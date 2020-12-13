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Патрульная полиция

Преступность в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1238)
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Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за десять месяцев было зарегистрировано около 14,9 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. В период с 1 января по 31 октября этого года в Грузии было зафиксировано около 48,5 тысячи преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

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Из общего числа зафиксированных за десять месяцев 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на середину весны, когда в стране действовали строгие ограничения из-за коронавируса.

                                              Месяц Количество преступлений
Октябрь 4 835
Сентябрь 5 450
Август 6 031
Июль 5 366
Июнь 5 691
Май 5 258
Апрель 3 493
Март 4 224
Февраль 5 692
Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за десять месяцев было зарегистрировано около 14,9 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 21,9%.

На втором месте - семейное насилие. За десять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,5 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,38%.

А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,1 тысячи преступлений за десять месяцев, из которых раскрыто 77,8%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                                     Вид преступления Количество случаев
Воровство 14 866
Семейное насилие 4 562
Наркопреступления 3 135
Транспортные преступления 2 695
Угроза 2 584

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с января по октябрь в стране было зарегистрировано 71 убийство, из которых 24 с особой жестокостью, 325 случаев нанесения вреда здоровью, 100 случаев изнасилования, 10 случаев торговли людьми, 32 случая взяточничества и восемь случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 31 октября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 14 320 человек, из которых 1 691 отбывал условный срок. При этом 5 833 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 548 обвиняемых дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.

Темы:
Преступность в Грузии (1238)
Теги:
МВД Грузии, Статистика, Грузия, преступность, полиция


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