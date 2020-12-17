МВФ предоставил Грузии очередной транш кредита

Дисциплина макроэкономической политики и решительная реализация структурных реформ будут иметь решающее значение для поддержки восстановления, считают в МВФ

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил сегодня седьмой обзор программы экономических реформ Грузии при поддержке четырехлетнего соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), говорится в сообщении МВФ.

На основании решения совета Грузии выделено 113,9 миллиона долларов, чтобы помочь стране удовлетворить потребности платежного баланса, возникшие в результате шока от пандемии коронавируса. Таким образом, общая выплаченная сумма составит 585,4 миллиона долларов.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже программа была продлена еще на год.

"Власти предприняли соответствующие шаги для смягчения негативных экономических и социальных последствий потрясения с учетом выраженного экономического спада", - говорится в сообщении.

Оценка экономики Грузии

Заместитель директора-распорядителя и председатель МВФ Тао Чжан после заседания Исполнительного совета заявил, что осуществление правительством Грузии структурных реформ имеет решающее значение для поддержки восстановления экономики.

"Грузия столкнулась с явным замедлением экономического роста из-за пандемии COVID-19. Несмотря на успешное сдерживание первой волны пандемии, недавний рост случаев заболевания потребовал принятия новых мер, которые могут ослабить восстановление", - заявил Чжан.

По его словам, мобилизация инвестиций, продвижение реформы образования, внедрение новой системы банкротства, развитие местного рынка капитала и судебные реформы еще больше улучшат деловую среду и поддержат рост частного сектора.

"Фискальный ответ властей Грузии на пандемию помог смягчить ее неблагоприятное экономическое и социальное воздействие за счет увеличения расходов на здравоохранение, адресной и временной поддержки домашних хозяйств и предприятий, а также устойчивых государственных инвестиций", - отметил председатель МВФ.

По мнению Чжана, бюджет на 2021 год будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики при одновременном начале бюджетной консолидации в соответствии с бюджетным правилом Грузии.

"Национальный банк Грузии надлежащим образом поддерживал умеренно жесткую денежно-кредитную политику, чтобы противодействовать инфляционным ожиданиям, сохраняя при этом гибкость обменного курса", - заявил председатель Фонда.

Возможно, по его словам, потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику и продолжение валютных интервенций, чтобы предотвратить беспорядочную рыночную конъюнктуру и приблизить инфляцию к целевому показателю в 3%.

Чжан подчеркнул, что дисциплина макроэкономической политики и поддержка доноров позволят удерживать валютные резервы на адекватном уровне, а упреждающий мониторинг финансовых рисков и действия по сохранению капитала банков будут поддерживать восстановление.

Власти Грузии довольны оценкой МВФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария положительно оценил решение МВФ по предоставлению стране очередного транша.

"Напомню, что Грузия была первой страной, которая утвердила программу экономического кризиса в условиях пандемии с Международным валютным фондом, и это дало нам возможность быстро получить помощь от донорских организаций", - заявил Гахария на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что, по прогнозам Международного валютного фонда, экономический рост в Грузии в 2021 году составит 4,3%.

"Структурные реформы должны быть однозначно продолжены, и акцент должен быть сделан на дисциплине выполнения макроэкономических показателей. Поэтому необходимо провести 2021 год предельно осторожно и разумно. Это тот потенциал для быстрого посткризисного восстановления экономики, который мы должны сохранить как для экономики страны, так и для каждого из наших граждан", - отметил и.о. премьера.

И.о. главы Минэкономики Натия Турнава в свою очередь обратила внимание на то, что Грузия получила от МВФ положительную оценку за проведенные реформы и эффективную стратегию борьбы с пандемией.

"Грузия - давний традиционный и надежный партнер МВФ, и поддержка миссии - одна из самых надежных гарантий того, что когда бы мы ни нуждались в ней, сообщество доноров поможет нам, как это произошло в начале пандемии", - заявила Турнава.

Грузии и МВФ осталось завершать последний, восьмой обзор и завершить текущую программу. Переговоры по завершению обзора пройдут весной 2021 года.