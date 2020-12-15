Крупнейшая оппозиционная партия Грузии осталась без лидера: реакции политиков

Большинству бывших соратников политика не понравилась форма, которую он использовал для озвучивания своего решения

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе во вторник утром объявил об уходе из партии.

По этому поводу Вашадзе написал довольно обширный пост на своей странице в соцсети Facebook. Политик перечислил несколько причин, которые подтолкнули его на такое "крайне сложное" решение и с которыми он категорически не смог смириться.

Причина номер один – Вашадзе не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии.

Еще больше для Вашадзе неприемлемо отсутствие партийной стратегии, что, по его словам, на руку только "Грузинской мечте".

Еще она причина - появление вокруг партии и внутри нее одиозных фигур, вместе с которыми, как считает Вашадзе, партия никогда сможет добиться доверия избирателей.

Еще один вопрос, который вызвал возмущение политика, - это кампания нападок и оскорблений глав дипломатических миссий, которую непонятно кто и с какой целью запустил.

Вашадзе принял решение на фоне политического кризиса, который создан в стране после парламентских выборов. Оппозиция, которая не признает результаты выборов, отказывается войти в парламент и грозится отказом от своих мандатов. В том числе и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве", лидером которого и является Вашадзе.

Ситуацию пытаются урегулировать послы США и Евросоюза, которые приглашают стороны за стол переговоров. Однако по итогам четырех раундов оппозиции и "Грузинской мечте" не удалось достичь ощутимых результатов.

Что сказали в ЕНД

Решение лидера прокомментировали уже бывшие соратники Вашадзе. Одним из первых на новость отреагировал член "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.

"Его уход из партии для многих стал неожиданностью, а для многих нет. Может, многим не понравилась время данного решения, а некоторым не понравилась форма. Непросто принимать решение, приемлемое для всех, тем более в политике. Спасибо господину Григолу за службу стране", - пишет Гоциридзе на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня нет основания думать, что господин Вашадзе планирует войти в парламент. Он не раз заявлял, что не планирует войти в парламент. Думаю, что данное решение не связано конкретно с этим вопросом", - заявила Самадашвили.

Уход Вашадзе из партии будет огромной потерей, отметила в свою очередь член партии ЕНД Саломе Самадашвили. При этом она выразила уверенность, что Вашадзе не примет решения войти в парламент.

При этом она отметила, что "Единое национальное движение" продолжит участвовать в переговорах.

"Уход Григола Вашадзе не означает, что мы не будем принимать участия в процессе переговоров. В результате этих процессов, политическому спектру в стране нужна стратегия действия, в том числе и "Национальному движению", - отметила Самадашвили.

Не понравилась форма ухода Вашадзе из партии члену ЕНД Хатии Деканоидзе.

"Было бы хорошо, если бы у него было больше коммуникации с партией с политсоветом. Ошибкой является та часть его заявления, где он говорит, что партия нападает на послов. Ни в одном заявлении наших лидеров не было нападений на послов дружественных стран", - заявила Деканоидзе.

Что касается второй части заявления Вашадзе, то, по словам Деканоидзе, ей неизвестно, кого Вашадзе называет одиозными фигурами.

"Что касается ухода других из партии, то пока еще никто не выражал желания. Партия продолжит борьбу в том режиме, как того желает каждый из наших сторонников", - отметила Деканоидзе.

Эффект Вашадзе

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджарнадзе уверена, что уход Вашадзе из главной оппозиционной партии не повлияет на ее позицию на переговорах.

"Я сожалею о решении господина Вашадзе. В этих политических переговорах он действительно был хорошим партнером. У нас были очень нормальные и коллегиальные отношения. Очень жаль, что он ушел. Но в этом случае позиция "Нацдвижения" не меняется, то есть позиция "Национального движения" на переговорах останется прежней", - заявила Бурджанадзе.

Один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе уверен, что уход Вашадзе не сможет повлиять на планы оппозиции и на процесс переговоров.

"Что касается внутрипартийного противостояния, об этом, наверно, вы должны спросить членов "Национального движения" или самого Григола Вашадзе. Господин Григол очень уважаемый человек и опытный политик, дипломат, которого уважает весь оппозиционный спектр. Сможет ли повлиять его уход на планы оппозиции, на переговоры, то могу однозначно сказать - нет", - заявил Чихладзе.

Решение Вашадзе прокомментировал посол Евросоюза в Грузии Карл Хорцель, который назвал политика "хорошим коллегой и другом".

"Думаю, что в заявлении он довольно ясно говорил о причинах отставки. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить его за то, что является замечательным политиком, хорошим коллегой и другом… Мне жать, что он уходит, но я абсолютно уверен, что мы его увидим в будущем. Спасибо Григолу за прошедшие месяцы", - заявил Харцель.

Реакция "Грузинской мечты"

Уход Вашадзе из оппозиционной партии прокомментировали в правящей партии.

"Названные Григолом Вашадзе причины ухода из партии являются тяжелым диагнозом для "Национального движения": антизападная кампания и нападки на партнеров, возвращение одиозных фигур, отсутствие партийной стратегии", - заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

В правящей партии не исключают, что "Единое национальное движение" покинет еще много людей.

"Естественно, этот распад будет продолжаться. Наверно, то, что у этой партии нет будущего, видят ее члены, и сам по себе этот процесс продолжится, в чем я вижу только положительное", - заявил депутат от большинства Созар Субари.

В свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе считает, что политические процессы развиваются правильно.

"Политические процессы развиваются очень правильно и очень хорошо. Нашей задачей было внести коррективы внутри этой радикальной оппозиции, и в этом нам очень помогают именно те так называемые одиозные фигуры, которые сегодня вносят раскол в оппозицию, что является очень хорошим процессом", - заявил Кобахидзе.