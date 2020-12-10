Последний шанс договориться: итоговый раунд переговоров "Грузинской мечты" и оппозиции

На сегодняшний день сторонам удалось достичь минимальных предварительных договоренностей по вопросу избирательной реформы, которую открыто требуют представители международных организации, однако главный вопрос – досрочных выборов в парламент – так и остался нерешенным

В четверг состоится последний раунд переговоров по разрешению политического кризиса между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и восемью оппозиционными партиями, организованный посольствами ЕС и США.

Переговоры между властью и оппозицией проходили в течение месяца. За это время западные посредники пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки.

С учетом того, что первое заседание парламента Грузии, избранного на этих выборах, состоится 11 декабря, и встреча в четверг станет последним шансом договориться.

На сегодняшний день сторонам удалось достичь минимальных предварительных договоренностей по вопросу избирательной реформы, которую открыто требуют представители международных организаций. Какие именно это договоренности, стороны не озвучивали. Однако главный вопрос – досрочных выборов в парламент – так и остался нерешенным.

Последнее предложение власти

За день до последнего раунда "Грузинская мечта" назвала наконец условие досрочных выборов в парламент Грузии.

Как пояснил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, новые выборы будут возможны, только если временная следственная комиссия парламента Грузии пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Временная следственная комиссия будет сформирована на первом же заседании парламента, в ее работе смогут принять участие НПО, независимые и международные эксперты и парламентская оппозиция.

Кроме того, "Грузинская мечта" приняла решение удовлетворить желание оппозиции покинуть парламент, лишив их государственного финансирования, а также пообещала принять закон, который запретит бывшей правящей партии страны "Единое национальное движение" участвовать в выборах из-за фактора ее основателя Михаила Саакашвили.

В партии уверены, что таким образом они смогут показать истинное лицо оппозиции.

"Последние заявления оппозиции очень вредят нашей стране и ее развитию. И уже ясно, что на одной стороне будет светлая часть политиков, которая заботится о будущем страны, ее экономическом развитии и продвижении вперед, а на другой стороне – представители конкретных оппозиционных партий, темная сила и зло, у которых нет желания приносить спокойствие стране", – сказал генсек партии Каха Каладзе.

Последняя капля

Позиция "Грузинской мечты" оказалась категорически неприемлемой для большей части оппозиционных партий.

"Они сами сфальсифицировали выборы и теперь сами создают комиссию, чтобы изучить свою фальсификацию. Это логика "Грузинской мечты" – сама танцует, сама поет, поэтому из этой комиссии ничего не выйдет. Она создается только для того, чтобы узаконить свою фальсификацию", – сказал лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Он же озвучил и окончательную позицию перед переговорами с "Грузинской мечтой".

"Единственным легитимным путем является бойкот парламента. Другого пути "Грузинская мечта" нам не оставила", – сказал Угулава.

Теперь оппозиция строит конкретные планы не на переговоры, а на первый день заседания парламента.

"Мы предстанем перед обществом 11 декабря с уже написанными заявлениями как подтверждением того, что никто не принимает участие в маскараде [основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили", – сказал представитель "Единого национальное движения" Ника Мелия.

Представитель партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе пояснила, что параллельно с заявлениями об уходе лидеры оппозиционных партий отзовут свои списки из ЦИК, чтобы не произошло замещения на других членов списка.

В оппозиции не скрывают, что окончательно их решение было сформировано после последних заявлений "Грузинской мечты".

"Ираклий Кобахидзе своим заявлением окончательно отрезал путь к диалогу", – сказал представитель "Лело для Грузии" Саба Буадзе.

Колебания в оппозиции

Из восьми партий окончательно с позицией бойкота на данный момент определились четыре оппозиционных партий из восьми: "Сила в единстве – единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии" и "Лейбористкая партия Грузии".

"Альянс патриотов Грузии", который не участвует в переговорах внутри оппозиции, предположительно, озвучит свое решение уже перед заседанием.

Однако главной интригой остается позиция трех прошедших в парламент оппозиционных сил страны партий "Стратегия Агмашенебели", "Граждане" и "Гирчи".

Как пояснил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, позицию партии определит ее политсовет, заседание которого также намечено на четверг.

Что касается еще двух партий "Гирчи" и "Граждане", то они еще до заявления Кобахидзе заявляли, что при определенном соглашении они войдут в парламент, однако, каким будет их окончательное решение – пока не известно.

Один из лидеров партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили уже заявил, что в парламент они не войдут.

"Заявление Кобахидзе было ошибкой, которая нас объединила как никогда. Как видно, больше ничего не произойдет, мы напишем заявления и не войдем в парламент", – сказал Раквиашвили.

Что касается партии "Граждане", то их лидер Алеко Элисашвили заявил, что они войдут в парламент, только если в присутствии послов будет подписано официальное соглашение о создании временной комиссии, о которой говорил Кобахидзе.

Перспектива однопартийного парламента

Если оппозиция за день до выборов сможет сохранить единство и не откажется от идеи бойкота, в парламенте Грузии впервые в истории современной Грузии будет сокращенный состав – 90 депутатов вместо положенных 150.

При этом четыре года все законы страны, состав правительства будет утверждать одна фракция и одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". И тут встает главный вопрос – кто от этого выиграет.

"От однопартийного парламента редко когда выигрывают. Но это не значит, что это приговор. Все зависит от того, как партия будет слушать своих оппонентов и, что самое главное, свой электорат. Тут вопрос в том, выиграла бы Грузия, если бы в парламенте был Шалва Нателашвили (лидер "Лейбористской партии" – ред.) или Гига Бокерия (лидер "Европейской Грузии" – ред.), или проиграла. Точный ответ дать нельзя. Наши европейские коллеги считают, что чем больше людей в парламенте, тем лучше. Но жизнь показывает, что на таком примитивном уровне рассуждать нельзя", – сказал политолог Рамаз Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Основным минусом однопартийного парламента политолог назвал групповое мышление, когда одна партия не слушает остальных и просто управляет страной.