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Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

Скандал в грузинской политике: итоги выборов от международной НПО вызвали новые споры

© Sputnik / STRINGER
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Итоги подсчета голосов неправительственной организации почти полностью совпали с итоговыми данными ЦИК по парламентским выборам в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) уточнила итоги параллельного подсчета и вызвала споры в грузинских политических кругах.

ЕНД и Стратегия Агмашенебели. Акция протеста оппозиции у здания ЦИК Грузии 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждает, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирований коалиционного правительства.

В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.

"Аудит обнаружил неточности в формуле подсчета полученных голосов избирательными субъектами. В частности, вместе с полученными голосами, были подсчитаны упраздненные бюллетени", – сказано в заявлении.

При этом в сообщении четко подчеркивается, что разница не оказала влияние на число мандатов партий в парламенте.

"На самом деле эта погрешность настолько мала, что не оказывает влияние на число мандатов партий, в том числе и "Грузинской мечты", – сказала руководитель НПО Элене Нижарадзе.

Однако с этим утверждением согласны не все. И не только в оппозиции.

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"Заявление "Справедливых выборов" о том, что проценты изменились лишь незначительно и эта разница не влияет на полученные партиями мандаты, не соответствует действительности", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.

По его мнению, правящая партия по итогам выборов могла бы получить еще больше мандатов.

"Грузинская мечта" довольна

В целом в "Грузинской мечте" не скрывают удовольствия от исправлений ISFED.

"Соответствие данных параллельного подсчета и ЦИК явно говорит о том, что любые разговоры о фальсификации выборов являются явной ложью и спекуляцией", – заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подчеркнула, что новые результаты дадут понимание обществу, что выборы были справедливыми.

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© Sputnik / STRINGER
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"Я надеюсь, что каждый из тех людей, которые называли меня преступницей, изменят свое мнение и поймут, что все было справедливо, а те, кто угрожал напрямую, получат достойный ответ", – заявила Жвания.

А вот председатель парламента Арчил Талаквадзе открыто потребовал извинений от оппозиции.

"После заявления организации "Справедливые выборы" третий президент, четвертый президент и оппозиция должны извиниться, потому что наконец выяснилось, что данные ЦИК верны и совпадают с результатами параллельного подсчета голосов", – сказал Талаквадзе.

Претензии оппозиции

В оппозиции, в свою очередь, извиняться не собираются.

"Во-первых, никто ни за что извиняться не собирается. Во-вторых, наши доказательства основывались не только на ISFED, они основывались на данных других НПО. Слишком много жалоб мы подавали в суд и в округа, которые были отклонены как избирательными комиссиями, так и судами", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Кроме того, в оппозиции также заявили и о других проблемах выборов.

Более того, в партии "Единое национальное движение" увидели связь между новыми результатами и заявлениями правящей партии на первом заседании парламента, когда Ираклий Кобахидзе и Арчил Талаквадзе открыто говорили о недостатках подсчета.

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"Заявления Арчила Талаквадзе и Ираклия Кобахидзе о "недостатках" и необходимости проверки итогов параллельного подсчета подозрительно совпали с заявлением НПО. В целях обеспечения достоверности и исключения беспристрастности параллельный подсчет голосов является конфиденциальным. Следовательно, такое совпадение вызывает подозрения, что правительство имело незаконный доступ к информации. Скорее всего, это произошло в результате незаконного наблюдения, что ставит под сомнение достоверность этого процесса", – говорится в заявлении партии.

Между тем, эти результаты подсчета могут стать решающими в процессе переговоров "Грузинской мечты" и грузинской оппозиции, очередной раунд которых пройдет в понедельник.

На данный момент все оппозиционные партии, кроме "Гирчи", "Граждан", "Альянса патриотов Грузии" и "Республиканской партии", уже заявили об отказе от мандатов депутатов парламента и подали заявки на обнуление партийных списков.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (88)
Теги:
Оппозиция, Протест, Политика, Грузия, Парламентские выборы


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