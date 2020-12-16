Дефицита продуктов из-за COVID-19 не было: отчет Минсельхоза Грузии за 2020 год

В ходе своего выступления глава ведомства отметил, что пандемия коронавируса показала всем важность развития сельского хозяйства в стране

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Минисельхоз Грузии обеспечивал беспрепятственную поставку продовольствия в страну за все время пандемии COVID-19, заявил и.о. министра окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили на презентации отчета работы ведомства за 2020 год.

Во время тяжелого кризиса из-за пандемии в рамках Межведомственного координационного совета под руководством премьер-министра Минсельхозу было поручено решить вопросы, связанные с управлением продовольственными запасами, логистикой и транспортировкой.

По словам Давиташвили, ни в одном регионе страны не было дефицита продуктов.

За кратчайшие сроки заработали программы субсидирования, а объектам общественного питания, малым и крупным магазинам регулярно давались рекомендации о работе в условиях пандемии, отметил он.

Для работы аграрных рынков Национальное агентство продовольствия разработало соответствующие стандарты безопасности. Под надзором и с учетом рекомендации Агентства продовольствия были проведены масштабные работы по очистке и ремонту почти на 90 аграрных рынках страны, рассказал Давиташвили.

Помощь фермерам

Развитие сельского хозяйства всегда было приоритетом грузинского правительства, и экономический кризис во всем мире в условиях COVID-19 еще больше показал его важность. Закрытие рынков и рост цен на импортные продукты заставили власти вовсю помогать местным фермерам и предпринимателям, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

Для помощи фермерам власти разработали антикризисный план "Забота о селе и фермере", выделив 300 миллионов лари. Программа направлена на развитие фермерских хозяйств, которые владеют зарегистрированной землей. Именно регистрация земли является основным фактором оказания помощи. Как рассказал Давиташвили, благодаря этой программе около 200 тысяч фермеров получают дополнительные льготы.

Более 132 тысячам фермеров, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров, из расчета 200 лари на 1 гектар на специальных агрокартах начислены агробаллы. На них фермеры приобретают удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты растений, семена или саженцы, а также могут оплатить услуги агротехники.

Размер начисленной субсидии уже превышает 30 миллионов лари, а фермеры в специализированных магазинах уже обналичили более 24,3 миллиона лари, подчеркнул и.о. главы Минсельхоза. Начисление агробаллов продолжается и по сей день.

В рамках государственной программы "Агродизель" 123,7 тысячи фермеров Грузии уже получили талоны на приобретение до 32 тысяч тонн дизельного топлива по льготной цене. Те фермеры, которые уже обналичили свои льготные карты, в сумме смогли сэкономить более 5,2 миллиона лари.

По решению правительства, полностью списана задолженность 42 тысяч физических и юридических лиц в размере до 8 миллионов лари перед компанией "Грузинская мелиорация". Также фермеры, которым предоставляются услуги по орошению и дренажу на площади до 10 гектаров, в 2020 году полностью освобождены от выплаты сбора за мелиорацию. По данным на 2 декабря, льготой воспользовались 34,6 тысячи абонентов, которые сэкономили более 3,8 миллиона лари.

Развитие аграрного сектора

Давиташвили рассказал и о достигнутых результатах в работе ведомства над усилением аграрного производства.

Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства. Всего с момента запуска программы новый многолетний сад был посажен на площади более 10,5 тысячи гектаров.

Кроме того, программа предусматривает и помощь тем фермерам, чьи саженцы были повреждены или уничтожены в результате стихии. Они получат новые, качественные саженцы.

В текущем году многолетний сад посажен на площади 2 тысяч гектаров. Софинансирование государства составило более 20 миллионов лари.

Благодаря реализации масштабного проекта "Льготный агрокредит" агропредпринимателям и фермерам стали доступны недорогие финансовые ресурсы.

Для улучшения производственных процессов первичного производства, переработки и хранения с момента запуска проекта льготного агрокредитования выдано 46,4 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда лари. Софинансирование Агентства составило 379,3 миллиона лари.

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллиона лари. Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари.

К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

Кроме того, в рамках программы агрострахования выдано более 17,5 тысячи полисов. К этому времени застраховано более 18 тысяч гектаров земельных участков, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Агрострахование – это механизм, который позволяет сохранить урожай и компенсировать ущерб, нанесенный во время стихийных бедствий.

За последние шесть лет размер возмещенного фермерам ущерба превысил 44 миллиона лари.

Важным шагом Давиташвили назвал создание 16 новых предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Инвестиционная стоимость в сумме превысила 19 миллионов лари.

Успех Ртвели

В условиях пандемии одним из важнейших вызовов в области сельского хозяйства был сбор урожая винограда и его сдача. В стране собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.

С целью поддержки фермеров-виноградарей Грузии правительство решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Субсидии получили винные компании, которые закупили и переработали не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом винзаводам была установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри за килограмм. Государственная субсидия составила 30 тетри за каждый килограмм. Размер субсидирования достиг 51 миллиона лари.

Рекордный экспорт

Несмотря на пандемию коронавируса, темпы экспорта грузинской продукции растут рекордно высокими темпами.

В 2020 году, по данным на 13 декабря, из Грузии экспортировано:

Персики и нектарины - 25,3 тысячи тонн. Доходы от экспорта составили 21,3 миллиона долларов.

Яблоки – 6,7 тысячи тонн. Доходы от экспорта составили 2,9 миллиона долларов.

Фундук – 12,7 тысячи тонн, на сумму 65,7 миллиона долларов.

Хурма и корольки – 10,8 тысячи тонн, на сумму 5,7 миллиона долларов.

Мандарины – 16 тысяч тонн. Доходы от экспорта составили 7,7 миллиона долларов.

Голубика – 674 тонны, на сумму 3,8 миллиона долларов.

Что касается экспорта грузинского вина, по словам Давиташвили, налицо сокращение доходов, что не удивительно, учитывая мировой кризис из-за пандемии.

Для усиления экспортного потенциала грузинского вина на международных стратегических рынках маркетинговая деятельность продолжалась в дистанционных форматах, с использованием онлайн-дегустаций и онлайн-платформ была активирована реклама на рейтинговых веб-сайтах онлайн-торговли вином, на телевидении и радио, были созданы рекламные страницы грузинского вина в различных социальных сетях.

Кроме того, была создана "программа помощи малым погребам", в рамках которой до 1,5 тысячи бутылок вина из десятков небольших виноделен, пострадавших от пандемии, были доставлены импортерам по всему миру.