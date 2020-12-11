Парламент Грузии десятого созыва начинает работу

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В пятницу в 12:00 президент Грузии Саломе Зурабишвили откроет первое заседание парламента десятого созыва – одно из самых необычных в истории Грузии.

В парламенте Грузии номинально будет 90 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и 60 депутатов от восьми оппозиционных партий, однако на деле все будет совсем по-другому.

Распределение мест в парламенте Грузии по итогам выборов

Партия/Блок Количество мест "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 90 "Сила в единстве – Единое национальное движения" 36 "Европейская Грузия – движение за свободу" 5 "Лело для Грузии" 4 "Стратегия Агмашенебели" 4 "Альянс патриотов Грузии" 4 "Гирчи" 4 "Граждане" 2 "Лейбористская партия" 1

Восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, будут стоять или на улице, или сидеть в офисах, а не в депутатских креслах. Они не признают легитимность выборов. Однако от депутатских мандатов окончательно собираются отказаться семь из них.

Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Остальные партии параллельно с первым заседанием собираются снимать партийные списки и писать заявление об отказе от депутатских мандатов.

Таким образом, первое заседание будет проходить в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний будут пустыми, первый раз в истории Грузии.

Зато в зале будут присутствовать представители дипломатического корпуса, которые до последнего дня пытались помирить оппозицию и власть и добиться многопартийного парламента.

Неспокойный день

Первое заседание будет проходить на фоне акции молодежных организаций, которые обещают лично встретить каждого депутата и высказать свой протест против однопартийного парламента.

Чтобы не допустить срыва заседания, все входы в парламент уже перекрыты специальными заграждениями и у них уже почти неделю дежурят сотрудники полиции.

Рядом же стоят палатки, находящаяся в которых молодежь почти каждую ночь рисует на этих заграждениях советскую символику, как знак однопартийного парламента.

Параллельно в этот день представители шести оппозиционных партий подпишут публичное заявление об отказе от депутатских мандатов в саду Дворца учащейся молодежи буквально в 100 метрах от законодательного органа.

Еще одна партия "Альянс патриотов" хоть и не примет участия в публичном отказе, поддержит оппозицию из офиса.

Бунт оппозиции

Оппозиционные лидеры считают, что им нет места в парламенте, выборы которого были сфальсифицированы.

Они почти месяц пытались договорится с "Грузинской мечтой" о назначении новых выборов при посредничестве посольств ЕС и США.

По итогу им удалось достичь минимальных предварительных договоренностей по вопросу изменений Избирательного кодекса, которых открыто требуют представители международных организаций. Однако главный вопрос – досрочных выборов в парламент – так и остался нерешенным.

Единственной партией, которую удовлетворили обещания "Грузинской мечты", и которая не собирается отказываться от мандатов является партия "Граждане".

Правда на первом заседании представителей "Граждан" Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани все же не будет. Они решили остаться в режиме бойкота.

Таким образом номинально в парламенте Грузии будет 92 депутата парламента Грузии – 90 от "Грузинской мечты" и двое от партии "Граждане".

Работе "Грузинской мечты" это не помешает принимать законы. В прошлом парламенте оппозиция полгода не посещала заседаний парламента, что не помещало правящей партии провести судебную реформу и принять ряд важных для страны законов.

Кнут и пряник для оппозиции

Хоть в правящей партии и заявляют, что каждая партия должна сама принимать решения, попытка пойти на компромисс с их стороны все же была.

В "Грузинской мечте" были готовы назначить новые выборы в парламент, если временная следственная комиссия парламента Грузии, cформированная на первом же заседании, пересчитает голоса и установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты".

Однако, в тоже время правящая сила пригрозила бунтующей оппозиции лишением государственного финансирования, если те откажутся от мандатов и пообещали принять закон о запрете участвовать в выборах бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которая на сегодняшний день является второй политической силой в стране.

Изъяны сокращенного парламента

Наличие 90 депутатов в зале не помешает признать легитимность парламента Грузии десятого созыва, однако, его полномочия не будут полными.

Парламент Грузии в таком составе не сможет менять Конституцию Грузии, закон о земле, а также объявлять импичмент президенту страны и ратифицировать или упразднять те соглашения, которые касаются территориальной целостности государства или изменения государственной границы.

Кроме того в парламенте не может быть создана временная следственная комиссия, поскольку согласно регламенту, в составе комиссии должна быть минимум половина представителей оппозиции.

Также сокращенный парламент ударит и по международному имиджу страны.

Постояннодействующие парламентские делегации будут состоять из правящей партии, так как согласно международным требованиям в их составе должны быть представители оппозиции.

Впервые в истории

Выборы в парламент Грузии десятого созыва стали историческими для страны из-за многих факторов.

Хоть выборы и прошли по классической для Грузии смешанной системе, количество мажоритарных депутатов на этот раз составило всего 30 человек, а не 73 как это было последние 15 лет. При этом все 30 мест заняли представители правящей силы, так как впервые в истории Грузии оппозиции удалось объявить полный бойкот второму туру выборов.

Также эти выборы запомнились рекордно большим числом партий-участников и самым низким проходным барьером в парламент – всего один.

Стали они рекордом для Грузии и по итогу. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла впервые в истории Грузии остаться на третий срок правления.

И если оппозиция все же будет тверда в своем решении, парламент Грузии побьет новый рекорд – первого однопартийного парламента в Грузии.