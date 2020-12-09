Что способствует росту импорта нефтепродуктов в Грузию

Цену на топливо в розничной сети Грузии определяют два главных фактора – международная цена нефтепродуктов по Platt's и обменный курс лари к доллару

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Спрос на автомобильное топливо в Грузии вырос – с января по ноябрь 2020 года импорт нефтепродуктов увеличился на 1,2%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 004,8 тысячи тонн, говорится в сообщении Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

В тоже время, выросли цены на нефтепродукты – за последние месяцы бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 10 тетри.

О причинах роста импорта нефтепродуктов, откуда его завозят, а также цен на топливо в Грузии и его возможном увеличении в ближайшем будущем, Sputnik Грузия рассказал председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили.

Почему вырос спрос на топливо?

Рост импорта топлива в основном обусловлен увеличением поставок дизельного топлива в Грузию, сообщил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

По его словам, импорт дизельного топлива в Грузию, несмотря на пандемию коронавируса и исходящих из нее ограничений, которые привели к сокращению потребления топлива в стране, с января по ноябрь 2020 года увеличился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Увеличение импорта дизельного топлива связано с государственной программой стимулирования владельцев земель сельскохозяйственного назначения, с большим объемом инфраструктурных работ и увеличением количества транспортно-грузовых средств, проходящих транзитом через Грузию. Этот показатель за 10 месяцев вырос на 16,4%", – сообщил Мтвралашвили.

По его словам, росту импорта также способствует тот факт, что на данном этапе соответствующими структурами ограничена в стране реализация незарегистрированного и контрабандного дизельного топлива.

Что касается сокращения импорта бензина на 1,6% с начала года – по словам Мтвралашвили, это фактически связано с ограничениями из-за пандемии COVID-19, в том числе с сокращением транспортного сообщения исходя из дистанционной работы и обучения.

Откуда и как завозят

Топливо завозят в Грузию из России, Азербайджана, Румынии, Болгарии, Туркменистана, Греции, Казахстана, Турции и Молдовы – доставляют нефтепродукты в страну по железной дороге и морем.

Импорт нефтепродуктов в Грузию за январь-ноябрь 2020 года

Самым крупным поставщиком нефтепродуктов традиционно остается Россия. По данным СИНГ, в январе-ноябре из РФ завезли 308,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что составляет 30,7% от всего импорта.

Почему выросли цены?

Глава СИНГ сообщил, что за последние месяца цены на нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) в среднем выросли на 10 тетри.

Мтвралашвили отметил, что цену на топливо в розничной сети в целом определяют два главных фактора – международная цена нефтепродуктов по Platt's и обменный курс лари к доллару, так как нефтепродукты покупаются в долларах, а в Грузии продукт продается в национальной валюте.

"Причина на прямую связана с ростом международных цен на нефтепродукты, и с падением курса национальной валюты – лари к доллару. Эти два компонента прямо связаны с образованием цен на рынке Грузии. Из-за того, что и цены выросли и лари обесценивается, цены на топливо в среднем повысились на 10 тетри", – сказал Мтвралашвили.

Когда ожидается рост цен?

По словам главы СИНГ, рост цен на бензин и дизель в среднем на 3-5 тетри ожидается в ближайший период, что в первую очередь связано с продолжающимся ростом международных цен на топливо.

"В ближайшие дни в Грузию будет осуществлен импорт по новой цене, гораздо выше, чем есть на сегодняшний день. Естественно и цены вырастут. Мы думаем, что в ближайший период цены в среднем вырастут на 3-5 тетри", – сказал Мтвралашили.

В Грузии сегодня оперируют 5 крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,28-2,39 лари за литр, регуляр – 2,10-2,19 лари за литр, евро дизель – 2,27-2,39лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,3 лари.