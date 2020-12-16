О чем пишут грузинские газеты: цены на продукты выросли и поднимутся еще

Есть ли в Грузии серьезный политический кризис, теряет ли "Национальное движение" статус прозападной партии, поднимается ли в конце года новая волна инфляции и ожидается ли очередной рост цен на продукты – главные темы в грузинской прессе

В Грузии серьезный политический кризис?

После выборов в Грузии возник серьезный политический кризис, который мог закончиться относительно хорошо, несмотря на то, что ресурсов для его преодоления не было, сказал аналитик Гия Хухашвили газете "Резонанси".

"Те политические колебания, которые у нас есть сейчас, содержат большие политические риски с неопределенным развитием в перспективе", - сказал Хухашвили.

Аналитик думает, что был шанс, что кризис переместится в парламент, дискуссия продолжится там и произойдет его локализация, но, к сожалению, с учетом тех рисков, которые могут быть у Грузии, поствыборные процессы в стране развивались по самому плохому сценарию.

"В ходе переговоров между властью и оппозицией мы увидели игру совершенно абсурдной конструктивности. Оба они проводили какую-то красную черту и говорили не о деле, а о демонстрации какой-то силы. В конце концов мы получили то, что маска со всего была снята. Знаменитый брифинг Ираклия Кобахидзе стал катализатором опрокидывания стола, после чего все потеряло смысл", – сказал Хухашвили.

Аналитик считает, что необходимо продолжить переговоры, а оппозиция и правительство должны больше думать о том, как найти выход из этого тупика.

"Власть изначально пыталась вести конструктивную игру, но в конце концов нервы не выдержали. Она разыграла хорошие карты в направлении "Справедливых выборов", но вопрос в том, как она все это выдержит в долгосрочной перспективе. Даже те оппозиционеры, которые думали войти в парламент, были смущены угрозой Кобахидзе, и теперь даже они не входят. Теперь все будет зависеть от пятого раунда переговоров. Особой надежды у меня нет, но подождем развития событий", - сказал Хухашвили газете "Резонанси".

Теряет ли "Нацдвижение" статус прозападной партии?

Ухудшатся ли отношения "Нацдвижения" с Западом после нападения на послов и скандального ухода ее председателя Григола Вашадзе, тем более что в СМИ ходят слухи, будто ее даже могут исключить из "Европейской народной партии", пишет газета "Резонанси".

Аналитик Заал Анджапаридзе считает, что уход Григола Вашадзе можно рассматривать в более широком спектре, и не исключил, что это может повлиять на западных партнеров, которые начнут смотреть на "Нацдвижение" как на прозападную силу совершенно другим взглядом.

"Запад считал эту партию основной опорой в Грузии. Поэтому, чтобы они политически выжили, было вложено много энергии и усилий. А Вашадзе своим заявлением показал ту картину и тенденцию, которая снаружи и так была видна. Однако теперь мы более ясно увидели, какое отношение реально у этой партии к Западу. "Европейцы" и "националы" являются членами "Европейской народной партии", поэтому на основании их последних действий и заявлений я считаю, что их могут исключить", – сказал Анджапаридзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, на Западе может возникнуть вопрос, является ли "Национальное движение" реально прозападной силой или нет.

"Многие западные аналитики говорили, что "националы" заявлениями прозападные, а действиями делают дело России. Реально их дела порождают такие сомнения. Последние нападки на послов, только потому что они их не поддержали, – естественно, очень плохой сигнал для Запада", – сказал Анджапаридзе.

В Грузии поднимается новая волна инфляции?

На фоне пандемии коронавируса почти все подорожало – этот процесс протекал до сих пор и еще продолжается. Большая часть подорожавших продуктов на прилавках уже появилась, что указывает на то, что начало 2021 года будет тяжелым, пишет газета "Резонанси".

Экономист Гиви Момцелидзе считает, что повышение цен ожидается и в будущем – на данном этапе торговые сети все еще сохраняют старую цену, но в будущем это будет невозможно.

"С января повышается и стоимость на газ для коммерческих потребителей, а большинство пекарен работают на природном газе и годами не переходили на электричество, поэтому их счета резко возрастут. Это реально отразится на цене продукции", – сказал Момцелидзе газете "Резонанси".

Экономист отметил, что обесценивание курса лари уже сказалось на стоимости муки.

"За последние полтора месяца цена на муку высшего качества, которую используют почти все пекарни, выросла на 15-20%. Вместе с тем, подорожало и масло. На данном этапе цена каким-то образом сохраняется, но, к сожалению, это долго не продлится, что потом отразится на инфляции. И все это будет снова и снова ложиться на плечи людей", – заключил Момцелидзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"