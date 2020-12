Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 14 декабря

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 14 декабря составило 70 461 926, скончались 1 599 704, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 29 139 394 зараженных, в Европе – 20 869 839, в Азии – 11 237 814.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 649 425, скончались 10 718 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 72 221 634 выявленных случаях инфицирования и 1 612 014 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 219 510, за минувшие 24 часа в США скончались 2 368 пациентов с подтвержденным заболеванием. Накануне медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших – 231 775.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 297 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.

Первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech начнут поступать в распределительные центры штатов США в понедельник утром, заявил генерал Гус Перна, возглавляющий операцию Warp Speed по распространению вакцин.

"В течение следующих 24 часов их начнут перевозить из производственного объекта Pfizer в центры почтовых компаний UPS и FedEx... Мы ожидаем, что 145 мест во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 площадок во вторник и последние 66 точек – в среду, что завершит первоначальную доставку этой вакцины", – добавил Перна.

На утро 14 декабря в Индии зафиксировано 9 859 615 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня скончалось 143 065 человек, летальность составляет 1,45%.