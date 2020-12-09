Третий политический центр в Грузии: что думает оппозиция об инициативе Вашадзе

Георгий Вашадзе считает необходимым объединение тех политических сил, которые не относятся ни к "Единому национальному движению", ни к нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"

Инициатива лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, который заявил, что намерен создать третью мощную политическую силу в Грузии, вызвала огромный резонанс среди политиков.

Вашадзе заявил, что планирует заняться консолидацией тех политических сил, которые не относятся ни к бывшей правящей партии "Единое национальное движение", ни к нынешней правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Таким образом,ъ амбициозный политик намерен бороться с "Грузинской мечтой", но без "Единого национального движения", которое считается в стране одной из главных оппозиционных партий.

Сейчас в планах Вашадзе создать третий центр, который станет сильнее и популярнее двух других.

Несмотря на это, член партии "Стратегия Вашадзе" Серго Чихладзе говорит, что между ними и ЕНД нет никакого конфликта.

"Я бы не сказал, что есть какой-то конфликт. Безусловно, мы разные партии и у нас разные видения, потому мы и есть "Стратегия Агмашенебели", а они – "Национальное движение". Если вы посмотрите на нашу предвыборную программу и кампанию, то да – они были построены на том, что мы должны стать мощным политическим центром, и у нас действительно есть такие амбиции", – заявил Чихладзе.

При этом он признался, что на данном этапе не ведутся консультации по данному вопросу с другими партиями.

Что думают в оппозиции

Инициативу о новой политической силе прокомментировали в партии "Единое национальное движение". По словам представителя партии Хатии Деканоидзе, Вашадзе может составить свою повестку дня так, как он считает нужным.

"Сейчас не время для того, чтобы оппозиционные партии нападали друг на друга. Пусть кто хочет создает центр или движение. Но они должны знать одно – у политической партии не будет успеха в оппозиционном крыле, если она будет ругать "Национальное движение", – заявила Деканоидзе.

В оппозиционной партии "Европейская Грузия" создание мощного политического центра вне "Грузинской мечты" и "Национального движения" считают важным.

"Мы сообщим, когда у нас будут консультации. Мы активно сотрудничаем в рамках единого оппозиционного формата. А в целом, что касается существования мощного центра, который будет вне "Грузинской мечты" и "Национального движения", то это действительно нужно стране", – заявил член "Европейской Грузии" Серго Капанадзе.

Член партии "Лело" Анна Нацвлишвили, в свою очередь, тоже считает важным достижение совместных задач с помощью оппозиционного единства.

"Важным вопросом является то, как будут сформированы политические процессы и политический ландшафт. Но сейчас, в этой данности, то единство, которое достигнуто в оппозиции, несмотря на наши различия, является важным, и мы должны быть сконцентрированы именно на этом", – заявил Нацвлишвили.

В партии "Граждане" заявляют, что сотрудничество возможно, чтобы решить отдельные вопросы, однако объединение с кем-то исключают.

"Сегодня мы сидим в оппозиционном единстве с людьми, с которыми у нас нет ничего общего, потому что есть общая задача. Если будет какая-то задача, которую надо будет решать вместе, то мы начнем ее решать. Но излишне говорить о партийном объединении с кем-либо", - заявил представитель партии Леван Иоселиани, отметив, что пока какие-либо консультации по этому вопросу не ведутся.

Кто такой Вашадзе?

До создания своей партии Вашадзе считался одним из самых прогрессивных исполнителей власти Михаила Саакашвили. Однако весной 2016 года Вашадзе ушел из основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" и начал самостоятельную политическую карьеру, создав партию под названием "Новая Грузия".

Правда, сотрудничество со своей бывшей партией он не прекратил, и даже в 2018 году его партия еще была в блоке с "Нацдвижением", а сам Вашадзе возглавлял предвыборный штаб нынешнего председателя партии, а тогда кандидата в президенты Григола Вашадзе.

Однако уже в 2019 году отношения между бывшими соратниками стали постепенно портиться, окончательно их пути разошлись весной 2020 года, когда Вашадзе и его партия вышли из блока "Сила в единстве", доминантом в которой было "Нацдвижение".

Также Вашадзе, решив баллотироваться мажоритарием в Исанском округе в Тбилиси, обеспечил себе поддержку оппозиционных партий, кроме одной. Его кандидатуру не поддержало "Национальное движение". Бывшие соратники оказались недовольны его амбицией стать будущим премьер-министром Грузии от оппозиции и назвали это агрессивной пиар-кампанией.

В итоге на парламентских выборах 31 октября партия "Стратегия Агмашенебели" смогла преодолеть проходной барьер и получить четыре мандата в законодательном органе.

Однако все оппозиционные партии, в том числе и партия Вашадзе, которые прошли в парламент, отказываются от депутатских мандатов, будучи уверенными, что выборы были сфальсифицированными.