О чем пишут грузинские газеты: политика в стране становится похожа на корриду?

Смогут ли договориться власть и оппозиция, становится ли грузинская политика похожа на корриду, продлят ли жесткие ограничения в Грузии после 31 января и как отличить коронавирус от гриппа в домашних условиях – главные темы в грузинской прессе

Смена правительства неизбежна?

Если бы оппозицию связывало единство, то они были бы в одной партии. Но поскольку единство оппозиции исключено изначально, не будет неожиданным, если кто-то из оппозиционных сил окажется в парламенте, сказал юрист и эксперт по вопросам Конституции Леван Алапишвили газете "Ахали таоба".

"У политиков есть поддержка избирателей, хотят они этого или нет, что означает в определенной степени ответственность. Они должны действовать, тем более, когда дело касается вопроса войти или нет в высший представительный орган. Поэтому единственно правильное решение – проводить прозрачный процесс", – сказал Алапишвили.

Эксперт с сожалением отметил, что сегодня в Грузии другая реальность – к процессу подключены посредники, у которых, соответственно, свои требования, так как "мы никак не смогли научиться говорить друг с другом".

"Грузинская политика становится похожей на корриду, когда победивший должен уничтожить потерпевшего поражение. Если мы не завершим это ментально, ничего не выйдет, мы не сможем продвинуться в направлении демократии. Наша 30-летняя история независимости является ярким примером того, что победитель уничтожает проигравшего. Это не только проблема политиков, это проблема широкой общественности. Если общество не потребует, чтобы выборы были корридой, поверьте, корриды не будет", – сказал Алапишвили.

На вопрос, что изменится политически, если оппозиция не войдет в парламент, эксперт сказал, что в этом случае в парламенте будут представлены представители не большинства избирателей, а меньше половины, что значительно снизит политико-правовую легитимацию.

"Внеочередные выборы – главное требование оппозиции, и, если оно не будет удовлетворено, 11 декабря парламент соберется и начнет работать. Потом как поступит одна или вторая сторона, покажет время. Хотя я считаю, что смена правительства с учетом четырех тяжелейших лет неизбежна", – сказал Алапишвили.

Продлят ли жесткие ограничения в Грузии после 31 января?

Ограничения, введенные в Грузии, нанесут экономике стране непоправимый ущерб. Когда сроки завоза вакцины неизвестны, а экономика практически заблокирована, коллапс неизбежен. Учитывая тот факт, что с 24 декабря запреты будут временно отменены, что приведет в течение недели к резкому увеличению мобильности и создаст новый риск вспышки вируса, экономисты не исключают, что частичный локдаун продолжится и после 31 января, пишет газета "Резонанси".

"Ситуация такова, что ограничения могут быть продлены, и именно это очень плохо. Следующий год мы начнем с очень отрицательными показателями. В настоящее время люди находятся в очень тяжелом положении. Должно быть известно, когда завезут вакцину, иначе экономические субъекты встанут на путь ликвидации, и этот процесс потом перерастет в массовую нищету населения", – сказал финансист Рамаз Герлиани газете "Резонанси".

По словам финансиста, прошло 10 дней, как ввели ограничения, а гражданам уже очень сложно – наблюдается рост цен на товары, а основные отрасли экономики практически остановились.

"Анонсированный показатель – рост экономики на 4,3% – уже вызывает сомнения. Если мы завершим текущий год с 7% падением, в следующем году мы все равно останемся в минусе. Неразумные ограничения в такой ситуации очень вредны", – сказал Герлиани.

Из-за того, что общественный транспорт остановлен, работать не могут и те, кто не может позволить себе другие средства для передвижения, отметил финансист.

"Это относится к работникам низшего и среднего звена, которые не могут явиться на работу. Если ограничения будут продлены, это будет иметь тяжелые последствия", – сказал Герлиани.

По его мнению, временная отмена ограничений в конце декабря усугубит ситуацию и увеличит показатель инфицирования, поэтому лучше вообще отменить ограничения и полностью открыть экономику, чтобы дать людям возможность работать.

Как отличить коронавирус от гриппа в домашних условиях

В Грузии уже официально зарегистрированы первые случаи заражения вирусом сезонного гриппа. Согласно данным, опубликованным на сайте Национального центра по контролю заболеваний, на прошлой неделе был обнаружен вирус гриппа типа "В", а циркуляция вируса типа "А" пока не зафиксирована, пишет газета "Резонанси".

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава говорит, что различить симптомы сезонного гриппа и коронавируса в домашних условиях практически невозможно.

"В основном грипп начинается остро, агрессивно, с высокой температурой, мышечными, суставными и головными болями. Схожие симптомы есть в течение 4-5 дней, а затем эти симптомы постепенно проходят. Что касается коронавируса, он в основном начинается вяло, может быть низкая температура, просто боль в горле, сухость в носу или сухой кашель, затем постепенно появляются другие симптомы… Это симптомы, по которым мы можем отличить данное заболевание, хотя в медицине нет ничего стопроцентного и течение заболеваний не всегда бывает таким", – сказал Гогинава газете "Резонанси".

Врач отметил, что, естественно, случаи гриппа усложняют эпидемиологическую ситуацию и затрудняют работу врачей, но существующие регуляции и рекомендации специалистов помогут стабилизировать эпидситуацию как с точки зрения коронавируса, так и с точки зрения того, чтобы распространение гриппа не приняло неконтролируемый характер.

"Поэтому на данном этапе я считаю, что положение с точки зрения эпидситуации гриппа не должно ухудшиться, потому что существующие рекомендации эффективны при обоих этих заболеваниях", – сказал Гогинава.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Ахали таоба"