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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

"Время сложных вызовов" - отчет МВД за 2020 год

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1248)
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Из-за пандемии коронавируса текущий год был действительно сложным, но МВД неплохо справилось с главным вызовом – борьбой с криминалом, заявил министр

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. Из-за COVID-19 текущий год был годом сложных вызовов для всех подразделений МВД и функции патрульной полиции стали особенно разнообразными, заявил и.о. главы МВД Вахтанг Гомелаури на презентации отчета ведомства за 2020 год.

В борьбе с распространением коронавируса в Грузии большая работа легла на плечи МВД. Параллельно с борьбой с преступностью, ведомство обеспечивает соблюдение правил, действующих в стране из-за пандемии.

"В борьбе с пандемией с равными силами были подключены все подразделения МВД. Тысячи сотрудников работали в чрезвычайном режиме и сейчас продолжают работать в этом режиме… Хочу отметить усилия как городской полиции, так и региональных подразделений в борьбе с пандемией, они успешно справляются с борьбой с преступностью и в то же время обеспечивают соблюдение регуляций", - заявил Гомелаури.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение в ночное время суток, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице
photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Ограничения и нарушения – статистика МВД Грузии

Всего с 30 ноября по 18 декабря выявлено 16 658 фактов нарушения ограничений.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Гомелаури подчеркнул, что очень сожалеет, что в столь сложный период приходится штрафовать жителей за нарушение правил, но закон должны соблюдать все.

Работа МВД в период COVID-19

Несмотря на распространение коронавируса и риск заражения сотрудников, ведомство работало в непрерывном режиме.

За этот период на МВД был возложен ряд обязанностей:

- периодический контроль лиц, находящихся в самоизоляции,

Новогодняя иллюминация на площади Свободы. Импровизированная елка - огромная светящаяся гирлянда на статуе Святого Георгия
© Sputnik / STRINGER
Каладзе: ограничения в Грузии могут смягчить

- изоляция конкретных локаций с высоким риском,

- организация специальных блокпостов,

- контроль и охрана карантинных зон,

- контроль пограничных пунктов пропуска и т.н. "зеленой линии" государственной границы,

- открытие полевых госпиталей,

- обеспечение соблюдения ограничений, установленных в рамках особого карантинного режима.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Гахария отметил результат коронавирусных ограничений в Грузии

В целях снижения рисков распространения COVID-19 начались удаленные судебные процессы над лицами, помещенными в изоляторы временного содержания. Ведомство оснастило изоляторы необходимым оборудованием, соответствующая инфраструктура была обеспечена во всех местах, и переподготовило персонал. Судебные процессы проходили таким образом, что задержанный не покидал изолятор. Всего по состоянию на 30 ноября 2020 года проведено 3337 дистанционных судебных процесса.

Гомелаури рассказал и о главном средстве коммуникации граждан с ведомством, про службу "112" (горячая линия неотложной помощи МВД). В течение года ведомство увеличило число операторов, а количество звонков, по сравнению с прошлым годом, практически удвоилось и составило примерно 4 миллиона.

Кроме того, инфраструктура "горячих линий" была обустроена на трех локациях в Тбилиси.

Защита прав человека

Защита прав человека остается одним из важнейших приоритетов, поэтому МВД продолжает работать над созданием среды с учетом интересов несовершеннолетних. С июня в ведомстве заработало Главное управление по делам несовершеннолетних, в которых работают специализированные следователи и детективы.

Девушка в мини юбке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В соответствии с концепцией и рекомендаций UNICEF, в административных зданиях МВД созданы условия, ориентированные на детей.

"По нашей инициативе, в 2020 году принят закон "о борьбе с преступностью против сексуальной свободы и неприкосновенности", в результате которого ужесточено наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Также, в целях превенции преступления, создан механизм мониторинга насильников", заявил Гомелаури.

Также, в течение года в Грузии усовершенствовали механизмы борьбы против семейного насилия и насилия над женщинами.

С 1 сентября в Грузии вступила в силу программа электронного наблюдения за насильниками, с помощью электронных браслетов и соответствующего оборудования.

Работа Службы по управлению ЧС

Пол словам Гомелаури, в то время, как из-за пандемии, большинство служб в разных ведомствах перешло на удаленный режим работы, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями была одной из тех, чья работа на дистанции невозможна.

Усиление работы Службы, также является приоритетом МВД.

Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
© Sputnik / STRINGER
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В 2020 году Спасателям передали 30 новых пожарных машин европейского стандарта, а также новое техническое оснащение.

Улучшены условия труда пожарных. Тех, которые работают в смене, обеспечивают питанием. В 2020 году открыли 3 новых здания пожарных в Боржоми, Чхороцку и Анаклия. А с июня, спасателям увеличили зарплаты, как и сотрудникам других подразделений МВД.

Спасатели в текущем году продолжали эффективно бороться с пожарами, стихийными бедствиями и несчастными случаями.

На побережье Черного моря с июня по август спасатели спасли жизни 346 человек.

Дорожная безопасность

Вопрос безопасности на дорогах Грузии актуализировался исходя из высокого показателя смертности в стране в результате ДТП. В 2019 году в ДТП погиб 481 человек, пострадали около 7,9 тысячи.

По данным МВД, за девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло более 3,6 тысяч аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Движение машин по набережной в час пик. Трафик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За девять месяцев в Грузии в ДТП умерли 337 человек

Поэтому вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автомобилей, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.

В 2017 году в Грузии ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. В стране заработали секционные радары, и "умные камеры", главное преимущество которых состоит в том, что они могут определять правонарушителя в автоматическом режиме и выписать штраф. С 2018 года началось полное обновление национальной системы видеонаблюдения на дорогах.

По всей стране установлены 4 696 видеокамер и 251 радар контроля скорости, что позволяет в сумме контролировать участки дорог 1,1 тысячи километров.

Преступность в Грузии – данные МВД
© Sputnik
Преступность в Грузии – данные МВД
Темы:
Преступность в Грузии (1248)
Теги:
Борьба с преступностью, преступность, МВД Грузии


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