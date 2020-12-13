Преступность в Грузии продолжает сокращаться – новые данные

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за десять месяцев было зарегистрировано около 14,9 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. В период с 1 января по 31 октября этого года в Грузии было зафиксировано около 48,5 тысячи преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных за десять месяцев 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на середину весны, когда в стране действовали строгие ограничения из-за коронавируса.

Месяц Количество преступлений Октябрь 4 835 Сентябрь 5 450 Август 6 031 Июль 5 366 Июнь 5 691 Май 5 258 Апрель 3 493 Март 4 224 Февраль 5 692 Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за десять месяцев было зарегистрировано около 14,9 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 21,9%.

На втором месте - семейное насилие. За десять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,5 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,38%.

А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 3,1 тысячи преступлений за десять месяцев, из которых раскрыто 77,8%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 14 866 Семейное насилие 4 562 Наркопреступления 3 135 Транспортные преступления 2 695 Угроза 2 584

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с января по октябрь в стране было зарегистрировано 71 убийство, из которых 24 с особой жестокостью, 325 случаев нанесения вреда здоровью, 100 случаев изнасилования, 10 случаев торговли людьми, 32 случая взяточничества и восемь случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 31 октября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 14 320 человек, из которых 1 691 отбывал условный срок. При этом 5 833 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 548 обвиняемых дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.