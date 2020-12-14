Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 14 декабря

Количество ковид-инфицированных в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 650 тысяч новых случаев заражения, скончались более десяти тысяч человек

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 14 декабря составило 70 461 926, скончались 1 599 704, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 29 139 394 зараженных, в Европе – 20 869 839, в Азии – 11 237 814.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 649 425, скончались 10 718 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 72 221 634 выявленных случаях инфицирования и 1 612 014 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 219 510, за минувшие 24 часа в США скончались 2 368 пациентов с подтвержденным заболеванием. Накануне медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших – 231 775.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 297 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.

Первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech начнут поступать в распределительные центры штатов США в понедельник утром, заявил генерал Гус Перна, возглавляющий операцию Warp Speed по распространению вакцин.

"В течение следующих 24 часов их начнут перевозить из производственного объекта Pfizer в центры почтовых компаний UPS и FedEx... Мы ожидаем, что 145 мест во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 площадок во вторник и последние 66 точек – в среду, что завершит первоначальную доставку этой вакцины", – добавил Перна.

Коронавирус в Индии и Бразилии

На утро 14 декабря в Индии зафиксировано 9 859 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня скончалось 143 065 человек, летальность составляет 1,45%.

photo: press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) Вторая российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

Полностью вылечили от вируса 9 357 513 человек, восстановление составляет 94,91%. Индия занимает 2 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

По данным минздрава Бразилии, за минувшие 24 часа медики в стране зафиксировали 21 825 заражений, скончались 279 пациентов с диагностированным COVID-19.

С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 6 901 952 человека, в общей сложности умерли 181 402 пациента, излечились почти 6 миллионов заболевших.

Ситуация в мире

На утро 14 декабря в России зафиксировано 2 653 928 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в России погибло уже 46 945 человек, летальность составляет 1,77%.

Полностью вылечили от вируса 2 106 235 человек, восстановление составляет 79,36%. Россия занимает 4 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 2 365 319 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в стране погиб уже 57 761 человек, летальность составляет 2,44%.

Полностью вылечили от вируса 175 891 человека, восстановление составляет 7,44%. Франция занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 447 за минувшие сутки, умерли 114 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 21 502 человек, скончались 519 человек. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 849 403 человек, умерли 64 170 заболевших.

На утро 14 декабря в Италии зафиксировано 1 825 775 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в стране погибло уже 64 036 человек, летальность составляет 3,51%.

Полностью вылечили от вируса 1 076 891 человека, восстановление составляет 58,98%. Италия занимает 7 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 26 919, умерли 218 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 26 919 новых случаев COVID-19. Умерли 218 больных, с начала пандемии – 16 417. В тяжелом состоянии находятся 5 973 больных", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 14 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 189 726 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 158 181 пациент выздоровели, 1 790 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 010 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 869, в ковид-гостиницах – 3 077.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ