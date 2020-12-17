О чем пишут грузинские газеты: передается ли коронавирус через пыль?

Может ли парламентский кризис перерасти в государственный, кто возглавит оппозиционную партию "Единое национальное движение", как долго Грузия выдержит ограничения и может ли коронавирус распространятся другим путем - главные темы в грузинской прессе

Перерастет ли парламентский кризис в государственный

В Грузии сейчас парламентский кризис, кроме того страна стоит перед геополитическими вызовами, послы-фасилитаторы все это хорошо осознают, поэтому участвуют в процессе переговоров, чтобы разрешить проблему мирным путем, сказал политолог Вахтанг Маисая газете "Резонанси".

"Попросить послов выполнять роль арбитра – это показатель низкой политической культуры и синдром несостоявшейся страны. Задача дипломатических миссий наших стран-партнеров выводить страну из кризиса, чтобы политическая система была стабильной и прогнозируемой. Поэтому они и включены в этот сложный процесс. Послы хорошо осознают эти вызовы, перед которыми стоит страна, и пытаются решить эти вопросы мирным путем", - сказал Маисая.

Политолог отметил, что по сегодняшней данности в Грузии парламентский кризис в классическом понимании.

"Мы должны избежать парламентского кризиса, чтобы он не перерос в государственный. Мы также стоим перед геополитическими вызовами. Естественно, переговоры не могут продолжаться бесконечно. Надеюсь, весной режим бойкота будет снят и политики найдут общий язык", - сказал Маисая.

Кто станет лидером "Нацдвижения"?

Новым председателем партии "Единое национальное движение" может стать генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. Информацию об этом распространил член "Нацвижения" Мамука Гамкрелидзе. Кроме того в партии на этот пост рассматривают еще несколько кандидатов – в их числе Ника Мелия, Леван Варшаломидзе, Хатия Деканоидзе, Вано Мерабишвили и Коба Накопия, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Рамаз Сакварелидзе считает, что если Ника Гварамия заменит Григола Вашадзе, этим будет подчеркнуто, что действия "Нацдвижения" станут более радикальными и жесткими, а также проявится и то, о чем пишет Григол Вашадзе, что в партии все решает не большинство, а один человек – Михаил Саакашвили.

По словам аналитика, индивидуально действует и Гварамия, назначение которого и для Запада будет плохим знаком.

"Если принятие решений по такому индивидуальному принципу продолжится, естественно, Саакашвили остановит выбор на Гварамия, но действия и заявления партии станут более радикальными. Именно об этом говорил Григол Вашадзе, что о тактике действий партии большинство никто не спрашивал. Назначение Гварамия будет плохим знаком и для Запада, послов которого он несколько дней назад достаточно резко критиковал", - сказал Сакварелидзе газете "Резонанси".

Аналитик полагает, что достаточно много вопросов со стороны Запада возникнет и в отношении самой партии.

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"Если у кого-либо и была иллюзия, что "националы" не обратятся к радикализму, эта иллюзия развеется с назначением Гварамия. Сейчас параллельно с переговорами будет иметь большое значение, кто станет председателем партии. Отношение послов к Вашадзе мы видели – его характеризовали как положительного и хорошего дипломата. А с назначением Гварамия у партии в этом направлении будет больше радикализма", - сказал Сакварелидзе.

Каким еще путем распространяется коронавирус?

Доказательств того, что вирус может распространяться не только респираторным путем, в мире пока не существует, однако не исключено, что COVID может передаваться и через пыль, сказал эпидемиолог Ираклий Хмаладзе газете "Резонанси".

"Пока нет никаких доказательств того, что вирус распространяется каким-либо другим путем, это должны сказать нам микробиологи… Но я думаю, что не исключено, что и через пыль может передаваться, но быстро, ввиду того, что вирус долго так не может выдержать, но такое предположение тоже было высказано", - сказал Хмаладзе.

Врач особо отметил тот факт, что большинство жителей Грузии неправильно носят защитные маски, то есть какое-то время носят правильно, потом спускают и вдыхают зараженные частицы, впитанные маской.

По заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель, страна, возможно, не сможет вернуться к нормальной жизни до октября 2021 года. До октября примерно десять месяцев, если эпидемическая ситуация в Грузии пойдет по тому же сценарию, что и в Европе, выдержит или нет экономика страны, пишет газета "Резонанси".

"Вероятно, когда экономический кризис достигнет пика, тогда стране придется более или менее снять локдаун и как-то найти другие пути, потому что неважно, умрет человек от голода или вируса… Если все закроем, мы выдержим еще неделю-две, но вы видите, что происходит, многие рабочие места закрылись", – сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог отметил, что Грузия должна идти немного другим путем и другими методами бороться с вирусом, так как только локдаун ничего не даст.

"Каждый день, каждое мгновение мы должны говорить об одном и том же: осторожность, социальная дистанция, мытье рук, правильное ношение маски, что очень важно… То, как наши граждане носят маску, некоторые на подбородке, некоторые просто надевают на рот, лучше не носить вообще. Это единственное, будет социальная дистанция и вирус не распространится, мы получим гораздо лучший результат, чем дает нам локдаун", - заявил Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"