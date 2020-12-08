Коалиционная чехарда или заговор против Грузии?

Явное нежелание консенсуса, к тому же на фоне обострившейся пандемии, заметно снизило накал политических акций оппозиции и на прошлой неделе газеты чаще обращались к наболевшим социальным проблемам, которые политики обычно предпочитают обходить.

Причины такой осторожности очевидны: социальная тематика может спровоцировать взрыв мин замедленного действия, которые затаились в грузинском обществе. А они способны накрыть и власть, и оппозицию, как и тех, кто предусмотрительно отошел в сторону. Гадать бесполезно. Острый социальный протест уговорам не поддается. Ему нужны решения по существу. К которым, если не считать благозвучных деклараций, ни одна из партий, похоже, не готова.

Политические ультиматумы на демократическом фоне

Один из руководителей "Грузинской мечты" Гия Вольский скептически заметил, что разрядку возникшей в стране внуриполитической напряженности оппозиция понимает только как выполнение своих ультиматумов. Она требует повторных парламентских выборов, акциями принуждая власть к их проведению. Между тем, это означало бы проигнорировать уже сделанный большинством избирателей демократический выбор и вступить в конституционный заговор против Грузии ("Квирис палитра", 30.11-6.12).

Что мы можем уступить? – удивляется Алеко Элисашвили. – Уступать должна власть! ("Резонанси", 3.12). Его партии, едва одолевшей барьер и с трудом собравшей голоса на два депутатских мандата, уступить, надо полагать, действительно нечего. Однако это не мешает Элисашвили требовать от премьера Гахария отправиться домой ("Ахали таоба" 1.12).

Оппозиционные лидеры тонко уловили, что победившая партия власти не получила на этот раз безоговорочной поддержки абсолютного большинства населения. Почти 44% тех, кто наделен правом голоса, на участки не пришли. Поднимая протест, оппозиция, по-видимому, предполагала, что будет достаточно небольшого толчка, чтобы тот, кто не пошел голосовать за власть, встал на ее сторону. Но расчет не оправдался. Оказалось, что большинство граждан, как считают почти все эксперты, в равной степени разочаровалось во всех.

Политики от власти и от оппозиции похоже не совсем верно толкуют общий настрой людей. "Квирис палитра" проанализировала ответы читателей на простой вопрос: как они поймут, что жизнь, наконец-то, вошла в свою колею? Задан он был, понятно, в связи с пандемией COVID-19. Но ответы ясно указывают на реальные предпочтения наших граждан. Главным индикатором большинство назвало возможность полноценно заниматься своим делом! На втором месте – общение с друзьями. На третьем – путешествия и развлечения.

Так вот, ни в период предвыборной кампании, ни после выборов, никто избирателям так убедительно и не пообещал ни достойной работы, ни возможности в свободное время общаться с друзьями и заслуженно развлекаться, познавая мир…

Острая критика в ранге "третьей силы"

Нам не нужны столкновения, пандемия – это надпартийный вопрос, – пытается достучаться до увлекшихся борьбой политиков руководитель Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Но призыв его не нашел понимания. Представители "Лело" резко критикуют правительство за то, что оно опоздало с запретами ("Квирис палитра"). А Яго Хвичия из "Гирчи", напротив, призывает людей не подчиняться регуляциям ("Ахали таоба" 4.12). "Корона – самый большой политический вирус", – заявляет он. Правда, в этом с ним трудно не согласиться.

Правительство не могло отложить выборы – вы же представляете, что бы началось! – старается оправдать действия властей эксперт Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра"). "Не бойтесь, грузины, Бог вас любит!". Почему-то так своеобразно решила успокоить читателей "Сакартвелос Республика" (28-30.11), объявляя о вступлении в силу новых регуляций.

В грузинском обществе действительно зреет недовольство. Но природа его несколько иная, чем политический протест. Прежде всего, граждане недовольным, что бесконечные внутриполитические конфликты, столкновения, ультиматумы при отсутствии отрезвляющей "третьей силы" уводят общество от главных задач. В том числе от проблем, которые, если верить изданиям, носят не просто аморальный оттенок, но и являются грубыми нарушениями.

Многие аналитики предостерегают – экономика страны находится на грани коллапса. Тем временем зарплата чиновников, как утверждает "Резонанси" (4.12) устами Ирмы Надирашвили, была повышена на 60 миллионов лари. А бизнесменам, связанным с "Мечтой", выдаются крупные суммы на поддержку созданных ими буквально накануне компаний. "Набивают карманы и в условиях пандемии!" – возмущается Шота Малашхия ("Ахали таоба", 2.12).

Не обошла критика и тбилисскую мэрию. Бюджет ее уменьшился, – пишет "Алиа" (30.11-6.12), а фонд зарплаты вырос на 5 миллионов. Трудно гарантировать достоверность некоторых сведений. Однако главный вывод подобных публикаций очевиден: недовольство людей связано не столько со строгими регуляциями и ограничениями, сколько с тем, что жесткие требования обязательны не для всех.

"Алиа" в этом плане особенно непримирима. Кети Ломая рассказывает на страницах газеты, что ей понадобилось 360 лари, только чтобы подтвердить наличие коронавируса. Еще около 1 000 обходятся обязательные анализы. Где растет это денежное дерево? – с горечью спрашивает журналистка. Недоумевает и ее коллега Шорена Марсагишвили: на "112" говорят – мест в больницах нет, а бюрократы от здравоохранения утверждают, что у них пустует более 400 коек?!

Народ нищает, чиновники же возводят себе дворцы, – продолжает свои разоблачения газета. Все кругом делается благодаря дружеским и родственным связям. Именно по этому принципу, например, получают финансирование гостиницы. А регулярные тесты для 7 000 сотрудников "Скорой помощи" за счет государственных средств проводятся в двух частных компаниях. Чьим близким они принадлежат, догадаться, наверное, несложно…

Нино Джангирашвили предлагает взять быка за рога и начать с того, что на полгода ограничить зарплату представителей власти 1 000 лари. Этого должно с лихвой им хватить, – иронизирует журналистка, – ведь сумма в пять раз превышает ежемесячное пособие людям, потерявшим работу. Считается, якобы, на него можно прожить…

Грозный призрак "политической люстрации"

Это шантаж, когда тебе фактически говорят: если не согласишься, я и ковид буду распространять, и экономику подорву, и интересам страны нанесу ущерб, – возмущается в "Резонанси" (4.12) Гия Вольский. Газета подчеркивает – идет серьезная люстрация оппозиции. Впрочем, процессы развиваются таким образом, что налицо она и по отношению к представителям партии власти.

Кого волнуют судьбы страны? Стороны торопятся лишь заживо похоронить друг друга. Правительство должно уйти в отставку, – бесцеремонно требует Вато Сургуладзе ("Ахали таоба", 4.12). Не остаются в долгу и аналитики противоположного толка. Оппозиция справляет политическую панихиду, – красочно выразился политолог Игорь Квеселава ("Резонанси", 4.12).

Впрочем, люстрация в данном случае выступает больше в роли категории нравственной, нежели правовой. Судья тут – общественное мнение. И оно безжалостно обрушилось на Нику Гварамия. Тот оскорбил выдающуюся шахматистку Нону Гаприндашвили, назвав ее "Мона" ("рабыня") за то, что она, видите ли, позитивно отозвалась о выборах (2.12).

Позиция власти выглядит, на первый взгляд, конструктивней. Однако "Грузинскую мечту", как считает политолог Вахтанг Дзабирадзе (3.12), волнует вовсе не само участие оппозиции в работе парламента. Для нее просто важен факт, чтобы парламент считался многопартийным. Пока эксперты не теряют надежды, допуская, что оппозиция выжидает повод для отказа от своего решения.

Как полагает "Алиа", им может стать утверждение в парламенте нового созыва Государственного бюджета на будущий год. Не случайно иностранный дипкорпус продолжает свою миссию посредника, по отдельности встречаясь с лидерами "заупрямившихся" партий. Митинги всегда сопровождает угроза хаоса, – объясняет эксперт Рамаз Сакварелидзе, – а Западу это не нужно. У него осталась в регионе одна опора – Грузия ("Квирис палитра").

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