Переговоры Грузии и России в Женеве: три взгляда на одну встречу

Из-за пандемии коронавируса встреча между грузинской и российской делегацией стала первой и единственной в этом году

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Участники 51-го раунда Женевских переговоров подвели итоги очередной встречи, которая проходила 10-11 декабря.

Из-за пандемии коронавируса эта встреча стала первой и единственной в этом году.

Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

"Ситуация в области безопасности на местах была оценена как относительно спокойная и стабильная. Участники рассмотрели ряд вопросов повестки дня, в том числе ситуацию в районе Чорчана-Цнелиси, недавние случаи задержания, вопрос пропавших без вести и важность доступа затронутого конфликтом населения к средствам к существованию", – говорится в заявлении сопредседателей.

Посредники на переговорах отмечают, что в этом раунде внимание было уделено вопросу о неприменении силы и влиянии COVID-19 на гуманитарную ситуацию на местах. Положительно оценив усилия по совместному решению ряда проблем, сопредседатели отметили, что участники не смогли обсудить ряд проблем по вопросу вынужденных переселенцев из-за срыва этой части переговоров.

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Сопредседатели подтвердили призыв ко всем участникам активизировать усилия по укреплению доверия и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными гуманитарными и правозащитными организациями.

Взгляд из Тбилиси

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который представляет интересы Грузии на переговорах, отметил тяжелый фон дискуссии.

"Фон переговоров был довольно тяжелым из-за сложившейся ситуации", – сказал Дарсалия. Он заявил, что "Россия продолжает нарушать соглашение от 2008 года из шести пунктов и до сих пор не продвинулась ни по одному из них".

Представитель МИД Грузии отметил, что одним из главных вопросов обсуждения были задержания граждан Грузии в зоне соприкосновения сторон и вопрос возвращения вынужденно перемещенных лиц.

"Как и на прошлых раундах, как только вопрос коснулся возвращения вынужденных переселенцев, российская делегация покинула процесс переговоров", – сказал Дарсалия

Взгляд из Москвы

"Российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией <...> Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. К сожалению, грузинская делегация вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход при обсуждении этого вопроса", – говорится в комментарии МИД России.

При этом отмечается, что делегация РФ призвала все стороны проявлять сдержанность и искать точки соприкосновения путем диалога в имеющихся переговорных форматах, в том числе в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гали.

Российская сторона пояснила свой подход к теме вынужденных переселенцев.

"Российская сторона вновь заострила внимание на безальтернативности обеспечения доступа официальных представителей Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего системы ООН, при обсуждении относящейся к жизнедеятельности обеих республик тематики. Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий" – поясняется в российском заявлении.

Участники Женевских международных дискуссий договорились о проведении следующей встречи в Женеве 23-24 марта 2021 года.