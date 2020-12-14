О чем пишут грузинские газеты: как быстро вакцина сразит пандемию?

По каким вопросам смогут договориться оппозиция и власть Грузии, будут ли новые протестные выступления и через какое время после начала вакцинации произойдет перелом в пандемии коронавируса - главные темы в грузинской прессе

О чем договорятся власть и оппозиция?

Ожидается пятый раунд переговоров между правящей партией и оппозицией с участием послов. Учитывая недавние события вокруг НПО "Справедливые выборы" и тот факт, что какая-то часть оппозиции открыто заявляет, что она, скорее всего, войдет в парламент, имеет ли смысл продолжать переговоры и есть ли шанс на компромисс, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает, что соглашение между сторонами будет достигнуто с точки зрения принятия ряда законов и пересмотра результатов парламентских выборов, состоявшихся 31 октября.

"Те дополнительные факты, которые связанны со "Справедливыми выборами", да и без этого среди членов оппозиции была тенденция, что надо войти в парламент. Затем молчание оппозиции, последовавшее за нашумевшим признанием неправительственной организации. Исходя из этого, думаю, что сегодня у оппозиции более скромные интонации, она сдала назад, и на этом фоне, думаю, что депутаты, которые хотят войти в парламент, встретят меньше сопротивления со стороны основных оппозиционных сил", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Аналитик полагает, что в парламент не войдет оппозиция типа "Национального движения", хотя и там не все гладко.

"Было бы очень стыдно, если после стольких криков они шагнут в парламент. Большая часть остальной оппозиции войдет в парламент, но, вероятно, будет достигнуто соглашение, начиная с принятия определенных законов и заканчивая комиссией по изучению результатов проведенных выборов", - сказал Сакварелидзе.

Ожидаются ли в Грузии новые протестные выступления?

Политологи рассказывают, какие процессы ожидаются и как поступит оппозиция, которая не войдет в парламент, если переговоры с правящей партией провалятся.

Политолог Ника Читадзе полагает, что протест оппозиции продолжится – возможно, они устроят демонстрацию или будут работать за пределами парламента.

"В любом случае предоставят международному сообществу максимальную информацию, что выборы были сфальсифицированы, и представят документы, подтверждающие фальсификацию выборов. Возможно, оппозиция дождется снятия ограничений, установленных из-за пандемии COVID-19, и потом акции протеста возобновятся", - сказал Читадзе газете "Резонанси".

По словам аналитика Вахтанг Дзабирадзе, оппозиция в очень плохом положении – объединить ее электорат не удается и Запад ее не поддерживает, соответственно ее перспектива туманна.

"Хорошо, что в оппозиции появилась маленькая группа, которая более правильно оценивает ситуацию. Надеюсь, с их активностью хотя бы 30 депутатов войдут в парламент и создадут необходимое количество голосов для принятия конституционных изменений (113). Если ситуация обострится к весне, чего я и ожидаю, лучше, чтобы в это время оппозиция находилась в парламенте и оттуда призывала власть к внеочередным выборам", - сказал Дзабирадзе газете "Квирис палитра".

Политолог Давид Зурабишвили считает, что оппозиция не войдет в парламент и будет по возможности проявлять активность.

"Будут проводить митинги, какие-то идеи у них будут. Хотя не знаю, что из этого получится. У некоторых есть надежда, что весной социальное недовольство выведет население на улицу, но не думаю, чтобы это произошло. Да, социальная нужда есть, будет и будущем, и кризис пандемии проявится, но, если не появится альтернативная сила, не думаю, чтобы что-то серьезное поднялось", - сказал Зурабишвили газете "Квирис палитра".

Когда вакцинации скажется на пандемии?

Через какое время ожидается снижение числа инфицированных после того, как вакцина поступит в Грузию, рассказал газете "Резонанси" эпидемиолог Ираклий Хмаладзе.

"Увидеть результаты и эффективность вакцины можно будет примерно через месяц, после того как она поступит в Грузию и начнется процесс вакцинации, если большая часть населения включится в этот процесс. Однако вопрос в том, насколько хорошо эта вакцина будет работать… Например, вакцина гепатита B не всегда создает иммунитет, необходимый пациенту, хотя это единичные случаи", - сказал Хмаладзе.

По словам эпидемиолога, эффективность вакцины необходимо проверить на людях.

"Когда у нас начнется вакцинация и появится факт, что вакцина эффективна, мы можем конкретно говорить о том, когда будет сформирован иммунный слой. До тех пор трудно сказать, потому что мы также не знаем, насколько эффективна вакцина в конечном итоге. Если вакцина будет работать, как правило через месяц уже будут положительные результаты", - сказал Хмаладзе.

По словам эпидемиолога, вопрос, что часть населения скептически относится к вакцине и не доверяет, будет решен, после того как о вакцине будет больше информации.

"Когда вакцина будет эффективна в других странах, и мы увидим реальные результаты, после этого сомнения в населении постепенно исчезнут. До тех пор подозрения и недоверие естественны… Но одно испытать вакцину в тех странах, где проживает в 10, 100 раз больше людей, и другое проводить массовый эксперимент в стране с 3,5 миллионным населением", - отметил Хмаладзе.

Эпидемиолог отметил, что о побочных явлениях, которые может вызвать вакцина от коронавируса, мы узнаем, когда мы начнем принимать вакцину.

"Мы должны доверять нашему здравоохранению, вакцина будет использована после того, как поступит и пройдет дополнительную проверку", - отметил Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси" и "Квирис палитра"