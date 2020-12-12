Скандал в грузинской политике: итоги выборов от международной НПО вызвали новые споры

Итоги подсчета голосов неправительственной организации почти полностью совпали с итоговыми данными ЦИК по парламентским выборам в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) уточнила итоги параллельного подсчета и вызвала споры в грузинских политических кругах.

ISFED проводила подсчет голосов парламентских выборов 31 октября параллельно с ЦИК при помощи специальных компьютерных программ. Оппозиция утверждает, что на основании новых данных она могла получить достаточно мест для формирований коалиционного правительства.

В то же время обнародованные уточненные итоги параллельного подсчета практически полностью совпали с результатами ЦИК Грузии.

"Аудит обнаружил неточности в формуле подсчета полученных голосов избирательными субъектами. В частности, вместе с полученными голосами, были подсчитаны упраздненные бюллетени", – сказано в заявлении.

При этом в сообщении четко подчеркивается, что разница не оказала влияние на число мандатов партий в парламенте.

"На самом деле эта погрешность настолько мала, что не оказывает влияние на число мандатов партий, в том числе и "Грузинской мечты", – сказала руководитель НПО Элене Нижарадзе.

Однако с этим утверждением согласны не все. И не только в оппозиции.

"Заявление "Справедливых выборов" о том, что проценты изменились лишь незначительно и эта разница не влияет на полученные партиями мандаты, не соответствует действительности", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.

По его мнению, правящая партия по итогам выборов могла бы получить еще больше мандатов.

"Грузинская мечта" довольна

В целом в "Грузинской мечте" не скрывают удовольствия от исправлений ISFED.

"Соответствие данных параллельного подсчета и ЦИК явно говорит о том, что любые разговоры о фальсификации выборов являются явной ложью и спекуляцией", – заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подчеркнула, что новые результаты дадут понимание обществу, что выборы были справедливыми.

"Я надеюсь, что каждый из тех людей, которые называли меня преступницей, изменят свое мнение и поймут, что все было справедливо, а те, кто угрожал напрямую, получат достойный ответ", – заявила Жвания.

А вот председатель парламента Арчил Талаквадзе открыто потребовал извинений от оппозиции.

"После заявления организации "Справедливые выборы" третий президент, четвертый президент и оппозиция должны извиниться, потому что наконец выяснилось, что данные ЦИК верны и совпадают с результатами параллельного подсчета голосов", – сказал Талаквадзе.

Претензии оппозиции

В оппозиции, в свою очередь, извиняться не собираются.

"Во-первых, никто ни за что извиняться не собирается. Во-вторых, наши доказательства основывались не только на ISFED, они основывались на данных других НПО. Слишком много жалоб мы подавали в суд и в округа, которые были отклонены как избирательными комиссиями, так и судами", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Кроме того, в оппозиции также заявили и о других проблемах выборов.

Более того, в партии "Единое национальное движение" увидели связь между новыми результатами и заявлениями правящей партии на первом заседании парламента, когда Ираклий Кобахидзе и Арчил Талаквадзе открыто говорили о недостатках подсчета.

"Заявления Арчила Талаквадзе и Ираклия Кобахидзе о "недостатках" и необходимости проверки итогов параллельного подсчета подозрительно совпали с заявлением НПО. В целях обеспечения достоверности и исключения беспристрастности параллельный подсчет голосов является конфиденциальным. Следовательно, такое совпадение вызывает подозрения, что правительство имело незаконный доступ к информации. Скорее всего, это произошло в результате незаконного наблюдения, что ставит под сомнение достоверность этого процесса", – говорится в заявлении партии.

Между тем, эти результаты подсчета могут стать решающими в процессе переговоров "Грузинской мечты" и грузинской оппозиции, очередной раунд которых пройдет в понедельник.

На данный момент все оппозиционные партии, кроме "Гирчи", "Граждан", "Альянса патриотов Грузии" и "Республиканской партии", уже заявили об отказе от мандатов депутатов парламента и подали заявки на обнуление партийных списков.