нет, и имеют легитимацию Запада, зачем "Мечте" нужен этот торг – для того, чтобы утихомирить как-нибудь оппозицию и ничего не получить взамен? Поэтому не думаю, что согласится, и второе – сегодня озвучивание любой отдельно взятой темы, на мой взгляд, неправильно",- сказал Дзабирадзе газете "Резонанси".

Аналитик Ника Читадзе считает, что, если плебисцит пройдет демократично, это будет выгодно для всей страны.

"Если плебисцит пройдет демократично, это может быть выгодно для всей страны, потому что, хотим мы этого или нет, позицию фиксирует все население. Однако есть и другая проблема - в этих условиях власть может фальсифицировать тот же плебисцит, чем естественно победит. Как отмечают различные иностранные наблюдательские организации, часто границы как таковой между ЦИК и властями не существовало. Новые и досрочные выборы не будут иметь смысла, если у властей будет возможность повлиять на результаты", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

Эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе считает, что выходом из политической кризисной ситуации могут быть досрочные выборы, а не плебисцит.

"Если мы подойдем к решению проблемы рационально, ни референдум, ни плебисцит не должны проводиться. Выход из существующего кризиса – это проведение досрочных выборов. Хотя есть один обязательный элемент: выборы нужно провести так, чтобы их итоги не подвергались сомнению никем. Проведение выборов, в том числе и плебисцита, по существующим правилам не вызывает доверия, даже если комиссия проведет выборы с полной защитой закона", - сказал Хмаладзе газете "Ахали таоба".

По словам Хмаладзе, на сегодняшний день 2/3 состава комиссии в руках одной партии, это фактическое положение, которое должно измениться.

"Три десятка лет мы наблюдаем серьезные нарушения в ходе подсчета голосов, чтобы этого не произошло нужно вести электронный подсчет голосов", - сказал Хмаладзе.

Кому на руку внеочередные выборы?

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает, что внеочередные выборы невыгодны ни "Грузинской мечте", ни оппозиционным силам, преодолевшим 1-процентный барьер на парламентских выборах 31 октября.

"Большая часть избирателей уже решила, что выборы проведены. Более того, большая часть нашего населения считает, что избранный парламент должен начать работу. В этих тяжелых пандемических условиях люди пошли на выборы и проголосовали за своевременное задействование парламента, а не за повторные выборы. Я считаю, что сегодня говорить о досрочных выборах - это неуважение по отношению ко всему обществу", - сказал Сакварелидзе газете "Квирис палитра".

При этом аналитик отметил, что кроме оппозиции никто не говорит о том, что выборы были сфальсифицированы.

"Нет ни одного объективного наблюдателя, который сказал бы, что нарушения в ходе выборов были такого масштаба, что могли повлиять на результат… Более того из Госдепартамента США чуть ли не прямо сказали, что в ходе предыдущих выборов нарушений было гораздо больше. Ни один из наших партнеров не говорит о необходимости проведения новых выборов. Если будут проведены досрочные выборы, у оппозиции большой шанс получить намного хуже результаты, чем у них есть сегодня. Это особенно касается маленьких партий", - сказал Сакварелидзе.

Аналитик полагает, что если будут назначены досрочные выборы, у тех небольших партий, которые сегодня имеют шанс войти в парламент, такой надежды больше не будет, так как страна снова станет полем битвы между "националами" и "Мечтой".

"По моему мнению, если маленькие партии не войдут сейчас в парламент, то через некоторое время вообще распадутся… А если власть согласится на досрочные выборы, "Грузинская мечта" потеряет сторонников и, возможно, 70-80% избирателей уже не примут участие в выборах", - отметил Сакварелидзе.

Когда завершится экономический кризис?

Самая большая проблема грузинской экономики - упадок в развитии реального экономического сектора, то есть в материальном производстве, сказал профессор Владимир Папава в интервью газете "Квирис палитра".

"Наша экономика была слабой и до пандемии, очень много секторов вообще не развиты… Причина в том, что последние годы акцент делался на секторе обслуживания, например, туризме и финансовом секторе. Соответственно, мы стали страной, которая полностью зависит от туристов", – сказал Папава.

При этом профессор отметил, что недостаток туристов обусловлен не только пандемией и схожими проблемами, нужно учитывать и политику, и напомнил, что президент России Владимир Путин в 2019 прекратил воздушное сообщение и для русских туристов Грузия закрылась.

"Чтобы такие непредвиденные случаи не наносили нам ущерб и хотя бы слегка встать на ноги, необходимо развивать реальный сектор экономики: промышленность, сельское хозяйство…. Без этих секторов страна никогда не состоится", - сказал Папава.

По его словам, в Грузии есть очень интересная программа "Производи в Грузии", мизерные ресурсы которой используются нецелесообразно.

"Что касается долгосрочных проектов, страна никогда не станет передовой, если не сможет производить продукцию, содержащую высокую добавленную стоимость. Продукт высокой стоимости создается только с использованием интеллектуальных ресурсов. Это мы, экономисты, называем экономикой, основанной на знаниях. Без этого Грузия никогда не станет экономически развитой страной. Также престижной должна стать научная деятельность, особенно в точных, компьютерных отраслях", - сказал он.

По словам профессора, как правило политиков долгосрочные проекты не очень интересуют, поскольку их политическая жизнь ограничивается четырехлетним избирательным периодом.

"Экономика, основанная на знаниях, не сможет дать результатов за четыре года. Поэтому будем всегда плестись позади, если не начнем думать и действовать из расчета на перспективу. Именно сейчас, в период пандемии, мы должны думать о финансировании государственных высших учебных заведений из бюджета… Особенно должны увеличить финансирование научной части", - сказал Папава газете "Квирис палитра".

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси", "Квирис палитра", "Ахали таоба"