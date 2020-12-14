Экономика Грузии в период пандемии COVID-19 – отчет Минэкономики за 2020 год

В 2020 год сокращение экономики составит 5%, но уже в 2021 году ожидается экономический рост в 4,3%, заявила и.о. министра

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Экономический успех 2019 года сыграл важную роль в борьбе Грузии с пандемией коронавируса в 2020 году, заявила и.о. главы Минэкономики Натия Турнава в ходе презентации годового отчета ведомства.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.

"То, как правительство боролось с пандемией и насколько подготовленными мы встретили этот большой вызов, во многом объясняется проведенными реформами и достигнутыми успехами в 2019 году", - заявила Турнава.

По решению правительства Грузии, с первых дней пандемии был создан чрезвычайный координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране, где все ведомства распределили задачи по решению проблемы, в том числе проделать колоссальную работу пришлось министерству экономики. Важными шагами стала помощь населению и бизнесу.

Помощь населению

- Лица, потерявшие работу, получили денежную помощь в размере 1,2 тысячи лари – по 200 лари в течение шести месяцев. Программа продолжится и в течение полугода 2021 года.

- Одноразовая помощь в 300 лари для самозанятых в период строгих ограничений.

- В условиях точечных ограничений единовременная помощь в 300 лари для всех нанятых работников, индивидуальных предпринимателей, предпринимателей со статусом малого бизнеса, физическим лицам со статусом микробизнеса, самозанятым, у которых приостановлена деятельность

- Дополнительная помощь для социально уязвимых групп, в том числе для многодетных семей и лиц с ОВЗ

- Одноразовая универсальная помощь для детей в 200 лари

- Оплата обучения в университетах социально незащищенным студентам

- Субсидирование коммунальных платежей на 200 кВт электричества/м3 газа в течение четырех месяцев, начиная с ноября. На первом этапе помощью уже воспользовались более 1,1 миллиона абонентов. Субсидии продолжатся с ноября текущего года включая февраль 2021 года.

Поддержка бизнеса

Государственная программа "Производи в Грузии" стала одним из сильнейших рычагов поддержки бизнеса, особенно для секторов, пострадавших от пандемии.

"Производи в Грузии" - один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. В целях помощи предпринимателям в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса было принято решение расширить программу.

В течение 2020 года, несмотря на пандемию, профинансировано 78 новых проектов, сумма утвержденных кредитов составила 96 миллионов лари. В сумме размер инвестиции составил 161 миллион лари.

Бюджет грантовой программы поддержки микро- и малого бизнеса практически удвоился и вырос до 40 миллионов лари.

Кроме того Турнава рассказала и о выданной бизнесу помощи в рамках программы кредитно-гарантийной схемы. Количество проектов 121, а объем гарантированных кредитов – 77,5 миллиона лари.

В рамках механизма субсидирования процента банковского кредита для малых и семейных гостиниц Агентство профинансировало 2 199 проектов на сумму в 31 миллион лари.

Что касается механизма субсидирования банковской гарантии для туристических компаний – у программы 33 бенефициара, выдана субсидия в размере 244 тысяч лари.

В рамках программы субсидирования ипотечных кредитов для граждан, желающих купить квартиру до конца года, утверждено 6 317 кредитов на сумму в 614 миллионов лари.

Кроме того, на субсидирование уплаты процентов по кредитам и лизингу для объектов ресторанной индустрии в течение ближайших шести месяцев государство выделит около 30 миллионов лари. Воспользоваться программой смогут до 1,5 тысячи объектов.

Электронные платформы

По словам Турнава, в текущем году в стране заработали несколько электронных платформ, созданных в рамках антикризисного плана.

С июля создана платформа бизнес-визитов, которая, несмотря на пандемию и ограничения, дает возможность бизнес-визитерам и инвесторам совершить безопасный визит в Грузию. По информации Турнава, уже обработано до 18 тысяч заявок.

На участие в программе "Работай из Грузии" поступило 1415 заявок, разрешение приехать в страну уже получили до тысячи иностранцев.

Экономика в условиях пандемии

В стране заработала новая правительственная программа "Государство твой партнер", которая помогает жителям регионов начать свой бизнес и воспользоваться государственными программами прямо на местах.

Активные реформы проведены в направлении приватизации госимущества. В частности - структурно объединены две разные организации: управления имуществом и агентства финансовых услуг, и теперь управление недвижимым и движимым имуществом ведется по принципу единого окна.

Кроме того, в конце 2019 года стартовал проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса", который успешно продолжился в течение всего 2020 года, постоянно проводилось 100 параллельных аукционов, а в 2020 году в рамках проекта было продано 88 объектов с общей суммой приватизации в 43 миллиона лари.

Всего в 2020 году в результате приватизации госимущества мобилизовано 124 миллиона лари.

Бизнесу было предложено 100 параллельных электронных аукциона на лицензии по добыче ископаемых. На аукционах было продано 433 лицензии на добычу полезных ископаемых. На месторождениях по стране создано более 2 тысяч рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составил 20,8 миллиарда лари.

Успехи в энергетике

По словам Турнава, развитие сектора энергетики идет быстрыми темпами. Практически завершилось создание необходимой законодательной базы для осуществления реформ сектора экономики, основана энергетическая биржа, которая работает в тестовом режиме.

В 2020 году были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Недавно завершилось выражение интересов еще для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Также реализованы многочисленные проекты по развитию энергетической инфраструктуры: построены два новых магистральных газопровода, подстанции, высоковольтные линии электропередачи и т.д.

Перспективы и планы на будущее

После снижения ВВП на 5% в 2020 году в 2021 году ожидается экономический рост в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%. Выросший внешний долг поэтапно сократится.

Планируется продолжение структурных реформ: развитие рынка капитала, реформы в энергетике, масштабная реформа сектора ископаемых, увеличение эффективности госпредприятий.

Кроме того, правительство Грузии продолжит консультации для оформления соглашения о свободной торговле с США, переговоры идут с Индией и Израилем. Также будет проведено исследование о целесообразности соглашения свободного торгового режима с Южной Кореей.

Власти Грузии продолжат усиление транзитного коридора через Грузию. Завершится проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, проект модернизации железной дороги, развитие портовой инфраструктуры в Поти.

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Вновь начнется работа над проектом глубоководного порта Анаклия. С участием международных финансовых институтов и консультационных компаний планируется обновление условий на выражение интересов, переработка технико-экономических исследований, связанных с проектом, и проведение процедуры отбора.